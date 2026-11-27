Un attacco israeliano nel campo profughi di Shathi, a ovest di Gaza City, ha ucciso Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza, la moglie di 41 anni e le loro due figlie, di 15 e 13 anni. Lo scrive Al-Jazeera citando fonti locali. Secondo l’agenzia turca Anadolu, il raid sarebbe stato condotto da un elicottero israeliano.
In Israele Gadi Eisenkot spinge per formare il nuovo governo entro mercoledì prossimo, mentre i suoi alleati frenano sugli appelli del premier Benjamin Netanyahu per una ripresa immediata degli attacchi contro l’Iran. Per il primo ministro più longevo della storia d’Israele arrivano sviluppi favorevoli in merito ai processi contro di lui per corruzione.
Gaza, primo ok Knesset a disegno di legge su commissione 7 ottobre
Il parlamento israeliano ha approvato in lettura preliminare il disegno di legge che prevede la creazione di una commissione d’inchiesta statale sul 7 ottobre 2023. Stando a quanto riportato dai media israeliani, la proposta prevede la creazione di commissione di cinque membri, incaricati di far luce sui fattori che hanno portato all’attacco di Hamas e al successivo conflitto, coprendo l’arco temporale che va dalla conclusione dell’operazione “Protective Edge” nella Striscia di Gaza, nell’agosto 2014, fino al ritorno dell’ultimo ostaggio rapito, nel gennaio 2026. Il disegno di legge è stato approvato con 65 voti a favore e 50 contrari. Ora passa al voto in commissione e, in caso di approvazione, torna alla Knesset per la votazione in prima lettura.
Processo Netanyahu, giudici chiedono alla procura di rinunciare alla corruzione
E’ durata meno di 10 minuti l’udienza con la procuratrice capo Gali Baharav-Miara nell’ambito del processo al premier uscente Benjamin Netanyahu. La giudice Rivka Friedman-Feldman ha detto alla procuratrice che “nel cosiddetto caso 4000 la difficoltà non riguarda solo la corruzione, ma anche l’abuso di fiducia: riteniamo che le possibilità di condanna siano basse, anche nel caso 2000. L’interesse pubblico richiede una riconsiderazione. Nella nostra valutazione l’accusa relativa alla corruzione solleva delle difficoltà. È possibile raggiungere un accordo, bisogna impegnarsi per la conclusione del processo”. “Ci sono due modi per concludere il caso: o un verdetto o un accordo che dia espressione alla natura degli atti e dei reati. Esamineremo quanto detto dalla Corte. Siamo pronti per entrambe le soluzioni’’, ha risposto la procuratrice sull’eventualità di ritirare le accuse di corruzione e abuso di fiducia per Netanyahu.
Lieberman, nessuna giustificazione azione militare contro Iran
Per Avigdor Lieberman, Israele non dovrebbe condurre un attacco unilaterale contro l’Iran nel prossimo futuro. In un post sui social, il leader di Israel Beitenu - che fa parte di una coalizione di opposizione impegnata nella formazione di un governo che succeda a quello di Benjamin Netanyahu - ha definito “gravi” le valutazioni dell’intelligence militare israeliana secondo cui l’Iran starebbe sviluppando armi chimiche, precisando tuttavia che, al momento, “non vi e’ alcuna giustificazione, ne’ di intelligence ne’ operativa, per un’azione militare autonoma di Israele nell’immediato”. Lieberman ha accusato Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz - il quale di recente ha affermato che Israele non dovrebbe escludere un attacco preventivo contro l’Iran - di essere mossi da una “brama di potere”. “Si aggrappano disperatamente alle loro posizioni; ne’ il senso di responsabilita’ ne’ il buon senso sembrano essere il loro forte”, ha affermato Lieberman. Da parte sua, Teheran ha respinto le notizie riguardanti lo sviluppo di armi chimiche, definendole “fraudolente”
Israele: media, Eisenkot punta a insediare nuovo governo mercoledì prossimo
Il blocco guidato dal deputato di Yashar Gadi Eisenkot spera di insediare un nuovo governo in Israele già mercoledì prossimo, secondo quanto riportato da Channel 12. Eisenkot spera di siglare accordi nei prossimi giorni con B’Yachad, il partito del deputato Naftali Bennett, e con i Democratici, il partito del deputato Yair Golan.
Media palestinesi, 'a Gaza crescente epidemia di meningite, 15 morti nel 2026'
Un’epidemia di meningite in rapida espansione ha causato la morte di 15 palestinesi a Gaza nel 2026, spingendo le autorità sanitarie a dichiarare un’allerta di salute pubblica. Lo scrive l’agenzia palestinese Safa, sottolineando come la distruzione diffusa delle infrastrutture, la contaminazione da acque reflue, il sovraffollamento nei campi per sfollati e la grave carenza di presidi medici mettono a rischio migliaia di vite. “Il Ministero della Salute di Gaza ha registrato 272 casi di meningite nel solo mese di ottobre - a fronte di una media mensile abituale compresa tra 30 e 50 - segnando un allarmante aumento delle infezioni” scrive Safa. Secondo un funzionario “dall’inizio del 2026, 15 palestinesi sono deceduti a causa della meningite; di questi, cinque decessi si sono verificati tra agosto e ottobre”. Le autorità sanitarie sono particolarmente preoccupate per la meningite batterica: “nel mese di ottobre, i casi hanno raggiunto quota 108, rispetto ai 10-20 registrati solitamente in un mese”. Ulteriori 100 casi di meningite sono stati rilevati nelle prime settimane di novembre. “Il Ministero della Salute ha sollecitato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e l’Unicef ad attivare un piano di risposta d’emergenza e a fornire con urgenza materiale di laboratorio, antibiotici, attrezzature mediche e le risorse necessarie per allestire strutture di isolamento idonee. Ha inoltre esortato le organizzazioni internazionali a fare pressione su Israele affinché rimuova le restrizioni sulle forniture mediche essenziali e faciliti il ripristino delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie danneggiate a Gaza”.
Media: "Raid Idf a Gaza"
Un attacco israeliano nel campo profughi di Shathi, a ovest di Gaza City, ha ucciso un alto funzionario della sicurezza palestinese. Lo scrive Al-Jazeera, citando fonti locali. Il funzionario è stato identificato come Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza. Secondo l’agenzia turca Anadolu, il raid sarebbe stato condotto da un elicottero israeliano.
Netanyahu chiama Kushner su aiuti umanitari a Gaza
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiamato Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il giorno dopo la pubblicazione dell’avvertimento di Kushner secondo cui Israele potrebbe diventare uno stato paria. Un alto funzionario israeliano, scrive Ynetnews, ha affermato che i due hanno avuto una “conversazione concreta” incentrata sugli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e sui preparativi per l’inverno, e hanno concordato di continuare a collaborare su questi temi. Non è stato reso noto se i due abbiano discusso delle critiche mosse da Kushner a Netanyahu accusandolo di ostacolare i progressi del piano sulla ricostruzione di Gaza.