Quasi 36 milioni di cittadini residenti nel Paese si sono recati alle urne per rinnovare il Congresso dei deputati e il Senato. L’affluenza ha raggiunto il 79%, superando il record delle elezioni del 1982 (le prime dal ritorno della democrazia nel paese iberico). Male la sinistra riunita nel Frente Amplio, mentre Podemos non riesce ad entrare in Parlamento. Per la prima volta dalla fine della dittatura di Franco, una forza di estrema destra potrebbe entrare al governo.
Spagna: Sanchez, notte triste per il Paese
E’ “una notte triste per il Paese”. Lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo uscente, Pedro Sanchez, presso la sede del Psoe dopo la vittoria delle destre alle elezioni politiche. “Evidentemente oggi e’ una notte triste per il nostro Paese”, ha affermato Sanchez, “pero’ voglio anche rivendicare la speranza. A volte si vince e a volte si perde”.
Santiago Abascal, 'missione compiuta! Sanchez se ne va, lo abbiamo cacciato'
“Missione compiuta. Se ne va perchè lo abbiamo cacciato, lo abbiamo cacciato tutti assieme”, Lo ha detto il leader di Vox, Santiago Abascal, nel celebrare presso la sede del partito a Madrid l’affermazione nelle urne, fra grida di ‘Pedro Sanchez, hijo de puta!“, intonate dai militanti di Vox. “L’amore per la patria ha vinto sulla corruzione, ha vinto sulla mezogna”, ha detto Abascal. “E’ importante che tutta la Spagna sappia che Voz sia stato l’unico partito cresciuto dal 2023 “quasi 4,5 milioni di voti in più, con un mandato inequivocabile”.
Von der Leyen a Feijoo, Spagna forte rende Europa più forte
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si congratula con il leader del PP Alberto Nunez Feijoo che questa sera ha vinto le elezioni in Spagna. Sui social la leader Ue scrive: “Congratulazioni per la tua vittoria alle elezioni generali di oggi.Insieme, lavoreremo per rafforzare la competitivita’ e l’indipendenza dell’Europa. Costruiremo una difesa europea piu’ forte e difenderemo i valori che sono al centro della nostra Unione. Una Spagna forte rende l’Europa piu’ forte”.
Macron, congratulazioni a Feijoo, insieme per Europa più forte e sovrana
‘’Congratulazioni a Alberto Nunez Feijoo per la sua vittoria. La Francia è pronta a lavorare insieme per un’Europa più forte e più sovrana, fedele ai propri valori": lo scrive in un messaggio su X il presidente francese, Emmanuel Macron, ringraziando Pedro Sanchez “per questi anni trascorsi insieme, per il suo impegno europeista e per il suo operato a favore dell’amicizia tra Francia e Spagna”.
Spagna: governo Israele si congratula con Pp e Vox, ristabiliremo relazioni
“Mi congratulo con Alberto Nunez Feijoo e il suo Partito Popolare, così come con Santiago Abascal e il suo partito Vox, per la loro straordinaria vittoria alle elezioni e per il grande cambiamento che hanno portato oggi in Spagna. Credo che ora, insieme, saremo in grado di ristabilire le relazioni tra Israele e Spagna, così importanti per entrambi i Paesi. Viva la Spagna!”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar.
Spagna: Orban si congratula con Vox, patrioti hanno chiave governo
“Congratulazioni a Santiago Abascal e a Vox per il loro straordinario risultato elettorale! I patrioti spagnoli detengono ora la chiave per un nuovo governo di destra. Avete un’opportunità storica per salvare la Spagna. ¡Adelante, patriotas!”. Così su X l’ex premier ungherese Viktor Orban.
Spagna: elezioni, Sanchez telefona a Feijoo per congratularsi della vittoria
Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha telefonato al leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, per congratularsi con lui per la vittoria nelle elezioni parlamentari svoltesi oggi, riconoscendo cosi’ la sconfitta elettorale. Lo riferiscono diverse testate spagnole, tra cui “El Pais”, Cadena Ser e “El Huffington Post”, quest’ultimo citando fonti del Partito popolare. La telefonata e’ avvenuta mentre lo scrutinio delineava una maggioranza assoluta al Congresso dei deputati per il Pp insieme a Vox, la formazione guidata da Santiago Abascal.
