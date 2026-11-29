Per la kefiah è bastato un posto sul muro. Per la bandiera pro-Pal, a quanto pare, serviva proprio il crocifisso. Succede a Madrid, nel quartiere di Entrevías, dove il centro pastorale di San Carlos Borromeo ha ospitato quattro giovani arrivati da Gaza per portare la loro testimonianza. Ebbene, durante l’incontro un crocifisso sarebbe stato usato come asta per appendere il vessillo. Una scelta che ha sollevato indignazione sui social, dove in molti hanno visto in quell’allestimento un oltraggio al simbolo cristiano.

A rilanciare l’immagine è stato anche il co-presidente di Ecr ed eurodeputato di FdI Nicola Procaccini, che ha legato la vicenda alle urne spagnole: “Questa immagine risale a pochi giorni fa, all’interno del centro pastorale di San Carlos Borromeo, nell’Arcidiocesi di Madrid. Insomma, non è AI. È la realtà. Capite quanto sono importanti le elezioni che si svolgono oggi in Spagna?”.

Questa immagine risale a pochi giorni fa, all’interno del centro pastorale di San Carlos Borromeo, nell’Arcidiocesi di Madrid.

Insomma, non è AI.

È la realtà.

Capite quanto sono importanti le elezioni che si svolgono oggi in #Spagna?#29N pic.twitter.com/J6WsqbzwEV — Nicola Procaccini (@NProcaccini) November 29, 2026

A Madrid San Carlos Borromeo è conosciuta come la “chiesa rossa”. Nel 2007 il cardinale Antonio María Rouco Varela decise di trasformare la parrocchia in un centro pastorale polivalente. Risalgono a quegli anni anche le polemiche sulle scelte liturgiche dei sacerdoti Javier Baeza, Enrique de Castro e Pepe Díaz. A far discutere fu, tra le altre cose, la distribuzione di ciambelline al posto delle ostie consacrate durante la comunione.

Stavolta c’erano quattro ragazzi da ascoltare. Eppure da Entrevías è uscita la foto di un crocifisso adoperato, stando alla ricostruzione, come si adopera un pennone. C’è da chiedersi quale beneficio ne abbia ricavato la causa palestinese. Di certo, per accogliere chi veniva da Gaza, quel centro pastorale aveva già fatto il gesto che contava. Aveva aperto le porte, la bandiera si poteva appendere altrove.