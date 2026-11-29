Antonio Saccoccio contava i mesi che lo separavano dalla pensione. A 65 anni pensava di rientrare in Italia, dove lo aspettava la madre, che di anni ne ha più di 93. Emanuele Lo Russo, 36 anni, in Kuwait aveva trovato “l’amore della sua vita” e progettava le nozze. Giovedì erano entrambi al lavoro quando le schegge di droni intercettati li hanno colpiti. È alle loro famiglie, a Formia e a Roma, che si rivolge Badour Al Mutairi. “Antonio ed Emanuele meritano la verità, e l’Italia può chiederla”, dice l’analista kuwaitiana all’Italpress.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Sul piano diplomatico, Italia e Kuwait attribuiscono l’attacco all’Iran. Teheran respinge l’accusa e si dice pronta a un’inchiesta congiunta. Sui media iraniani è circolata anche la versione di una fonte anonima che chiama in causa l’Ucraina, senza portare alcuna prova. Per Al Mutairi, Roma può chiedere a Teheran di dare seguito alla disponibilità annunciata e sostenere un’indagine internazionale indipendente. La proposta è di esaminare i resti dei droni, ricostruirne le traiettorie e rendere pubblici i risultati.

Al Mutairi

C’è un precedente che l’analista invita a tenere presente. Appena otto giorni prima della morte di Saccoccio e Lo Russo, l’Iran aveva dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in territorio kuwaitiano. Al Mutairi misura le parole: “Ciò non dimostra la responsabilità di Teheran per l’attacco di giovedì, ma rende ancora più urgente un’indagine che accerti i fatti”. Già il 3 giugno un drone aveva centrato il terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale del Kuwait, uccidendo un cittadino indiano e ferendo 63 persone. I filmati mostravano il momento dell’impatto. Anche allora Teheran aveva respinto ogni addebito.

Dal 28 febbraio il Kuwait subisce attacchi sul proprio territorio. Dopo quello costato la vita ai due italiani, Kuwait City ha convocato l’ambasciatore iraniano per consegnargli una nota di protesta. Ha rivendicato il diritto all’autodifesa e richiamato la risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che condanna gli attacchi contro il Kuwait e gli altri Paesi della regione. È su questo punto che Al Mutairi interroga la comunità internazionale: “Il Kuwait ha scelto il diritto e la diplomazia, come chiede la comunità internazionale agli Stati colpiti. Ma che valore ha l’autocontrollo se il pericolo resta?”.

La domanda riguarda anche l’Europa. Le tensioni nello Stretto di Hormuz pesano sugli approvvigionamenti energetici e sul conto che l’Italia paga per le importazioni. Ma il legame con il Kuwait, ricorda l’analista, viene da più lontano. Trentacinque anni fa, durante l’operazione Tempesta del Deserto, gli italiani seguirono con apprensione la sorte di Gianmarco Bellini e Maurizio Cocciolone, catturati dopo l’abbattimento del loro Tornado. Oggi Al Mutairi chiede a Roma di sostenere garanzie per la sicurezza del Kuwait e dei suoi vicini in qualsiasi accordo di cessate il fuoco. Per le famiglie di Formia e Roma resta una domanda più immediata: “Oggi Antonio non tornerà da sua madre e la famiglia di Emanuele non festeggerà le nozze. Il minimo che i due meritano è che si sappia la verità e che la loro storia non diventi l’ennesimo attacco senza responsabili”.