Spagna: Trump, sconfitta Sanchez è ottima notizia
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “un’ottima notizia” la sconfitta elettorale del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. “Pedro Sanchez ha perso? Oh, e’ una cosa positiva, ha fatto un lavoro terribile, merita di perdere”, ha dichiarato Trump ai cronisti, “Sanchez ha perso, eh? Che ottima notizia”.
Spagna: con 80% schede scrutinate si conferma maggioranza assoluta Pp e Vox
In Spagna si conferma la maggioranza assoluta di Pp e Vox al Congresso dei deputati, con l’80% delle schede scrutinate. I popolari risultano a quota 133 seggi, quattro in meno del 2023, Vox è a 51 ovvero 18 in più del 2023, e Upn a due seggi. Il Psoe di Sanchez incassa ad ora 117 seggi, quattro in meno della scorsa tornata elettorale. Il Frente Amplio di Ada Colau è fermo a 10 seggi, superato da Erc, gli indipendentisti catalani di sinistra, a 11 seggi. Podemos resta fuori dal Congresso dei deputati.
Spagna: 50% voti scrutinati, 185 seggi per PP, Vox e Upn
Con il proseguire dello spoglio, appare sempre piu’ solida la maggioranza ottenuta alle elezioni generali spagnole dal blocco di destra guidato dal Partito Popolare. Con il 50% delle schede scrutinate, il Pp e’ dato a 133 seggi, Vox a 50 e l’Union del Pueblo Navarro a due, per un totale di 185 seggi, a fronte dei 176 necessari per la maggioranza assoluta. Il Psoe del premier uscente Pedro Sanchez avrebbe ottenuto 118 seggi, la sinistra del Frente Amplio 10 seggi, Erc (indipendentisti catalani di sinistra) 11 seggi, Eh Bildu (indipendentisti baschi di sinistra) 7 seggi, Junts per Catalunya (indipendentisti catalani di destra) 5 seggi, Adelante Andalucia 4 seggi, Pnv (indipendentisti baschi di destra) 3 seggi, Compromis (autonomisti valenciani) 3 seggi, Coalicion Canaria due seggi. Podemos non avrebbe eletto nemmeno un deputato.
In Spagna al 30% dello spoglio il Pp vince, con Vox ha maggioranza assoluta
Con lo spoglio arrivato al 29,45%, il Partito Popolare è primo partito alle elezioni politiche in Spagna con 130 seggi, un risultato che, sommato al bottino di 49 seggi di Vox, permetterebbe al blocco delle destre di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento (176): lo indicano le proiezioni basate sui dati ufficiali. Il Psoe del premier uscente Pedro Sánchez si ferma a 116 seggi. La sinistra alternativa del Frente Amplio si fermerebbe a 10 deputati ed Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), la sinistra repubblicana catalana, ne otterrebbe 11. Il partito della sinistra sovranista basca, Eh Bildu otterrebbe 7 deputati, mentre l’indipendentista catalano Junts si fermerebbe a 5 seggi. La sinistra regionalista Adelante Andalucia otterrebbe 4 deputati. Il Partito nazionalista basco si fermerebbe a 3 seggi, rispetto ai 6 ottenuti nel 2023. Compromis ne otterrebbe 3, il Blocco Nazionalista Galiziano (Bng) 2 e Podemos non ne otterrebbe nessuno.
Spagna: elezioni, a un quarto scrutinio popolari primo partito, maggioranza assoluta con Vox
Il Partito popolare (Pp) di Alberto Nunez Feijoo e’ la prima forza politica alle elezioni parlamentari in Spagna con 131 seggi al Congresso dei deputati, sei in meno rispetto al 2023, secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno con il 26,29 per cento delle schede scrutinate. Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sanchez otterrebbe 115 seggi, sei in meno rispetto alla precedente consultazione, mentre Vox, guidato da Santiago Abascal, salirebbe da 33 a 48 deputati. Il Pp e Vox disporrebbero complessivamente di 179 seggi, tre in piu’ rispetto ai 176 necessari per la maggioranza assoluta. A questi si aggiungerebbero i due seggi della coalizione tra l’Unione del popolo navarro (Upn) e il Pp, portando il blocco di destra a 181 deputati. Il Frente Amplio otterrebbe 11 seggi, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) dieci (+3), EH Bildu sette (+1), Uniti per la Catalogna (Junts) cinque (-2), Adelante Andalucia quattro e il Partito nazionalista basco (Pnv) tre (-2). Tre seggi andrebbero alla coalizione guidata da Compromis, due al Blocco nazionalista galiziano (Bng) e due alla coalizione guidata da Coalizione canaria.
