“I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti. Ho applaudito ieri al discorso del presidente dell’Anm Tango, non sempre ma qualche volta”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al congresso dell’Anm a Napoli. “Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L’inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte”, ha aggiunto Nordio.

La rateizzazione degli stipendi arretrati

Sugli stipendi arretrati ha detto: “Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza. Visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”.

La durata dei processi

Rispetto alla durata dei processi: “Nel settore penale l’indicatore medio dei processi si riduce del 50%, superando il target del 40%. Nel processo civile rispetto al 2019 si è ridotto del 50%: è stato un lavoro straordinario di tutta la magistratura che ci ha consentito di raggiungere e superare i piani del Pnrr. Un lavoro che ci ha consentito di andare a testa alta in Europa adire che eravamo e siamo i più efficienti, i migliori”. Ancora: “Da parte nostra abbiamo dato e diamo il massimo contributo possibile per il raggiungimento degli obiettivi. Vorrei ricordare - aggiunge Nordio - che per la prima volta nella storia della magistratura repubblicana stiamo per colmare l’organico. Ci sono cinque concorsi, due sono già completati, ed entro pochi mesi avremo l’organico pieno”.