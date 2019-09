Salvini: "Lo sbarco della ong in Italia è la resa di Conte all'Europa"

Gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking hanno ricevuto il via libera dalle autorità italiane per sbarcare a Lampedusa. E mentre i migranti sull'imbarcazione festeggiano per l'arrivo del porto sicuro e Luigi Di Maio litiga con l'alleato di governo (le vedute su questo sbarco sono completamente opposte), Matteo Salvini non si tira indietro dal commentare quello che sta succedendo sulle nostre coste. "Eccoli, porti aperti senza limiti...", scrive su Twitter.

Se ieri sera aveva addirittura profetizziato lo sbarco di oggi ("Scommettiamo che, dopo più di un anno, la Ocean Viking sarà la prima nave Ong che entrerà in un porto italiano senza che nessuno si opponga?"), adesso commenta la decisione del governo giallorosso di piegarsi al volere dell'Europa. Alla convention degli amministratori locali della Lega a Milano, Matteo Salvini, infatti, è categorico e parla di una "resa": "Evidentemente la promessa di Conte all'Europa era che l'Italia tornasse il campo profughi d'Europa. Riaprono i porti e pensano di tassare i risparmi in banca questi sono matti. Vediamo di mandarli a casa il prima possibile".

Il leader della Lega non ha alcun dubbio su quello che sta accadendo in queste ore: lo sbarco a Lampedusa è "la resa dell'Italia al volere dell'Europa. Se torneranno le distribuzioni di immigrati in giro per l'Italia dove governa la Lega sarà un 'no'. Dico ai sindaci di dire no: ridistruibuiranno i profughi in giro per l'Italia, ma gli amministratori della Lega diranno di no". E se Giggino giustifica l'arrivo degli 82 migranti sulle nostre coste con l'accordo europeo raggiunto ieri, Salvini lo (anzi li) smaschera. Perché in questi mesi, "di parole ne ho sentite tante. Ne abbiamo migliaia di migranti che Paesi dovevano prendersi e sono ancora in Italia. Ricordo al premier per tutte le stagioni (Giuseppe Conte, ndr) che altri si prendono solo aventi diritto di asilo che sono il 20 per cento del totale". L'accordo, infatti, prevede che i Paesi europei prendano una quota di migranti una volta che questi sono sbarcati in Italia.

E dopo aver affrontato il tema "caldo", il leader del Carroccio spara a zero su questo governo dell'inciucio. Per prima cosa si dice pronto a scommettere che "qualcuno il 19 ottobre farà una manifestazione di piazza e contemporaneamente qualcuno farà una Leopolda di palazzo e il primo oppositore al governo Conte sarà Renzi". Poi, mette nel mirino Giuseppe Conte che in queste ore prova a mostrare i muscoli dopo aver passato 14 mesi in silenzio. "Il traditore Conte - attacca Salvini - parla già di proporzionale per garantirsi l'inciucio a vita. Il proporzionale è la legge dell'inciucio: tu mi voti e poi decidiamo in Parlamento. Il maggioritario significa che gli italiani scelgono chi governa".

Salvini non ha dubbi su quello che sta accadendo ora in Italia e su quello che succederà nelle prossime settimane, ma è "indegno che La Lega è ancora saldamente il primo partito italiano e che sia esclusa da tutte le discussioni nel Paese e in Europa". Salvini, la Lega e i sindaci del Carroccio sono sulle barricate.