Spagna: nuova proiezione, maggioranza assoluta per Pp e Vox
Con il 12,6% dei voti scrutinati, il Partito Popolare spagnolo e’ dato a 129 seggi su 350. Con i 49 seggi attribuiti a Vox e i due assegnati all’Union del Pueblo Navarro, risulta superata la maggioranza assoluta di 176 seggi. Il Psoe e’ dato a 113 seggi e il Frente Amplio di sinistra a 10 seggi, cosi’ come la sinistra catalana di Erc. Junts per Catalunya avrebbe 6 seggi, Adelante Andalucia 4 e i due partiti baschi Eh Bildu e Pnv si attesterebbero rispettivamente sui 7 e i 3 scranni. Podemos resta fuori dal Parlamento.
Spagna: affluenza definitiva oltre il 78%, record 40 anni
E’ superiore al 78% il dato definitivo sull’affluenza alle elezioni spagnole, il massimo da 40 anni. Lo ha riferito il ministero dell’Interno di Madrid. Si tratta di una crescita di almeno undici punti percentuali rispetto alle elezioni del 2023.
Spagna: prima proiezione, Pp primo ma no maggioranza con Vox
Secondo la prima proiezione su dati reali, con il 4,21% dei voti scrutinati, il Partito Popolare sarebbe il piu’ votato in Spagna con 118 seggi alla Camera su 350. I nazionalisti di Vox si sarebbero invece fermati a 49 seggi e non ci sarebbero quindi i numeri per una maggioranza di di destra, a fronte di una maggioranza assoluta di 176 seggi. Anche aggiungendo il seggio assegnato all’Union del Pueblo Navarro, alleato del Pp, la coalizione si fermerebbe infatti a 168 seggi.
Spagna: urne chiuse anche alle Canarie, attese proiezioni
Anche alle Canarie, un’ora dopo i seggi del resto del Paese, si sono chiuse le urne per le elezioni generali spagnole. Sono attese ora le prime proiezioni. I risultati provvisori saranno comunicati alle ore 22:30 dalla portavoce del governo, Elma Saiz, e dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska.
Spagna: Abascal arriva a sede Vox senza fare dichiarazioni
Il leader di Vox, Santiago Abascal, e il segretario generale del partito nazionalista spagnolo, Ignacio Garriga, sono entrati nella sede del partito senza rilasciare dichiarazioni. Lo riporta El Pais. I veicoli che trasportavano i numeri uno e due di Vox sono entrati direttamente nel garage dell’edificio. E’ in corso una riunione dei vertici del partito in attesa dei primi risultati ufficiali delle elezioni politiche.
Spagna: Colau arriva a sede Frente Amplio e loda partecipazione
Ada Colau, candidata del Frente Amplio di sinistra alla carica di primo ministro spagnolo, e’ arrivata alla sede della coalizione per seguire i risultati delle elezioni e ha lodato la “elevata partecipazione”. “E’ un’ottima notizia”, ha commentato l’ex sindaca di Barcellona nella breve dichiarazione rilasciata ai cronisti.
