Gad Lerner all'attacco frontale: "Salvini? L'olio di ricino contemporaneo..."

L'infinito duello tra Gad Lerner e Matteo Salvini. Negli ultimi giorni, i due, non se le sono mandate a dire, e anche oggi ecco l'ennesimo capitolo della contesta. Il giornalista, ospite di Circo Massimo su Radio Capital, ha voluto commentare ancora una volta le parole del leader della Lega, che aveva duramente criticato il suo ritorno in Rai. Già, perché Lerner condurrà (a partire dalla seconda serata di sta sera su Rai Tre) una trasmissione di approfondimento culturale e politico, L'Approdo, per un totale di cinque puntate e per un compenso totale di 69mila euro.

"Fa il classico gioco del gatto con il topo: prima tormenta la preda parlando di business e compensi, poi dici quello che guadagni e diventa che ti stai lamentando" , dice il conduttore ai microfoni del programma radiofonico. Dunque, aggiunge: "Salvini è un gattone che ha bisogno di masticare nemici o di mettere alla gogna le persone. Io sono una piccola preda e il mio bottino risulta essere piuttosto modesto, con altri, come Fazio, si è approfittato del fatto che le cifre erano davvero elevate" .

Dunque, il fu direttore del Tg1, sostiene che l'arma del ministro dell’Interno è "l'olio di ricino contemporaneo: lui vuole rendere ridicole le vittime. Nell'era digitale lo si fa con altri metodi, ma l'intenzione è la medesima" .