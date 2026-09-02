Dalla neve alla città: Huawei Watch GT 7, lo smartwatch sportivo che non rinuncia all’eleganza

Sulla neve a oltre duemila metri o sui pedali lungo un passo di montagna, la domanda per gli appassionati di sport è sempre la stessa: come misurare le proprie prestazioni senza rinunciare all’eleganza quotidiana? È quello che promette Huawei che ha lanciato oggi 2 settembre la serie Huawei Watch GT 7.

Progettati per gli sport nelle condizioni estreme grazie a funzioni avanzate e un monitoraggio completo e accurato, sia Huawei Watch GT 7 che Huawei Watch GT 7 Pro vantano un design raffinato e accattivante che li rende adatti all’uso quotidiano.

Eleganza in sei (più tre) varianti di colore

HUAWEI WATCH GT 7

Anche per la serie Watch GT7, come per altre lanciate in precedenza, troviamo due dimensioni (46 e 41 mm) per la versione base e una (46 mm) per il Pro. Entrambi i modelli sono stati lanciati con una vasta gamma di colori per accontentare tutti i gusti: sei le varianti (tra cui giallo, blu e rosa) per Huawei GT 7 e tre (giallo, verde e nero) per Huawei GT 7 Pro.

Grande attenzione ai materiali. Il modello Pro, infatti, vanta ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio, telaio centrale in lega di titanio, vetro zaffiro e cinturino in fluoroelastomero, contraddistinto dal design Huawei EasyCross che garantisce confort anche durante le attività più intense. La versione base ha invece ghiera in acciaio e vetro in silicato di litio e alluminio. La variante da 46 mm ha anche una lunetta in acciaio

Lo smartwatch ideale per gli sport invernali, anche indoor

HUAWEI WATCH GT 7

Tante novità anche sul fronte software e in particolare su monitoraggio e modalità di allenamento. Non solo un dispositivo per chi ama il fitness insomma, ma anche un compagno affidabile durante le sessioni più estreme.

Su Huawei Watch GT 7, infatti, arrivano funzioni ad hoc per gli sport invernali indoor. Grazie a un sistema di sensori multipli integrati, i nuovi smartwatch Huawei rilevano automaticamente l’attività di sci o snowboard e tracciano il tempo di allenamento attivo riuscendo a monitorare l’altitudine persino in assenza di segnale GPS. In questo modo saremo in grado di monitorare con precisione distanza, velocità e dislivello totale in discesa.

Funzioni avanzate per lo sci

HUAWEI WATCH GT 7

E se lo smartwatch tiene conto anche dei tempi di risalita tramite impianti o tapis roulant, è in pista che diventa partner essenziale grazie alle mappe di oltre 3mila comprensori sciistici in tutto il mondo da scaricare e sincronizzare istantaneamente tramite l’app Huawei Health. Anche i principianti, quindi, potranno identificare velocemente e chiaramente la difficoltà dei percorsi, evitando discese troppo impegnative per il proprio livello, mentre i più esperti saranno in grado di monitorare e migliorare le prestazioni scegliendo l’itinerario più idoneo.

Una volta a valle, analizzare i dati completi su discesa e itinerari sarà quindi più semplice. Anche grazie alla funzione di Turn Detection (rilevamento delle curve), che conta le curve brevi e medio-lunghe calcolandone il raggio. Dato che può essere messo in relazione alla forza G, la forza centrifuga esercitata sul corpo durante le curve strette.

Il tutto con un occhio anche alla sicurezza: la funzione Team-Up permette infatti di monitorare anche posizioni e metriche in tempo reale dei compagni di squadra.

Sette nuove parametri per gli appassionati di bici

HUAWEI WATCH GT 7

Da sempre Huawei pensa agli appassionati delle due ruote. Ma con la serie Huawei Watch GT 7 la casa cinese aggiunge ben 7 nuovi parametri per monitorare l’allenamento, tra cui Pianificazione della salita, Trasmissione dati della salita e Avvisi per curve strette. L’assistenza all’utente inizia già prima di una sessione, con la creazione di un profilo dettagliato delle salite in arrivo in modo da poter dosare le proprie forze. Poi, durante la salita, lo smartwatch avvisa in tempo reale di pendenza e distanza rimanente, mentre messaggi vocali e tattili avvertono in caso di velocità eccessiva durante curve strette. Infine, a sessione finita, la Workout Analysis permette di approfondire le metriche per migliorare le prestazioni.

L’attenzione al benessere

Come abbiamo visto, al centro delle nuove funzioni non ci sono solo le performance. Oltre alla prevenzione dei rischi, la serie Huawei Watch Gt 7 è dotata di sensori e funzionalità per il monitoraggio avanzato della salute. Ecco quindi che tutte le mattine riceveremo un “briefing completo” da Health Insights che ci darà un punteggio di prontezza fisica personalizzato e un’analisi della salute. Cuore di questo sistema è l’Indice di prontezza fisica, che classifica il recupero quotidiano in cinque livelli tramite un valore composto dai dati relativi a sonno, frequenza cardiaca stato emotivo e calorie attive bruciate.

Non solo sport e una batteria che dura fino a 21 giorni

HUAWEI WATCH GT 7

E quando non ci si allena? Nessuna ansia di metter in carica il proprio smartwatch. La serie Huawei Watch GT 7 monta infatti batterie ad alto contenuto di silicio, al punto che i modelli da 46 mm promettono una durata fino a 21 giorni con una singola carica in condizioni di utilizzo leggero.

Non manca poi la possibilità di pagamenti contactless Nfc - comodi e accessibili - attraverso Curve Pay. Garantita la compatibilità sia con dispositivi iOs che Android

Disponibilità e prezzi

HUAWEI WATCH GT 7

Disponibile già dal 2 settembre in Italia - su Huawei Store e nei principali negozi di elettronica -, Huawei Watch GT 7 parte da 299 euro, mentre Huawei Watch GT 7 Pro ha un costo di 429 euro.

Inoltre per i lettori del Giornale è disponibile fino al 18 ottobre uno sconto da 70 euro inserendo nel carrello il coupon AGIORNALEGT7.

Nel prezzo è incluso HUAWEI Care Pass: nei primi due anni dall’acquisto ogni utente potrà avvalersi una volta dell’assistenza per la sostituzione dello schermo, della cover posteriore o della corona anche in caso di cadute o collisioni accidentali e della sostituzione della batteria.