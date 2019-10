"I migranti a Hollywood? Li porterei con piacere". È scontro Gere-Salvini

Richard Gere riparte alla carica. Dopo essere salito a bordo della Open Arms agli inizi di agosto, intimando il governo italiano di far sbarcare i 120 migranti presenti sulla nave della ong e dopo la conferenza stampa di fuoco nella quale accusava il nostro Paese di essere diventato "irriconoscibile" proprio sul tema, il celebre attore ritorna a fare il paladino della giustizia.

Intervistato dai giornalisti di Piazza Pulita, Richard Gere ha spiegata cosa lo ha portato a salire a bordo di Open Arms: "Quest'estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: 'Hai saputo di questa nuova legge che rende un crimine aiutare le ong che salvano le persone in mezzo al Mar Mediterraneo?'. Io gli ho risposto: 'Mi stai prendendo in giro?'". Dopo la classica premessa buonista dove i toni vengono esasperati (come al solito), l'attore di Hollywood parte con il suo "eroico" racconto. Dimenticando, però, un particolare: dopo la passerella su Open Arms, Gere ha passato le proprie vacanze italiane su uno motoscafo di lusso.

"In cinque minuti - dice - ho deciso di prendere un volo per Lampedusa, ho passato una giornata a mettere insieme i viveri e a trovare una barca che ci portasse fino alla Open Arms". Ma dopo questa breve battuta, la giornalista incalza Richard sul tema "caldo": "L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini disse 'perché non si prende i migranti e li porta a Hollywood con il suo aereo privato?'". E qui arriva la classica risposta di chi lancia il sasso e poi nasconde la mano: "Se avessi avuto una aereo privato l'avrei fatto con molto piacere, ma non ce l'ho (ride, ndr). Ho invitato Salvini a bordo della Open Arms: 'Vieni qui per renderti conto che sono persone, non sono dei pazzi stupratori che ti vogliono uccidere, che vogliono far male alla tua famiglia, che vogliono distruggere l'Italia'". E qui riparte la predica. "Sono persone come noi - si sente nel video di Piazza Pulita - che vogliono solo essere felici e scappare dalle sofferenze, proprio come noi. Sono fratelli e sorelle".

Dopo la ramanzina a Matteo Salvini e alla sua politica, Richard Gere dà del "delinquente" a Donald Trump: "Il nostro presidente si trova molto meglio coi delinquenti piuttosto che coi nostri amici. È molto più a suo agio coi cattivi, gente che pur di restare al potere è disposta a ogni mezzo". E ride.