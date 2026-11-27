Un’epidemia di meningite in rapida espansione ha causato la morte di 15 palestinesi a Gaza nel 2026, spingendo le autorità sanitarie a dichiarare un’allerta di salute pubblica. Lo scrive l’agenzia palestinese Safa, sottolineando come la distruzione diffusa delle infrastrutture, la contaminazione da acque reflue, il sovraffollamento nei campi per sfollati e la grave carenza di presidi medici mettono a rischio migliaia di vite. “Il Ministero della Salute di Gaza ha registrato 272 casi di meningite nel solo mese di ottobre - a fronte di una media mensile abituale compresa tra 30 e 50 - segnando un allarmante aumento delle infezioni” scrive Safa. Secondo un funzionario “dall’inizio del 2026, 15 palestinesi sono deceduti a causa della meningite; di questi, cinque decessi si sono verificati tra agosto e ottobre”. Le autorità sanitarie sono particolarmente preoccupate per la meningite batterica: “nel mese di ottobre, i casi hanno raggiunto quota 108, rispetto ai 10-20 registrati solitamente in un mese”. Ulteriori 100 casi di meningite sono stati rilevati nelle prime settimane di novembre. “Il Ministero della Salute ha sollecitato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e l’Unicef ad attivare un piano di risposta d’emergenza e a fornire con urgenza materiale di laboratorio, antibiotici, attrezzature mediche e le risorse necessarie per allestire strutture di isolamento idonee. Ha inoltre esortato le organizzazioni internazionali a fare pressione su Israele affinché rimuova le restrizioni sulle forniture mediche essenziali e faciliti il ripristino delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie danneggiate a Gaza”.