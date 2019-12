Conte attacca gli ex grillini: "Con la Lega ora non potete governare"

A margine del Consiglio europeo Giuseppe Conte parla dei cambi di casacca. Dopo l'addio di tre senatori del Movimento 5 Stelle per passare alla Lega, l'avvocato non ha sicuramente digerito la situazione incandescente che sta colpendo i pentastellati e ha sferrato un duro attacco agli ormai ex grillini: " Chi vuole scommettere su Salvini lo faccia pure ma dovrà aspettare alcuni anni ". Il premier non ha smentito l'esistenza di un gruppo di responsabili - guidato dall'ex forzista Paolo Romani - per salvare l'esecutivo e rafforzarlo: " Non lo so e lo valuteremo, ma di certo chi lavora con noi ha possibilità di governare e contribuire a fare le riforme, dare il proprio apporto, chi sta con Salvini no ". Quale sarà il futuro di coloro che vogliono puntellare il governo al momento non è ancora chiaro: " Se si dichiarano responsabili e si comportano come tali saranno i fatti a dimostrarlo, e poi faremo le nostre valutazioni ". L'augurio principale è comunque che " non ci siano altre frammentazioni della maggioranza ".

Mes e Renzi

Il presidente del Consiglio non si è voluto esprimere sul recente dibattito sul Mes: " Non fatemi parlare oltre dei cambi di casacca ". Ma ha comunque analizzato i risultati ottenuti alla Camera e al Senato: " Abbiamo avuto un riscontro numerico che è quello che conta. C’è stata una piena dimostrazione di coesione della maggioranza. Non entro nel merito della posizione dei singoli parlamentari ". Si è detto assolutamente tranquillo sulla stabilità del governo: " Nel vertice di lunedì affronteremo non l’agenda dei prossimi anni, ma le questioni più urgenti, il maxiemendamento, il merito dei provvedimenti sulla giustizia e di altri nodi da sciogliere subito ". Escluso il cronoprogramma, che verrà invece trattato nel mese di gennaio " quando sarà chiusa e approvata la legge di Bilancio ". Dunque continua il suo lavoro per modificare alcuni aspetti tecnici del fondo salva-Stati, con l'intento di collaborare in perfetta sintonia con il Parlamento.

Conte, come riportato dal Corriere della Sera, è intervenuto dopo la bufera giudiziaria che ha colpito Matteo Renzi: " Sono state introdotte norme anche per rendere più trasparente ogni tipo di finanziamento ai partiti ". Dal suo canto non sarebbe in alcun modo necessario tornare al finanziamento pubblico: " Non mi sembra il caso, del resto oggi con i social la campagna elettorale si può fare con costi molto contenuti e alla portata di tutte le tasche ".