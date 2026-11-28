Dopo essere rimasta bloccata per quasi due giorni all’aeroporto internazionale di San José, Francesca Albanese lascerà oggi la Costa Rica per raggiungere il Messico. Alla relatrice speciale delle Nazioni Unite è stato negato l’ingresso nel Paese per quello che il governo costaricano ha definito un “allarme internazionale per legami con atti terroristici”. Un’accusa che la giurista italiana ha respinto fin da subito. Era arrivata in Costa Rica giovedì, ma i controlli delle autorità per l’immigrazione si erano conclusi con il respingimento alla frontiera. Da allora era rimasta in aeroporto, in attesa di capire dove e quando sarebbe potuta ripartire. La sua intenzione, come aveva spiegato ai media locali, era quella di proseguire il viaggio verso il Messico, mentre le autorità costaricane le avrebbero intimato di rientrare in Francia. Nel frattempo, attraverso i suoi canali social, aveva denunciato le condizioni in cui era costretta a trascorrere quelle ore, dicendo di contare il tempo che la separava dal prossimo volo. Solo nella serata di venerdì è arrivato l’intervento della Corte Suprema della Costa Rica, che ha confermato la partenza della relatrice per il Messico e disposto il suo trasferimento in albergo. Già nelle ore precedenti, come riportato dal quotidiano locale La Nación, un tribunale aveva ordinato l’immediata restituzione del passaporto. Duro l’attacco della relatrice al governo di San José. Intervenendo in collegamento dall’aeroporto con l’Università della Costa Rica, che le ha conferito una laurea honoris causa, ha detto: “Sono profondamente indignata dal fatto che il governo della Costa Rica abbia diffuso informazioni false che mi collegano al terrorismo”. Secondo lei, l’esecutivo costaricano sarà chiamato a rispondere delle accuse formulate nei suoi confronti. Ma a chiedere alle autorità di San José di riconsiderare il divieto d’ingresso è stato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. E si è mossa anche la Farnesina, peché il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che l’Italia aveva più volte sollecitato il governo costaricano affinché consentisse l’ingresso ad Albanese.