Spagna: Feijoo arrivato a sede Pp per seguire spoglio
Il candidato del Partito Popolare spagnolo alla carica di primo ministro, Alberto Nunez Feijoo, e’ arrivato alla sede del partito a Madrid, dove seguira’ lo spoglio dei risultati delle elezioni generali. Feijoo e’ giunto nell’edificio di via Genova alle 20:15, quindici minuti dopo la chiusura dei seggi. Nel corso del pomeriggio erano arrivati i vertici del Pp, tra cui il segretario generale, Miguel Tellado, e i vicesegretari Alma Ezcurra, Elias Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fu’nez, Alberto Nadal, e la seconda candidata del partito a Madrid, Cayetana Alvarez de Toledo. Era presente anche il vicesegretario alle Finanze, Juan Bravo, che al suo arrivo in sede ha elogiato l’alta affluenza alle urne: “Abbiamo chiesto alla gente di votare e hanno votato. Non possiamo chiedere di piu’”. All’esterno della sede, il partito ha allestito maxi-schermi per quello che Feijo’o, dopo aver votato stamattina, ha definito “la grande celebrazione della democrazia spagnola”. E’ in preparazione anche il balcone, dal quale Feijo’o si affaccerà per salutare i cittadini che si raduneranno presso la sede del Partito Popolare, nella speranza di poter annunciare una vittoria che gli exit poll sembrano assegnargli.
Spagna, Psoe dato al 28,8%
Secondo il sondaggio di Sigma Dos, il PSOE avrebbe ottenuto il 28,8% dei voti, che si tradurrebbe in un numero di seggi compreso tra 119 e 124. Per avere qualche possibilità di rimanere a La Moncloa, Pedro Sánchez dovrebbe convincere nuovamente tutti i suoi partner di coalizione del 2023, incluso Junts , che sarebbe ancora una volta decisivo nonostante il ritiro del suo sostegno al governo sia stato ciò che ha innescato le elezioni anticipate, e contare su Adelante Andalucía , che debutterebbe con un numero di seggi compreso tra quattro e cinque
Intention poll Spagna, per Tve Popolari-Vox verso la maggioranza assoluta
Secondo il sondaggio Sigma Dos, il PP vince le elezioni e si assicura la maggioranza assoluta, ottenendo fino a 184 seggi con Vox. Secondo il sondaggio condotto da Sigma Dos per RTVE, il PP avrebbe vinto le elezioni generali di domenica con il 32,7% dei voti e tra 131 e 136 seggi, mentre Vox avrebbe ottenuto il 16,2% dei voti e tra 44 e 48 seggi. Pertanto, lo scenario più probabile sarebbe una solida maggioranza per i partiti di Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal, con un massimo di 184 parlamentari, sebbene nel caso più basso la somma si attesterebbe a 173, due in meno della metà più un seggio della Camera bassa.
Spagna: chiusi i seggi, si continua a votare alle Canarie
Chiusi i seggi per le elezioni generali in Spagna. Si continua a votare solo alle Canarie che hanno un’ora di fuso orario, e in alcuni seggi che hanno avuto dei ritardi. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno spagnolo alle ore 18 l’affluenza è stata record, superando il 68%, ovvero 15 punti percentuali in più rispetto al 2023.
Spagna: elezioni parlamentari, affluenza record del 68 per cento alle 18
L’affluenza alle urne in occasione delle elezioni parlamentari in corso oggi in Spagna ha raggiunto il 68 per cento alle ore 18, segnando un record storico. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, e’ stato superato il precedente primato risalente alle elezioni del marzo 1996, quando alla stessa ora aveva votato il 63,4 per cento degli aventi diritto. Il dato odierno e’ inoltre superiore di 14,9 punti percentuali rispetto a quello registrato alle 18 in occasione delle elezioni parlamentari del 2023, quando l’affluenza si era attestata al 53,1 per cento.
Alle 14 affluenza al 45,5%, +5% rispetto al 2023
L’affluenza alle urne per le elezioni in corso in Spagna ha raggiunto il 45,54% alle 14, registrando un aumento di 5,06 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2023, secondo i dati del ministero dell’Interno.
