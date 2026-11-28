Se volete capire cosa farà Beppe Grillo alle prossime elezioni politiche siete costretti a passare da Torpignattara. Perché? Perché l’impressione è che stia nascendo un asse Torpignattara-Genova. Genova la conoscete tutti: è la città di Grillo. Torpignattara, ma in particolare la Marranella, è un quartiere storico della periferia romana ed è il quartiere di Andrea Stroppa.

Stroppa ha poco più di trent’anni, dicono che sia un genio dell’informatica. È noto come il referente italiano di Elon Musk, ma da qualche tempo non segue più per l’imprenditore le attività in Italia.

Prendo il telefono e lo chiamo.

Mi risponde con il suo tono romanesco un po’ disincantato, e si capisce che pesa ogni parola. Gli chiedo: «Insomma, Andrea, stai lavorando o no al nuovo partito di Beppe Grillo?».

«Scusa, mi hai preso in un momento in cui sto andando ad un appuntamento, ho la testa assolutamente altrove».

Beh, una cosa dimmela.

«Non riesco ancora. Sto ragionando».

Quindi?

«Vediamo. Adesso sono in stand by».

Diciamo work in progress?

«Sì, work in progress».

Poi silenzio. Non una sillaba in più. E soprattutto non una sillaba per dire no. Chiamo in mio aiuto la logica formale: se chiedessi a uno che con Grillo non c’entra niente se sta lavorando al partito di Grillo, quello mi risponderebbe «no, ma sei matta?». Stroppa invece quel no non lo pronuncia mai. Ragiona, aspetta, è in corso d’opera.

E poi ci sono gli indizi. A fine settembre Stroppa e Grillo hanno pranzato insieme all’Hotel Forum, a due passi dal Colosseo, storico quartier generale romano di Grillo. E a me risulta che martedì prossimo Stroppa ci tornerà, quando Grillo riunirà un po’ dei suoi. Riprendo in mano il telefono e chiamo di nuovo Stroppa. Chiedo: è vero che martedì prossimo vedrai Grillo all’Hotel Forum?. Di nuovo è telegrafico, ma chiaro:

«Si, lo vedrò, come lo ho visto tante altre volte». Beh, ora gli indizi sono sufficienti. Almeno tre: è una prova.

Ma cosa c’entra Stroppa con Grillo? Come si tengono insieme un giovane tecnologo liberista e un leader che pesca in un forte bacino qualunquista ma anche in un elettorato di sinistra?

Anche qui la strada è seminata di indizi. Per esempio l’entusiasmo con il quale Grillo, alla Tv di Fazio, ha esaltato l’auto a guida autonoma. Cioè il progetto Tesla di Musk. Ha detto che sarà una svolta, il futuro della mobilità. Ecco qui: l’anello di congiunzione tra Grillo, Stroppa e quindi anche Musk, è l’intelligenza artificiale. Grillo ormai lo conosciamo. Il suo movimento, spinto da Gianroberto Casaleggio, ha piantato le radici nel progresso tecnologico e ha teorizzato la fusione tra tecnologia e politica. Stroppa una bozza di programma l’ha già scritta. Il cuore è l’intelligenza artificiale usata per far funzionare lo Stato. Primo: revisione di tutta la spesa pubblica, con le macchine che incrociano dati oggi dispersi in milioni di pagine e scovano gli sprechi. Secondo: gli ospedali, con diagnosi più rapide, centri diagnostici sempre aperti e liste d’attesa aggredite con la telemedicina. Terzo: la scuola, guardando ai Paesi che hanno già messo i tutor digitali in classe. Quarto: la pubblica amministrazione, con dirigenti obbligati a usare l’IA, un assistente digitale per ogni cittadino e uno Stato che smette di chiedere documenti che ha già. Fino allo slogan, che sembra scritto per una piazza grillina: «Usiamo l’intelligenza artificiale per controllare la politica». E sullo sfondo ci sono le macchine che producono ricchezza con l’AI e che potrebbero permettere il sogno di Grillo: il reddito universale. E a proposito di reddito universale, Beppe Grillo, nel suo blog, ha annunciato con soddisfazione l’iniziativa filantropica di Musk: regalerá due azioni di SpaceX a tutti i bambini americani. Non è una mancetta, è una operazione da 18 miliardi di dollari. Grillo ha commentato: una buona idea per la redistribuzione della ricchezza.