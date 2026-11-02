Raid russo su una scuola usata per attività umanitarie, 24 morti. Zelensky: “Il Cremlino prepara massiccio attacco durante le midterm”

“Attacco russo assolutamente devastante contro l’abitato di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Dalle prime ore di questa mattina, il centro abitato è stato colpito più volte da bombe aeree”. Lo denuncia su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, affermando che in questi raid “sono stati riportati 18 morti” e cinque feriti. In seguito il numero delle vittime è salito a 24, tra cui 2 soccorritori e quattro agenti di polizia. “Gli attacchi hanno preso di mira una scuola utilizzata per attività umanitarie, dove le persone stavano ricevendo aiuti umanitari”, ha spiegato Zelensky, aggiungendo che si continuano a cercare “eventuali dispersi”. Il capo dell’amministrazione militare di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin, ha riferito che gli occupanti russi hanno colpito il centro del villaggio con almeno nove bombe guidate Fab-3000. Ci sono più di venti dispersi.

La Russia sta preparando un massiccio attacco mentre il mondo guarda a Mid term Volodymir Zelensky denuncia, sulla base di informazioni di intelligence, che la Russia sta preparando un nuovo massiccio attacco contro l’Ucraina, in particolar modo contro obiettivi dell’energia e della logistica. Domani il mondo guarderà alle elezioni di mid term negli Usa e quello che accade qui in Ucrainapasserà in secondo piano, come la nostra difficoltà con la difesa aerea e i missili Patriot, ha aggiunto il Presidente ucraino. 2 novembre 2026

Attacco russo su Komyshuvas: "Le vittime sono 24" Il Servizio statale per le emergenze ucraino ha riferito che il numero delle vittime del raid aereo russo su Komyshuvas è salito a 24, tra cui 2 soccorritori e 4agenti di polizia. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui2 soccorritori. Lo scrive la Ukrainska Pravda. Il capo dell’amministrazione militare di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin, ha riferito che gli occupanti russi hanno colpito il centro del villaggio con almeno nove bombe guidate Fab-3000. Ci sono più diventi dispersi. 2 novembre 2026