Pronti per lo sci (e non solo)? Abbiamo provato Huawei Watch GT 7 Pro

Sport, outdoor e – naturalmente – salute e benessere. Le caratteristiche degli smartwatch Huawei sono sempre più evolute, modello dopo modello, e in questo non fa eccezione il Watch GT 7 Pro, nuovo dispositivo di punta che viene stato lanciato ieri e che stiamo testando da un paio di settimane. Cassa da 46mm, è disponibile in tre colori (nero, verde e giallo) e lo abbiamo declinato in questa recensione su quattro fronti: design, sport, salute e autonomia. Vediamone uno alla volta.

Design: materiali premium e cura dei dettagli

Il GT 7 Pro punta su materiali di livello e con particolari che lo rendono elegante: lunetta in ceramica nanocristallina, cassa in lega di titanio aerospaziale e vetro zaffiro sul quadrante. Il risultato è una leggerezza di fondo che però non significa delicatezza, anzi: lo smartwatch al polso è solito ma non pesante, e regge bene agli urti.

Il particolare che aggiunge comodità – parere personale – è il cinturino EasyCross, che si aggancia e si sgancia in pochi secondi con una sola mano infilando la parte finale del bracciale nella parte inferiore. Insomma: niente scomodità, nessuna possibilità di imbrigliarsi col polso o di perdere l’orologio.

Huawei Watch GT 7 Pro

Sport: lo sci in primo piano

Il vero salto in avanti della serie GT 7 riguarda gli sport invernali. Grazie all’aggiunta di nuovi sensori, il watch riconosce automaticamente l’attività di sci o snowboard anche in totale assenza di segnale GPS. Il che rende possibili le modalità sci indoor (sci alpino e snowboard al coperto), oltre a quelle outdoor. Una capacità inedita. Per chi scia all’aperto, il vero valore aggiunto sono le mappe di oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo, consultabili direttamente al polso anche a mani intirizzite senza tirare fuori la classica cartina di carta A questo si aggiunge la funzione Turn Detection che conta le curve brevi e medio-lunghe calcolandone il raggio e restituendo persino il G-Force massimo registrato in ogni discesa. Un dato fino a oggi riservato a sensori professionali dedicati. Tutto questo, vista la stagione, lo proveremo più avanti e vi faremo sapere, anche se già si può dire che non ci sono dubbi sull’accuratezza delle misurazioni..

Anche il ciclismo outdoor fa un passo avanti con tre funzioni pensate per chi affronta percorsi impegnativi: la Pianificazione delle Salite (per conoscere in anticipo dislivello e pendenza media), la trasmissione in tempo reale dei dati di salita durante la pedalata, e gli Avvisi di Curva Pericolosa, che vibrano e avvisano vocalmente quando ci si avvicina a tornanti stretti sopra una certa velocità. Il Pro aggiunge inoltre la modalità Golf, con distanza “plays-like” corretta per il dislivello, tracciamento automatico dei colpi e vista green rotante.

Non manca poi il supporto ad app di terze parti per badminton, padel, tennis, pickleball e altri sport di racchetta, con sincronizzazione dei dati sull’applicazione Huawei Health, compatibile anche con iOS e Android. In pratica si tratta di un vero computer per gli sportivi, con il passaggio dei dati tra lo smartwatch e l’app molto rapido.

Salute: raccolta dati ancora più precisa

Sul fronte benessere, il GT 7 introduce Health Insights, un breve riepilogo mattutino che in un’unica frase racconta come è andata la giornata precedente e cosa aspettarsi da quella nuova, insieme al Physical Readiness Score, un punteggio 0-100 che indica quanto il corpo si è ripreso durante la notte (calcolato su HRV, frequenza cardiaca e temperatura cutanea). Siamo dunque sempre sotto (auto)controllo e questo per la prevenzione fa molto.

È bene però ricordare che non si tratta di un dispositivo medico: i dati vanno letti come riferimento, non come base per diagnosi. Di sicuro aiutano ad essere sempre attenti alla propria salute e, in qualche caso, possono anche salvare la vita (è successo) rivolgendosi al proprio medico nei casi di possibile allarme. E e il sensore segnala che le vostre arterie sono “leggermente rigide”, fate i controlli ma preoccupatevi il giusto: è l’età (purtroppo).

Autonomia da record

Sul fronte autonomia degli smartwatch Huawei è campione del mondo, ed anche in questo caso il GT 7 Pro convince pienamente: i 21 giorni di autonomia in uso leggero dichiarati dall’azienda sono reali. Nel nostro caso, avendo smanettato un bel po’ il prodotto, ci siamo avvicinati di molto ai 12 giorni in uso tipico promessi. A questo si aggiunge un’autonomia di 51 ore in modalità sport outdoor con carica completa.

A completare il pacchetto di cui sopra, c’è il supporto ai pagamenti contactless tramite Curve Pay. E questo vuol dire poter uscire di casa senza portare il portafoglio (e perfino lo smartphone se non volete essere disturbati/e durante lo shopping).

Prezzo e disponibilità

Huawei Watch GT 7 Pro si rivolge con l’eleganza caratteristica di questa gamma a chi pratica sport outdoor e indoor con costanza, strizzando l’occhio questa volta agli sciatori: la combinazione di mappe delle piste, rilevamento automatico dell’attività anche senza GPS e metriche avanzate come il conteggio delle curve lo rende un compagno di allenamento molto completo.

Il suo prezzo parte da 429 euro (mentre quello del GT 7 - disponibile nei colori più fashion che vanno dal blu giallo, blu, nero per la variante da 46 mm e azzurro, rosa e grigio perla per la variante da 41 mm si inizia da 299), ma per la partenza delle vendite e fino al 18 ottobre su Huawei Store è presente una promozione: registrandosi è possibile ricevere un coupon sconto di 70 euro grazie al codice ACSGT7, valido su entrambi i modelli. In più è stato riservato uno sconto di 60 euro per i nostri lettori: basta cliccare su questo link.

Infine per il Watch GT 7 Giallo Fluoroelastomero 46mm, escusivo online, sono anche disponibili in omaggio un cinturino aggiuntivo le FreeBuds SE 4. E per tutti è incluso il Care Pass, che entro due anni dalla data di acquisto consente di usufruire per 1 volta di ciascuno dei seguenti servizi: riparazione dello schermo rotto o incrinato per cause accidentali, sostituzione della batteria, protezione cover posteriore, protezione corona. Che volere di più?