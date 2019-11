Sondaggi, il centrodestra vola e supera il 50%

Il centrodestra ha i numeri per governare l'Italia. È questo ciò che emerge dall'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana: a due settimane dalle elezioni Regionali in Umbria continuano a crescere i consensi per la coalizione che al momento si trova all'opposizione, mentre l'attuale maggioranza non è assolutamente vista di buon occhio dagli elettori italiani. Una variazione positiva si è registrata anche per il Partito democratico, ma i suoi colleghi d'esecutivo hanno incassato un ulteriore calo delle preferenze provocando così una fiducia verso i giallorossi pari al solo 34,4%.

Il sondaggio

Nello specifico prosegue la scalata della Lega di Matteo Salvini, che si conferma primo partito attestandosi al 34,5%. Seguono i dem (18,6%) e il Movimento 5 Stelle (15,8%), che perde l'1% dei consensi. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni va sempre più in alto (9,5%) e sfiora la doppia cifra. Stabile Forza Italia (6,2%), che precede Italia Viva di Matteo Renzi (5,6%), Sinistra Italiana-MDP-Art. 1 (3,3%), i Verdi (1,9%) +Europa (1,5%) e Cambiamo! (1,3%). Resta davvero alta la percentuale di coloro che hanno espresso la volontà di non esprimersi: il partito degli astenuti raggiungerebbe quota 37%.

Ovviamente il dato più eclatante è che il centrodestra, con all'interno la lista di Giovanni Toti, possiede i requisiti necessari per prendersi il governo: raggiungerebbe quindi la maggioranza assoluta dei voti con un bel 51,3%. Ormai è una certezza che trova riscontri positivi in praticamente tutti i sondaggi: anche recentemente vi abbiamo parlato del superamento della soglia del 50%.

Guai per il governo