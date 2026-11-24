Dopo il massiccio attacco russo nella regione di Kiev, l’Ucraina risponde alla Russia lanciando quasi 700 droni contro la Russia. Il Cremlino ha riferito di averli intercettati tutti, affermando che almeno 355 erano diretti contro Mosca. Questa mattina la Russia ha nuovamente provocato la Nato: le Forze Armate Polacche riferiscono che un drone russo ha violato per pochi minuti lo spazio aereo della Polonia. Intanto gli attacchi notturni russi sull’Ucraina hanno causato 2 morti e quasi 40 feriti a Zaporizhzhia. Tensione con Washington per i ritardi nelle forniture di missili Patriot.
Tripoli, 'nessuna intesa con Kiev per attacco a navi russe a Bengasi'
Il ministero degli Esteri dell’ovest della Libia ha ribadito oggi in una nota, riferendosi ad ipotesi di stampa, che “le accuse relative all’esistenza di qualsiasi intesa con la parte ucraina” in relazione agli attacchi ucraini contro due navi russe nel porto di Bengasi “sono infondate”. A questo proposito, Tripoli ricorda una dichiarazione del ministero della Difesa del 12 settembre, che vieta “di utilizzare il territorio e le strutture libiche come base di lancio per atti ostili”. “Tutte le intese e gli accordi militari vengono conclusi attraverso i canali ufficiali e in conformità con i quadri giuridici applicabili e i principi consolidati che regolano le relazioni internazionali, in modo da salvaguardare la sovranità e la sicurezza della Libia”, aggiunge la nota. Il Dipartimento ribadisce che “gli sfortunati eventi, che hanno messo a rischio la sicurezza di Bengasi e dei suoi residenti, evidenziano i pericoli legati all’ospitare forze straniere al di fuori dell’autorità dello Stato, nonché la responsabilità delle entità che le hanno portate nel Paese per aver coinvolto la Libia in conflitti internazionali. Tale presenza non giustifica alcuna violazione della sovranità libica”.
Ucraina: Magyar 'Oggi andrò in visita, vedrò Zelensky'
Il primo ministro ungherese Peter Magyar si recherà in Ucraina oggi per colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky. Ad annunciarlo, in un messaggio pubblicato su Facebook, è stato lo stesso Magyar. “Oggi mi reco in Transcarpazia, dove terrò colloqui con il presidente dell’Ucraina e incontrerò i rappresentanti della comunità ungherese”, ha scritto Peter Magyar, il quale, dal suo insediamento a maggio, si sta adoperando per normalizzare le relazioni con Kiev, fortemente deteriorate sotto il suo predecessore, il nazionalista filo-Cremlino Viktor Orban. La Transcarpazia, nell’Ucraina occidentale, ospita una consistente minoranza ungherese.
Russia: Estonia chiude confine, rendiamo Europa più sicura
In risposta all’escalation russa, l’Estonia ha deciso di chiudere il suo confine. A spiegare la ragione di questa scelta è il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna in un editoriale pubblicato oggi da Politico. “Qualunque disagio la chiusura possa causare, la responsabilità ricade interamente sul Cremlino. Le azioni ostili e l’aggressione della Russia sono la ragione per cui queste misure si rendono necessarie” scrive il ministro “Non si tratta solo di sicurezza delle frontiere. Stiamo rendendo l’Europa più sicura, riducendo le opportunità per la Russia di sfruttare la nostra apertura e aumentando la pressione su Mosca affinché ponga fine all’aggressione contro l’Ucraina”. Una decisione che arriva dopo numerosi atti di sabotaggio in Polonia, Germania, sui paesi del fianco est più esposti all’invasione dello spazio aereo con “l’obiettivo di minare l’ordine di sicurezza europeo, intimidire i paesi vicini e dettare le scelte delle nazioni sovrane” scrive il ministro che aggiunge “queste operazioni sono spesso deliberatamente concepite per creare paura, seminare sfiducia, dividere le nostre società e minare la fiducia nelle nostre istituzioni dall’interno”. “Chiudere le nostre frontiere non eliminerà queste minacce, ma limiterà le opportunità per le attività di intelligence ostili. - spiega Tsahkna - Contribuirà inoltre a chiudere i canali per eludere le sanzioni, un elemento cruciale per privare la Russia delle risorse che utilizza per finanziare la sua economia di guerra e sostenere la sua aggressività”. Sullo stato dei negoziati, il ministro estone è netto: “La Russia non si sta realmente muovendo verso la fine della guerra contro l’Ucraina. Al contrario, sta cercando di usare i negoziati per ottenere ciò che non è riuscita a realizzare sul campo di battaglia: costringere le nazioni sovrane a rinunciare alle proprie scelte di sicurezza e ripristinare le sfere d’influenza russe in Europa. Mosca ha avanzato queste richieste cinque anni fa e continua a farlo ancora oggi”. Per l’estone “la strada da seguire è continuare ad aumentare la pressione sulla Russia e rafforzare l’Ucraina. Abbiamo ancora a disposizione strumenti considerevoli, tra cui l’inasprimento delle sanzioni, la chiusura delle scappatoie, l’utilizzo dei beni russi congelati e la limitazione degli spostamenti di turisti ed ex combattenti russi”. “Solo attraverso una pressione costante possiamo indurre la Russia ad accettare un cessate il fuoco, che deve essere il primo passo verso la pace, come recentemente sottolineato alla riunione di Berlino della Coalizione dei Volenterosi”.
