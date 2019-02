Salvini: "Mai più con il centrodestra"

Dopo la vittoria di Christian Solinas in Sardegna, il crollo vertiginoso del M5S e l'affermazione schiacciante del centrodestra, i discorsi politici si ampliano dal locale al nazionale. Prima il Molise, poi il Friuli, Trento e Bolzano, l'Abruzzo e infine l'Isola: il centrodestra unito non solo vince, ma convince. In molti dunque si chiedono: perché Salvini non molla i grillini, va all'incasso di sondaggi che lo danno in netto vantaggio su tutti e ripropone un governo di centrodestra?

" Gli italiani vogliono cambiare ", diceva Antonio Tajani a poche ore dalle prime notizie sul voto sardo riferendosi ad una alleanza di governo giallo-verde piuttosto atipica rispetto ai risultati elettorali regionali. Ma Salvini, per ora, non sembra intenzionato a cambiare né idea né partner di governo. " Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro ", declina oggi il ministro dell'Interno in un'intervista a Repubblica. La dichiarazione sembra senza appelli né ripensamenti. " Governiamo insieme nelle regioni, nei comuni - spiega - Ma finisce lì ".

Certo, ora c'è da puntellare un governo che esce malfermo dalle competizioni regionali. Una delle due gambe, quella leghista, è in gran forma. Ma l'altra trema sotto i colpi dei flop elettorali. Di Maio si è classificato terzo sia in Abruzzo che in Sardegna, dove non solo è sceso ben al di sotto la soglia "limite" del 20% ma ha anche disperso centinaia di migliaia di voti rispetto alle politiche. Dal 42,5% di marzo 2018 i Cinque Stelle sono arrivati ad un misero 9%. Non sorprende dunque che nel Movimento in molti abbiano iniziato a chiedere la testa del capo politico, senza attendere la promessa riforma interna.

Le difficoltà ci sono e il governo trema. Salvini, però, prova a tendere una mano al collega grillino. " È stato un voto locale, che non incide affatto sulle scelte nazionali" , sostiene. " Io non mi sento più forte e Luigi non deve sentirsi più debole ". In politica però non si regala nulla in cambio di niente. È evidente che oggi il leghista ha più vigore del grillino ed è improbabile che non lo faccia pesare sui temi che contano, come la Tav: " Farò di tutto - avverte - perché l'opera si realizzi ".