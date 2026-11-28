È stata stamane nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Piero della Francesca a Roma, la camera ardente per l’ultimo saluto all’ex capo della Polizia e del Dis Gianni De Gennaro. Per volontà della famiglia, l’esposizione si svolge in forma strettamente privata e la camera ardente resterà chiusa al pubblico. Sarà aperta fino alle ore 17 di oggi. Tra i primi a raggiungere la cappella, per rendere omaggio a De Gennaro, è stato l’attuale capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Ieri gli accertamenti sul corpo che sono andati avanti per tutto il giorno, hanno confermato la ricostruzione iniziale che l’ex prefetto si sia suicidato. I medici legali ai quali la Procura della Repubblica di Grosseto ha affidato l’incarico peritale, infatti, “hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo”.