Va al primo appuntamento con un uomo e si trova a rapinare una banca

Andare al primo appuntamento con una persona conosciuta grazie a una piattaforma di incontri online e finire per trovarsi immischiata nella rapina a una banca. Sembra una barzelletta e invece è la pura e (tragi)comica realtà vissuta da una donna americana. Che si è vissuta una vigilia di San Valentino che – ci scommettiamo – non dimenticherà mai.

Spieghiamo. La disavventura in quel di North Attleborough, cittadina di trenta mila abitanti nel Massachusetts. Qui una donna doveva incontrarsi con un uomo conosciuto in chat e quando se l'è trovato di fronte, poco dopo si è accorta che quest'ultimo aveva brutte, per non dire pessime intenzioni: rapinare un istituto di credito, utilizzarla come complice e autista per la fuga dalle forze dell'ordine, e in ultimo abusare di lei.

L'assurda vicenda è stata riportata dal portale del Ticino-Ticinonline, che scrive: "Mentre la donna stava dando un passaggio all'uomo appena conosciuto, lui le ha chiesto di accostare un momento vicino a una banca. Lei, che ancora non sospettava di nulla, ha fermato il veicolo e per qualche minuto ha aspettato l'uomo" .

Qui l'amara sorpresa: l'uomo si è avvicinato correndo in fretta e furia all'abitacolo, tenendo in mano oltre mille dollari in contanti, mente nell'altra impugnava una pistola. Dunque, le ha intimato di schiacciare l'acceleratore per fuggire via lontano. Sotto choc e preda del panico, la donna ha inizialmente obbedito agli ordini del malvivente.

Ma il piano del criminale è durato ben poco, visto che appena le auto della polizia a stelle e strisce si sono messe all'inseguimento a sirene spiegate, facendosi vedere nello specchietto retrovisore dell'auto, la donna al volante ha coraggiosamente scelto di fermare la corsa, accostando la vettura a bordo della carreggiata, riuscendo anche ad allontanarsi dal malintenzionato.

Gli agenti hanno braccato il ladro, dopo una breve colluttazione: Christopher Castillo,questo il nome dell'autore di tali "gesta", è stato ammanettando e trasferito in carcere; una volta accompagnato in aula di tribunale, Castillo si è dichiarato colpevole di rapina a mano armata e aggressione nei confronti di un agente di polizia, scrive infine Tio.ch.