Due missili e un drone russi caduti in Polonia, un presunto complotto dei servizi segreti di Mosca per assassinare un cittadino ucraino-americano in Danimarca e una nuova, massiccia offensiva contro le infrastrutture ucraine hanno segnato le ultime ore.

Palazzo Chigi ha espresso “Piena solidarietà dell’Italia alla Danimarca e alla Polonia. Le Autorità di Copenaghen hanno attribuito ieri ai servizi di intelligence russi il tentato omicidio sul territorio danese di un cittadino ucraino-americano. Lo spazio aereo polacco è stato violato da missili e da un drone durante il massiccio attacco russo contro l’Ucraina”. Il governo italiano ha richiamato la necessità di mantenere unita l’Europa e di proseguire la cooperazione per proteggere i cittadini europei.

Due gravi episodi in Polonia e Danimarca

L’episodio più preoccupante si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, quando due missili e un velivolo senza pilota, identificati dalle autorità polacche come provenienti dalla Russia, sono precipitati nel sud-est della Polonia durante una vasta offensiva aerea contro l’Ucraina.

Il primo ministro Donald Tusk ha sottolineato la coincidenza con le esercitazioni militari multinazionali in corso sul territorio polacco. Lo sconfinamento, a suo dire, sarebbe finalizzato a verificare la capacità di reazione dell’Alleanza, oltre che a scoraggiare il sostegno militare europeo a Kiev.

Sul fronte settentrionale dell’Europa, un’altra vicenda aggrava la tensione diplomatica. Le autorità danesi hanno denunciato un presunto complotto organizzato dall’intelligence russa per assassinare il rapper ucraino-americano Kyivstoner, in occasione di un’esibizione prevista nei pressi di Copenaghen lo scorso settembre. Due uomini sospettati di appartenere all’organizzazione criminale Loyal to Familia sarebbero stati reclutati per eseguire l’operazione. Entrambi sono stati arrestati.

Statement by Prime Minister Mette Frederiksen pic.twitter.com/A9DLjdHUd8 — Statsministeriet (@Statsmin) November 20, 2026

Copenaghen ha disposto l’espulsione dell’addetto militare dell’ambasciata russa. La Danimarca ha, inoltre, richiesto agli altri Stati membri dell’Unione europea di valutare assieme nuove restrizioni nei confronti dei cittadini russi, tra cui la sospensione dei visti turistici e misure più severe per l’ingresso nell’area Schengen.

Gli attacchi odierni

Intanto, in Ucraina, il bilancio della guerra continua ad aggravarsi. Oggi un attacco russo con missili balistici ha colpito Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, provocando la morte di almeno due persone, tra cui un bambino di sette anni e una giovane donna di vent’anni.

Sessanta i feriti, tra cui sei minori. Le autorità locali hanno riferito di ulteriori esplosioni mentre i soccorritori erano già impegnati nelle operazioni di emergenza, una dinamica riconducibile ai cosiddetti attacchi double tap, che espongono a nuovi rischi anche il personale intervenuto dopo il primo bombardamento.

La Russia ha inoltre rivendicato nuovi attacchi contro una centrale termoelettrica nella regione di Dnipropetrovsk, una sottostazione elettrica nella regione di Rivne e una nave mercantile nei pressi di Odessa. Mosca sostiene che le strutture colpite fossero utilizzate a sostegno dell’industria militare ucraina.

Il caso della Sparta II

La Finlandia, intanto, conferma che droni ucraini hanno colpito la nave cargo russa Sparta II, già utilizzata da Mosca per trasportare armamenti dalla Siria, presumibilmente destinati alla guerra in Ucraina. Secondo il comandante della Guardia di frontiera finlandese Ilja Iljin, l’imbarcazione è stata attaccata nelle acque territoriali russe, ha perso il controllo ed è successivamente andata alla deriva nelle acque finlandesi.

Finland's Defence Forces say a drone strike hit the Russian cargo ship 'Sparta II' in the eastern Gulf of Finland earlier this morning, setting it on fire. The Estonian police said the ship was sailing from St. Petersburg to Kaliningrad. It was struck in international waters west… pic.twitter.com/nqIqgyCr8s — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

La vicenda si è complicata quando il ministero della Difesa finlandese ha denunciato una sospetta violazione dello spazio aereo nazionale da parte di un elicottero russo, penetrato fino a 4,1 chilometri all’interno del territorio finlandese. Secondo il ministro Antti Häkkänen, l’incursione potrebbe essere collegata alle operazioni di soccorso o scorta della nave colpita. L’episodio è ora oggetto di indagine.