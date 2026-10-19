Trenord e Navigazione Laghi, oltre 52mila viaggiatori scelgono treno e battello

Dalla mobilità quotidiana alla valorizzazione turistica: Trenord e Navigazione Laghi rafforzano la collaborazione per promuovere il sistema integrato treno e battello. Da anni, l’azienda ferroviaria lombarda e la Gestione Governativa Navigazione Laghi propongono itinerari turistici che combinano i due mezzi di trasporto. Nel 2026 sono stati scelti da oltre 52mila viaggiatori, in crescita dell’1% rispetto al 2025. Riscuotono successo anche i mezzi storici e, in vista del 2027, si studiano nuove opportunità per valorizzare questa offerta, anche in collaborazione con Fondazione FS Italiane (Gruppo FS).

Giovedì 15 ottobre il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha visitato lo stand di Trenord e Navigazione Laghi a TTG. È stato accolto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessandro Morelli, dal Direttore Generale di Trenord Emanuele De Santis e dal Gestore Governativo Ente Laghi Pietro Marrapodi, che gli hanno presentato le azioni svolte in sinergia per promuovere la crescita del turismo ferro-acqua in Lombardia.

I risultati e i progetti per i prossimi mesi sono stati presentati a Rimini, in occasione di TTG Travel Experience, da Pietro Marrapodi, Gestore Governativo Navigazione Laghi, Emanuele De Santis, Direttore Generale di Trenord, e Luigi Cantamessa, Direttore Generale di Fondazione FS Italiane, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senatore Alessandro Morelli.

Trenord e Navigazione Laghi rafforzano la loro collaborazione

«La sinergia tra la Navigazione Laghi e Trenord rappresenta un modello virtuoso di integrazione modale, in grado di offrire ai cittadini e ai turisti un’alternativa di viaggio sostenibile, efficiente ed affascinante per scoprire le bellezze dei nostri laghi – ha commentato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo Navigazione Laghi –. Quest’anno sui tre laghi abbiamo registrato nella sola stagione estiva il record di presenze, con un dato che traguarda ampiamente i 7 milioni di passeggeri e un incremento del +5% di presenze rispetto all’analogo periodo del 2025. Risultati straordinari che confermano la strategicità della meta lago come destinazione turistica e di conseguenza vanno ad avvalorare l’apprezzamento per il prodotto treno+battello. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente questa rete di mobilità integrata, valorizzando anche il patrimonio storico e culturale del trasporto pubblico in sinergia con partner strategici come la Fondazione FS Italiane».

«Il treno è un vettore fondamentale per la mobilità, sia quotidiana sia legata al tempo libero – ha commentato Emanuele De Santis, Direttore Generale di Trenord –. In Lombardia ne abbiamo avuto la conferma durante le Olimpiadi: i nostri treni hanno connesso le venue a Milano, le piste in Valtellina, l’Aeroporto di Malpensa, offrendo un servizio apprezzato da passeggeri e territori. Questo è il ruolo che vogliamo avere sempre più: connettere persone, destinazioni, comunità. Quest’anno 9,7 milioni di passeggeri hanno preso il treno nel weekend e nei mesi estivi verso mete turistiche: sono dati che vogliamo incrementare. Altro tassello importante è la collaborazione fra operatori di trasporto, per mettere a disposizione dei viaggiatori un’offerta integrata. La partnership storica con Navigazione Laghi è un esempio concreto di questa sinergia, a cui quest’anno si è affiancata la collaborazione con Fondazione FS Italiane. Guardiamo al 2027 con l’intenzione di sviluppare la nostra proposta con particolare focus sui treni storici, che consentono di valorizzare il patrimonio industriale e promuovere la cultura della mobilità».

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senatore Alessandro Morelli, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi operatori per lo sviluppo turistico dei territori. «Destagionalizzare il turismo sui nostri laghi, gestire i flussi con prodotti mirati e mettere a valore tutte le località meno note ma altrettanto straordinarie. La mobilità sui grandi laghi d’Italia è una priorità strategica per il Governo. La sinergia tra Trenord, Navigazione Laghi e Fondazione FS dimostra quanto sia fondamentale integrare mobilità e promozione del territorio: un modello integrato ferro-acqua che non solo migliora l’esperienza di viaggio, ma guida una crescita turistica ed economica più coerente, diffusa e sostenibile.

In questo contesto, il passaggio della fiaccola olimpica sui laghi Maggiore e di Como ha sigillato di fatto un percorso di enorme visibilità per i tre bacini d’acqua, accendendo i riflettori internazionali sulle nostre eccellenze. Valorizzare le identità locali e decongestionare le mete tradizionali significa offrire nuove opportunità a interi comprensori, trasformando l’accessibilità e la qualità dei trasporti nel vero motore di sviluppo dei nostri territori».

Gli itinerari treno+battello nel 2026

Sono oltre 52mila i clienti che hanno acquistato i pacchetti treno+battello proposti da Trenord e Navigazione Laghi, che uniscono al viaggio da tutta la Lombardia la navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore. Fra le destinazioni, la preferita è il Lago di Como, scelto da 48mila clienti.

Complessivamente, nel 2026 sono 125mila i clienti che hanno scelto le proposte treno+esperienza di Trenord, ideate per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. Gli itinerari uniscono al viaggio ferroviario esperienze di svago, cultura, sport e divertimento: dalla navigazione in battello all’ingresso nei parchi divertimenti, fino a trekking ed eventi.

I treni storici di Trenord

Fra le proposte treno+esperienza c’è anche il viaggio sui treni storici. In alcune date, Trenord offre ad appassionati e curiosi la possibilità di viaggiare a bordo di mezzi d’epoca, accuratamente restaurati.

Nel 2026, il calendario ha previsto 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-1925, dal locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e dal locomotore elettrico FNM E600-3, costruito nel 1928.

Il convoglio percorre gli itinerari che dalla stazione di Milano Cadorna conducono a Laveno Mombello, Como, Novara e Asso. A bordo, i viaggiatori possono immergersi nell’atmosfera degli anni Venti, tra i sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe e gli interni in legno.

A questo calendario si sono aggiunte tre corse dell’automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, lungo le sponde del Lago d’Iseo. I viaggi partono da Rovato, con destinazione Iseo o Pisogne.

Maggiori informazioni su trenord.it.