Dreame sfida GoPro, Insta360 e DJI: ecco la nuova action cam che si indossa

Portare l’IA su una action cam che si può indossare e controllarla con il linguaggio naturale: questa la promessa di Dreame con LEAPTIC Cube. Si pedala, si scia, si viaggia e per far partire la registrazione basta pronunciare un comando, ma anche per modificare le impostazioni di registrazione basta la voce.

L’assistente vocale capisce il linguaggio naturale, avvia e ferma la ripresa, cambia modalità, regola i parametri.

Insomma, dall’azienda che fa robot aspirapolvere e elettrodomestici, arriva una videocamera leggerissima e capace di registrare in 8K a 30 fotogrammi al secondo, dentro un corpo che pesa 55,9 grammi.

Cosa sa fare

Per sfidare DJI e Insta360, oggi dominatori del mercato che hanno superato persino GoPro, Dreame doveva puntare sulle specifiche e così arriva il sensore a risoluzione 8K che, quando si registra in 4K, permette uno zoom 2x senza perdere qualità.

Ci sono però tante funzioni interessanti, dal controllo a gesti alla possibilità di sovrapporre ai video, automaticamente e senza essere videomaker, i dati GPS di Strave e Garmin.

Da sola la camera registra 110 minuti, che diventano 240 se le si aggancia il modulo con lo schermo da 2,27 pollici incluso nella confezione.

La memoria è interna: 64 gigabyte nella versione base, 128 nelle altre due, ma c’è uno slot per la scheda di memoria solo sul modulo con lo schermo, quindi ogni tanto i file vanno trasferiti collegando la videocamera tramite aggancio magnetico al modulo principale.

Infine c’è l’IA che abilita funzioni utili per chi crea video: indossandola al collo, ad esempio, la videocamera registra piccoli filmati durante il nostro viaggio o la giornata e poi monta automaticamente un VLOG, un video completo di tutti i pezzi e pronto da pubblicare.

Prezzi e disponibilità

LEAPTIC Cube di Dreame costa 399 euro con 64 GB di memoria, fino ai 499 euro per la versione da 128 GB con inclusi il modulo batteria aggiuntivo, il bastone con treppiede e la borsa per il trasporto.