La Murgia contro Salvini: "È disumano e codardo"

Michela Murgia torna all'attacco: nel suo mirino c'è ancora Matteo Salvini. Questa volta la scrittrice non le manda a dire al leader leghista sulla vicenda della Open Arms: " Quello che sta facendo Salvini alle persone sulla Open Arms è una crudeltà senza giustificazione. Littizzetto ha avuto il coraggio di dirglielo e lui, forte solo con i deboli, il coraggio non lo sopporta. Stima e solidarietà a Luciana Littizzetto per la violenza squadrista ".

"Disumano e codardo"

I due erano già stati protagonisti di un botta e risposta alcuni mesi fa. Ora il ministro dell'Interno è stato definito dalla critica letteraria come " disumano e codardo. Lo schifo al potere ".

La posizione della scrittrice è identica a quella di Luciana Littizzetto, che recentemente aveva criticato le scelte del vicepremier relativamente alla gestione del caso dell'Ong in questione. E in suo soccorso è arrivata proprio la Murgia: " Madre affidataria, benefattrice di case famiglia, famiglia lei stessa per donne in difficoltà con figli a carico, può dare lezioni di accoglienza a chiunque ".