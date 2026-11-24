Per anni il Mediterraneo è sembrato abbastanza grande da tenere separati i conflitti, le ambizioni e le vendette. Poi la guerra russo-ucraina è arrivata a Bengasi, sulle banchine di un porto libico, dove le navi russe avevano imparato a sentirsi al sicuro. Zelensky ha messo la firma sull’operazione di domenica. Sette droni navali di fabbricazione ucraina sono stati impiegati contro due obiettivi russi: la corvetta Merkury e la nave cargo MV Angara, imbarcazioni che avevano il compito di trasportare convogli e attrezzature bellici. La prima è stata affondata, la seconda danneggiata. I droni appartengono alla famiglia dei Sea Baby: sviluppati dai servizi di sicurezza di Kiev (SBU), hanno rivoluzionato il conflitto nel Mar Nero, colpendo target militari russi, il ponte di Crimea e infrastrutture strategiche. Impiegati a partire dal 2023, si sono affermati come uno strumento di proiezione della forza navale ucraina.

Resta da chiarire da dove siano partiti esattamente.

Unità ucraine specializzate nella guerra con velivoli senza pilota opererebbero nella Libia occidentale, sulla base di un accordo riservato sostenuto da partner occidentali.

Le strutture indicate si trovano a Tripoli, Zawiya e Misurata, dove sarebbe attiva una base con personale ucraino. Prima dell’operazione nel Paese nordafricano, Kiev aveva già colpito obiettivi legati alla Russia nel Mediterraneo. Il 19 dicembre 2025 rivendicò un attacco con droni aerei contro la petroliera Qendil. Il 3 marzo scorso, la Arctic Metagaz fu colpita al largo della Libia da un Magura V5, partito dalla zona di Misurata. Domenica i Sea Baby sarebbero stati lanciati da una nave madre. Restano sconosciuti il nome, la bandiera e le caratteristiche dell’imbarcazione, così come la rotta seguita dagli uav e l’eventuale coinvolgimento di strutture libiche nella pianificazione e preparazione del blitz.

La vicenda militare è diventata una questione internazionale. La prima reazione è arrivata dal governo di Tripoli. Il ministero degli Esteri della Libia occidentale ha espresso «grave preoccupazione e forte condanna», contestando le dichiarazioni di Zelensky e denunciando qualsiasi operazione militare straniera nelle acque territoriali o sul territorio nazionale. Anche l’Albania è stata coinvolta nella vicenda, dopo le indiscrezioni su una possibile partenza dei velivoli dal suo territorio. Tirana ha respinto ogni coinvolgimento. Mosca, intanto, si trova davanti a un attacco che colpisce non soltanto una nave, ma la propria ambizione mediterranea. La presenza russa in Cirenaica, costruita attraverso rapporti militari e politici con Haftar, avrebbe dovuto garantire profondità strategica e continuità operativa. Ora quella stessa area mostra una vulnerabilità inattesa. Mentre Kiev rivendica il successo dell’operazione navale, continua a fare i conti con gli attacchi russi sul proprio territorio. A Dymer (40 km dalla capitale), il bilancio del bombardamento che ha provocato il crollo di un edificio è di 11 morti. Altri 3 cadaveri a Kiev e 2 nel Dnipropetrovsk. A Odessa la situazione energetica è difficile. Zelensky ha denunciato una tattica russa che consiste nel bombardare le infrastrutture elettriche appena riparate, colpendo nuovamente linee e sottostazioni subito dopo il completamento degli interventi. Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie: a Perm, danneggiando tre unità della Lukoil, e nel Rostov. A Zaporizhzhia un raid russo contro una clinica ha provocato 3 morti.