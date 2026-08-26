Nuovo raid ucraino contro maxi raffineria russa a Nizhny Novgorod. E il Cremlino conferma: contatti con Kiev per ampio scambio di prigionieri

“I nostri uffici in Ucraina ci hanno informato che almeno 16 persone sono state uccise e più di 140 ferite, tra cui 23 bambini, in un attacco delle forze armate russe contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, il 21 agosto. Un altro attacco a Mykolaiv nello stesso giorno avrebbe ucciso 3 bambini, mentre le vittime tra i minori continuano a livelli mai visti da più di quattro anni”. A dirlo è Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia, aggiungendo: “Gli ultimi attacchi arrivano dopo che luglio ha registrato il numero mensile più alto di vittime tra i bambini in Ucraina dall’aprile 2022. Diciassette bimbi sono stati uccisi e 166 feriti a luglio, secondo la Missione di monitoraggio dei diritti umani dell’Onu in Ucraina, un aumento del 49% rispetto al mese precedente”. “Sempre Unicef in Ucraina ci informa che dall’escalation della guerra nel febbraio 2022 - ricorda Iacomini -, l’Onu ha verificato 3.946 bambini uccisi o feriti in Ucraina, con il numero reale probabilmente più alto. L’Unicef e i suoi partner stanno fornendo assistenza di emergenza ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra, compreso il supporto psicosociale e per la salute mentale, e stanno riabilitando i rifugi scolastici in modo che i bambini possano continuare l’apprendimento in presenza con l’inizio dell’anno scolastico”, conclude.