Ucraina: "Ft", Pentagono ritarda consegna di 60 missili Patriot a Kiev già finanziati da alleati
Circa 60 missili intercettori Patriot gia’ destinati all’Ucraina, alcuni dei quali provenienti dagli arsenali europei, sono ancora in attesa dell’autorizzazione del Pentagono per essere consegnati a Kiev. Lo riferisce il quotidiano “Financial Times”, citando due funzionari ucraini e una terza fonte informata sulla vicenda, secondo cui il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth non avrebbe ancora dato il via libera alle forniture, già finanziate dagli alleati occidentali dell’Ucraina. Washington deve infatti autorizzare anche la riesportazione degli armamenti statunitensi detenuti dai Paesi europei. Le forniture in sospeso comprendono 40 intercettori Pac-3, la cui consegna era programmata tra settembre e dicembre, e circa 20 intercettori Pac-2. I ritardi arrivano mentre la Russia intensifica gli attacchi contro le citta’ e le infrastrutture critiche ucraine in vista dell’inverno. “E’ molto importante che gli Stati Uniti autorizzino il trasferimento dei missili per i sistemi Patriot che i nostri partner hanno già pagato”, ha dichiarato domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvertendo successivamente che, secondo l’intelligence di Kiev, Mosca starebbe preparando nuovi attacchi. Le forniture destinate ai sistemi di difesa aerea Nasams, anch’esse precedentemente bloccate, sono state invece autorizzate e sarebbero “in viaggio” verso l’Ucraina. Interpellato sulla vicenda, un portavoce del Pentagono ha assicurato che “non vi è stato alcun cambiamento nella politica del Dipartimento della Guerra relativa al sostegno all’Ucraina”, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli. Risulta inoltre ancora in sospeso l’autorizzazione concessa in linea di principio dal presidente statunitense Donald Trump a luglio per consentire a Kiev di produrre autonomamente intercettori Patriot. “Daremo loro il diritto di produrre i Patriot e mostreremo loro come farlo”, aveva dichiarato Trump. Sebbene Hegseth abbia approvato l’accordo, la proposta è stata sottoposta a un ulteriore esame da parte del sottosegretario del Pentagono responsabile delle acquisizioni, Michael Duffey, per ragioni non ancora chiarite.
Ucraina: autorità regionali, 40 feriti e 2 morti in attacco russo a Zaporizhzhia
E’ salito a 40 il bilancio dei feriti nell’attacco russo contro la citta’ Ucraina di Zaporizhzhia, condotto nella tarda serata del 23 novembre, mentre due persone sono rimaste uccise. Lo ha riferito il capo ad interim dell’amministrazione militare regionale, Mykhailo Semikin, citato dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Secondo Semikin, tra i feriti figurano quattro bambini: il piu’ piccolo non ha ancora compiuto un anno, mentre gli altri hanno quattro, sei e 16 anni. I medici stanno prestando ai feriti tutta l’assistenza necessaria. In precedenza, le autorita’ avevano riferito di 30 feriti e due vittime. Nell’attacco e’ stata distrutta una casa privata, mentre un edificio residenziale di cinque piani ha riportato danni parziali. Sono stati inoltre danneggiati altri edifici residenziali, sia condomini sia abitazioni private, automobili e un’infrastruttura di trasporto.
Ucraina: Mosca, distrutto quasi 700 droni da Kiev
La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 699 droni ucraini ad ala fissa nel corso della notte. Lo ha reso noto il ministero russo della Difesa. I droni sono stati neutralizzati sopra l’area di Mosca, le regioni di Brjansk, Belgorod, Kaluga, Orel e Smolensk, la Crimea e il Mar Nero, si legge nella nota. Complessivamente, 355 droni si sono diretti verso l’area di Mosca tra le 23 del 23 novembre e le 8 del 24 novembre; la maggior parte di essi e’ stata neutralizzata a grande distanza, ha dichiarato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin. “In totale, 355 droni sono volati verso l’area di Mosca tra le 23:00 del 23 novembre e le 8:00 del 24 novembre”, ha affermato Sobjanin. Le forze di difesa aerea russe ne hanno abbattuto la maggior parte a grande distanza, ha aggiunto. “Sessantatre’ droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca”, ha precisato Sobjanin.
Ucraina: drone russo ha invaso spazio aereo polacco
Un drone russo ha violato lo spazio aereo polacco durante un attacco contro l’Ucraina occidentale. L’esercito polacco ha dichiarato di aver deciso di non ricorrere all’uso delle armi per evitare il rischio di causare danni ai civili. L’episodio è stato reso noto dal Comando Operativo delle Forze Armate polacche, come riportato dall’agenzia Ukrinform. In seguito al rilevamento della minaccia, ha sottolineato il Comando Operativo delle Forze Armate polacche, sono stati mobilitati i mezzi e le forze di difesa aerea necessari. I sistemi radar militari hanno monitorato costantemente l’oggetto durante tutto il suo tragitto. “La situazione è stata seguita in tempo reale ed è stato dato il via libera all’abbattimento del velivolo. Tuttavia, dopo che il drone ha cambiato rotta dirigendosi verso est, e tenendo conto della potenziale minaccia per i civili nonché delle possibili conseguenze di un eventuale abbattimento, è stato deciso di non utilizzare le armi, dato il perdurante rischio di provocare danni”, ha proseguito il Comando evidenziando che le forze armate polacche continuano a monitorare costantemente la situazione nello spazio aereo nazionale e che i reparti di difesa aerea restano in stato di massima allerta per rispondere a qualsiasi minaccia.