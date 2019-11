Il grillino Giarrusso ammette: "Ora pensiamo solo a occupare le poltrone"

Mario Michele Giarrusso non usa giri di parole o mezzi termini e attacca duramente il Movimento 5 Stelle. In un'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Verità, il senatore grillino ha analizzato il recente umiliante risultato rimediato nelle elezioni Regionali in Umbria lo scorso 27 ottobre: " Le amministrative sono sempre state altalenanti per noi, con risultati a macchia di leopardo: in un Comune prendiamo il sindaco e a 10 chilometri di distanza non prendiamo neanche un consigliere ". La causa va ricercata all'interno del contesto locale: " Andiamo bene dove abbiamo un gruppo forte, riconosciuto dai cittadini come motore del cambiamento. Dove c'è gente improvvisata, perdiamo ". Ma il dato locale va letto anche in prospettiva nazionale: " Quello che mi preoccupa non sono le amministrative, ma il crollo dei consensi a livello generale, certificato dai sondaggi ".

"Non capiamo più Di Maio"

Il pentastellato ha ammesso che " c'è un problema di identità del Movimento " anche perché la carenza di leadership è notevole: " Il crollo c'è stato sia dopo l'accordo con la Lega, sia dopo quello con il Pd. La prima cresceva, il secondo tiene, noi coliamo a picco ". E nel mirino è inevitabilmente finito Luigi Di Maio: " Non voglio personalizzare, ma c'è una questione oggettiva. In qualunque Paese democratico, il leader di un partito che perde due elettori su tre deve passare la mano e mettersi a fare altro ". Il ministro degli Esteri di colpe infatti ne ha: " Le scelte sono state fatte in solitudine, nonostante avessimo chiesto la condivisione, anche nel caso della trattativa con il Pd ". Il senatore non si è sbilanciato sull'ipotesi della volontà da parte dell'ex vicepremier di far cadere il governo: " Lo chieda a lui. Noi non riusciamo più a capirlo. Chissà pure se si capisce da solo... ".