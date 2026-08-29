Alluvione in Nepal, il bilancio sale a 626 morti e 2.300 feriti. Nessuna notizia dei tre italiani dispersi

Il Nepal ha bisogno di assistenza straniera per il salvataggio delle persone rimaste intrappolate in un tunnel, nonché per l’identificazione e la conservazione dei corpi, in seguito all’alluvione-lampo che ha colpito il confine himalayano con la Cina. Lo dichiara il ministro degli Esteri nepalese Shisir Khanal, spiegando che il Nepal ha inoltre già presentato richieste di aiuto dall’estero in ambiti specializzati e tecnici nei quali non dispone delle necessarie competenze, ma non nelle operazioni di ricerca e soccorso, stando a quanto riporta il Guardian. L’esercito nepalese ha avviato una pericolosa e difficile operazione per salvare le persone intrappolate nel tunnel di un progetto idroelettrico nel distretto di Rasuwa, colpito dall’alluvione. Khanal ha dichiarato anche che il Nepal ha chiesto a India e Cina di fornire ponti Bailey, ponti reticolari portatili e prefabbricati composti da pannelli standardizzati e rapidamente assemblabili, per ripristinare quanto prima i trasporti e le comunicazioni nell’area colpita dal disastro, dove sono stati distrutti almeno venti ponti.