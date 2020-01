Riparte l'assalto a Salvini: "Ora cancelliamo i decreti Sicurezza"

Il Partito democratico non molla e avverte delle imminenti modifiche ai decreti Sicurezza: " Dopo la legge di bilancio è arrivato il momento di intervenire ". Il governo è compatto verso un unico obiettivo: " Accogliere i rilievi fatti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e scrivere una nuova legge sull'immigrazione che superi l'emergenza e affronti il problema dal punto di vista strutturale ". A parlare è Graziano Delrio, secondo cui le due misure andrebbero totalmente rivisitate: " La parte immigrazione di quei decreti è totalmente sbagliata, il giudizio politico del Pd su questo è netto e chiaro ". L'assalto può farsi forza dell'intenzione anche da parte del Movimento 5 Stelle " di ripristinare il sistema degli Sprar ".

Dario Franceschini ha proposto di "accontentarsi" delle modifiche soft studiate dal ministro Luciana Lamorgese, per poi cercare di ottenere di più in Parlamento: " Non credo nessuna si voglia accontentare. Il dovere di chi governa è valutare gli effetti delle cose che sono state fatte: l'aumento della clandestinità, l'assenza di percorsi legali, sono storture da correggere ". E su questo l'esecutivo è tutto d'accordo: " Non è in discussione il nostro no ai decreti Sicurezza, è in discussione da dove partire per cambiarli ".

(Ri)spunta lo Ius Culturae...

A fine gennaio, come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sarà la verifica di governo. Il Pd in quella sede porrà diverse questioni con chiarezza: " Il lavoro con la parità salariale uomo-donna, l'equo compenso per i giovani professionisti, l'assegno unico per i figli ". Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, il capogruppo dem alla Camera ha lanciato una frecciatina nei confronti della Lega: " Con loro il discorso pubblico era occupato da un'insistente 'invasione', adesso siamo concentrati a creare posti di lavoro sostenibili ". Ora grazie all'abbassamento dello spread è stato possibile guadagnare " miliardi impiegati per abbattere le tasse sul lavoro dipendente ".