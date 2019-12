Adesso l'avvocato della Rackete giustifica il dito medio a Salvini

"Condanno assolutamente un gesto del genere. Non è possibile fare ciò, specie in un luogo pubblico. Dormire in quel modo scomposto, dico!" . Così l’ex consigliere comunale bolognese e attivista pro LGBT Cathy La Torre ironizza sul post di "Gotica Sweet"la ragazza che si è fatta un selfie con il dito medio rivolto a Matteo Salvini che dormiva sullo sfondo.

Ma in molti hanno trovato di cattivo gusto lo humor dell’attivista gay 39enne, che è stata da poco insignita a Bruxelles del premio come miglior avvocato dell’anno per i diritti civili. Non solo. La Torre è divenuta celebre nel mondo LGBT e non solo per aver dato vita ad un progetto per contrastare l’odio sul web. "Odiare ti costa" è il nome dell'iniziativa, che punta a punire chi usa i social per insultare gli altri.

Ma se il destinatario del dito medio è il leader leghista, per Cathy La Torre ci si può passare sopra. Questo non sarebbe odio. E allora cos’è? A rispondere è la blogger e scrittrice Selvaggia Lucarelli. "È un illecito civile e un civilista dovrebbe saperlo – scrive su Twitter rispondendo al post dell’attivista – fotografare una persona di nascosto e farle il dito medio diffondendo la foto sui social è qualcosa che non andrebbe pubblicizzato come un gesto figo, se si è promotori della campagna #Odiareticosta, così, per dire" .

"A onor del vero l’articolo 10 del codice civile non è applicabile per i personaggi pubblici fotografati in luogo pubblico" , replica La Torre. Ma la lezione di diritto privato non convince. E così l’avvocatessa continua ad arrampicarsi sugli specchi: "Nell’ambito del più ampio concetto di critica politica il dito medio non è utilizzato come criterio di odio" .

Ma quale sarebbe stato allora l’intento della diciannovenne autrice del selfie della discordia, se non quello di "bullizzare" una persona, famosa o meno che sia. Per l’avvocatessa dei diritti non si tratta di bullismo: "Ragioniamo sul gusto, cattivo o meno, ma non possiamo definirlo odio, né illecita pubblicazione di immagine". "Inoltre – continua - essere di #odiareticosta non mi impedisce di vedere l’ironia in chi ribalta una provocazione o restituisce un dito medio senza acrimonia e con tanto di cuoricini".

"Ecco a voi la paladina dei diritti LGBT madrina del progetto Odiare ti costa contro chi pubblica commenti violenti e diffamatori online: immaginatevi se qualcuno si fosse fatto un selfie con dito medio accanto alla povera Cathy La Torre che dormiva allora sì che sarebbero stati cazzi amari, l’indomani avremmo avuto per direttissima una legge contro l’omofobia", attacca anche Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia, tra gli organizzatori del Family Day di Verona. "La coerenza non è da tutti – accusa - e men che meno della lobby LGBT".