Massiccio attacco ucraino su Mosca: “Abbattuti 868 droni”. Bulgaria: “Colpite due navi mercantili sulle coste del mar Nero”

È stata una notte di attacchi su più fronti. Mosca è stata bersaglio di un raid con centinaia di droni: secondo il ministero della Difesa russo, sono stati 868 quelli intercettati e abbattuti dalle forze di difesa aerea su diverse regioni, mentre 105 velivoli sono stati fermati mentre si avvicinavano alla capitale. Nella regione di Mosca il bilancio è di due morti e nove feriti.

Nel Mar Nero, intanto, due navi mercantili sono state colpite da droni al largo delle coste della Bulgaria: una è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sofia ha convocato una riunione d’urgenza.

Bulgaria, "Droni hanno colpito due navi sulle coste del Mar Nero" Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero: lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata secondo quanto riferito dal servizio di soccorso marittimo bulgaro. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d’urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferito da Roumen Nikolov, direttore del Centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna, citato dall’emittente radiofonica pubblica BNR. 6 ottobre 2026

Mosca, abbattuti 868 droni ucraini sulle regioni russe e sul Mar d'Azov Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, la scorsa notte, “le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 868 droni ucraini ad ala fissa sui territori delle regioni di Belgorod, Bryansk,Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula,s ulla regione di Mosca, sulla Repubblica di Crimea e sulle acque del Mar d’Azov”. E’ quanto riferito dal ministero russo su Telegram. 6 ottobre 2026

Russia, "Sale a 2 morti il bilancio del maxi attacco droni ucraini su regione Mosca" Il bilancio delle vittime dell’attacco con droni nella regione di Mosca è salito a due, con altri nove feriti: lo ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov citato dalla Tass. “Il bilancio delle vittime di uno dei più gravi attacchi con droni è salito a due dopo che i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un uomo di 71 anni sotto le macerie di un’abitazione privata a Barybino (comune di Domodedovo). Una donna che si trovava all’interno dell’abitazione è rimasta ferita”, ha scritto sul suo canale Telegram. Vorobyov ha inoltre confermato che un uomo di 20 anni è rimasto ucciso nel villaggio di Radumlya, nel comune di Solnechnogorsk. Il governatore ha aggiunto che nell’attacco sono rimaste ferite nove persone. 6 ottobre 2026