A Zamberletti la Sala della Protezione civile

La nuova Sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia, inaugurata ieri è stata intitolata a Giuseppe Zamberletti, il più volte ministro e sottosegretario varesino considerato il padre fondatore della moderna Protezione civile italiana.

La cerimonia si è svolta nella Palazzina Galvani di Palazzo Pirelli, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana, dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, del sottosegretario Ruggero Invernizzi, dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso e del presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

La struttura, completamente rinnovata e sviluppata su due piani, ha preso il posto della storica sede di via Rosellini. Insieme al Centro funzionale monitoraggio rischi, costituisce il punto di riferimento regionale per il controllo del territorio e il coordinamento degli interventi in caso di emergenza.

Al suo interno si trovano due ambienti principali: la Sala Situazioni, dotata di due pareti videowall su cui vengono proiettati i quadri sinottici e i dati provenienti dalla rete idrometrica, dai radar meteorologici, dal Meteosat e dalle telecamere della Polizia Locale di Milano, oltre ai canali informativi; e la Sala Radio, con 14 postazioni dedicate alle comunicazioni, in grado di trasformarsi in centro telecomunicazioni durante le grandi emergenze regionali ed extraregionali. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

La dedica a Zamberletti richiama la sua esperienza: oltre quarant'anni fa, a partire dai terremoti del Friuli e dell'Irpinia, pose le basi del sistema nazionale di Protezione civile, oggi preso a modello anche da altri Paesi.

"Ha avuto la capacità di costruire un sistema moderno, fondato sulla prevenzione, sul coordinamento e sulla collaborazione tra tutti i livelli istituzionali, riconoscendo alle Regioni e agli enti locali un ruolo strategico" ha detto La Russa.