Abascal: "Votate in massa per non dovervene pentire domani"
“Andate a votare, per non dovervene pentire domani”: è l’appello lanciato agli spagnoli dal leader e candidato della forza di estrema destra Vox, Santiago Abascal, dopo aver votato alle 11:30 nel quartiere Hortaleza a Madrid. All’uscita del seggio, Abascal ha fatto appello a una partecipazione in massa alle elezioni politiche. “Andate alle urne con tutto il coraggio e con tutta la speranza che la Spagna merita”, ha esortato, sostenendo che “un’affluenza massiccia legittima la democrazia” e “favorisce il popolo”. Si è rivolto, in particolare, agli astensionisti, “perché nessuno voti al posto loro”. Il candidato di Vox si è detto inoltre fiducioso che la giornata elettorale si svolga “senza alcun tipo di violenza e senza incidenti”. “Ho già spiegato il programma elettorale negli ultimi giorni, oggi mi limiterò a incoraggiare le persone ad andare a votare”, ha aggiunto il presidente del partito della destra radicale, che nella retta finale di campagna elettorale ha annunciato l’intenzione di tagliare 112 miliardi dalla spesa pubblica e, secondo molti sondaggi, potrebbe raddoppiare la rappresentanza di 33 seggi ottenuta alle elezioni del 2023.Rispondendo a una domanda dei cronisti su un possibile contatto con il presidente argentino, Javier Milei, dopo il voto, Abascal ha replicato che spera di parlare “nei prossimi giorni” con tutti i suoi “amici e alleati”.
Ada Colau, in queste elezioni le donne avranno l'ultima parola
“Le donne avranno l’ultima parola in queste elezioni’’. Lo ha detto la leader del Frente Amplio, Ada Colau,dopo aver espresso il suo voto e rivolgendo un appello a votare “per difendere la democrazia”. “La cosa più importante è che la maggioranzasociale e lavoratrice vada a votare per difendere la democrazia, i servizi pubblici, l’alloggio, le condizioni di vita, le pensioni e salari equi”, ha dichiarato ai giornalisti uscita dal seggio.’’Questo è un giorno in cui le donne non solo devono farsi sentire, maanche alzare la voce e assumere un ruolo centrale. Oggi, in queste elezioni, l’ultima parola spetterà alle donne’’, ha aggiunto.
Feijoo, non votate con paura ma con memoria
“Chiedo agli spagnoli di non votare con paura, ma con memoria”. Lo ha dichiarato il leader del Partito popolare e candidato alla presidenza del governo spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, dopo aver votato. “Oggi è il giorno in cui gli spagnoli prendono il timone e decidono il futuro, il destino e l’orientamento della Spagna, non solo per i prossimi quattro anni, ma probabilmente per il prossimo decennio. A seconda dei risultati elettorali, potrebbe esserci un prima e un dopo nella politica spagnola”, ha sottolineato. “Qualunque decisione prendano, qualunque scelta ritengano migliore per il nostro Paese, non lo facciano mai, mai per paura, ma con memoria, con convinzione e sapendo che quello che eleggeremo è un governo democratico del nostro Paese”, ha aggiunto Feijoo.
Sanchez vota a Madrid: "Mobilitazione storica, ho buone sensazioni"
“Vedo una mobilitazione storica e quindiho buone sensazioni”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo ecandidato socialista alla rielezione, Pedro Sanchez, dopo avervotato a Madrid. “Oggi e’ il giorno in cui il nostro Paese, laSpagna, decidera’ quale futuro vuole per i prossimi quattroanni. L’ho detto durante tutta la campagna elettorale: indemocrazia ci sono molti poteri, ma il piu’ grande e’ il voto”,ha sottolineato.Il leader del Psoe ha lanciato un appello alla partecipazione:“Quanto maggiori saranno la mobilitazione e la partecipazione,tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volonta’dei cittadini nel prossimo Parlamento e tanto piu’ forte sara’il governo per portare avanti le proprie politiche nei prossimiquattro anni”.Sanchez ha quindi espresso l’aspettativa di un’affluenza record.“Ho visto molta mobilitazione durante la campagna elettorale,c’e’ stato molto interesse per i dibattiti e per le proposte deipartiti politici. Credo che questo dimostri che abbiamo unademocrazia sana, consolidata, in cui i cittadini si impegnano.Credo che oggi assisteremo a una partecipazione probabilmentetra le piu’ alte di tutta la nostra storia democratica”, haaffermato. “Questo sara’ molto positivo perche’ consentira’ alprossimo Parlamento di riflettere davvero la volonta’ dellamaggioranza dei cittadini espressa attraverso il voto e, apartire da li’, di avere un governo con la forza sufficiente perattuare le proprie politiche”, ha concluso.