Trenta costretta a traslocare: rinuncia alla casa da ministra

Alla fine, travolta dalle polemiche, Elisabetta Trenta ha rinunciato all'appartamento dello scandalo. Nelle prossime ore farà gli scatoloni e traslocherà dall'alloggio che le è stato assegnato quando aveva assunto la guida della Difesa. Centottanta metri quadrati in pieno centro a Roma per la modica cifra di 540 euro al mese. Fino a ieri diceva che non se ne sarebbe mai andata perché, conducendo "una vita di relazioni" , ha bisogno di "una casa grande" . Nella notte, poi, il repentino cambio di idea e la comunicazione a 24 Mattino su Radio 24 dell'istanza di rinuncia. Il marito la avrebbe già presentata, "pur essendo tutto regolare" , per "salvaguardare la famiglia" . Ovviamente non se ne andranno subito. "Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e mettere a posto la mia vita da un'altra parte - ha sentenziato l'ex ministro - sono una cittadina come gli altri, chiedo e pretendo rispetto" .

Nemmeno Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle l'ha difesa. Così, scaricata da tutti e sotto il fuoco incrociato di maggioranza e opposizione, la Trenta ha dovuto fare un passo indietro. Lo ha fatto dopo quarantotto ore di polemiche e ultimatum che hanno dato l'ennesima riprova del doppiopesismo pentastellato. Ai microfondi i Radio 24 ha assicurato di essersi confrontata con il capo politico grillino e di averlo convinto delle sue ragioni. In chiaro, però, sono piovute solo bordate. Tanto che, nonostante le prime dichiarazioni in cui rivendicava il diritto a rimanere in quell'appartamento nel pieno centro di Roma, si è vista costretta a chiedere al marito a presentare l'istanza di rinuncia. La decisione è arrivata solo per opportunità politica. Non è stata, infatti, accompagnata da alcun mea culpa. "La mia colpa è essere una persona per bene" , ha rivendicato gridando, poi, al complotto: "Forse avrò dato fastidio a qualcuno quando facevo il ministro..." . "Si sta lasciando passare l'idea falsa che l'ex ministro abbia mantenuto la casa di servizio. Quell'alloggio è stato assegnato temporaneamente a mio marito. Ci dormo perché sono la moglie" , ha poi puntualizzato spiegato che l'appartamento è stato assegnato al consorte "perché lo prevede il regolamento" che gli dà "le caratteristiche per usufruire di quella assegnazione" .