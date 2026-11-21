La partita a scacchi tra Iran e Stati Uniti sembra aver trovato un nuovo teatro di gioco: il Bahrein. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha, infatti, dichiarato di aver preso di mira due basi militari statunitensi nel Paese, ossia Sheikh Isa e Al-Jufair.

Gli attacchi sarebbero una risposta ad azioni “del nemico americano”, secondo quanto riportato dall’agenzia Fars. Tuttavia, Teheran non ha fornito dettagli sul tipo di armi utilizzate, su eventuali attacchi alle basi o su perdite militari statunitensi. Il 17 novembre scorso, l’Iran aveva rivendicato l’attacco a un sistema radar americano presso la base aerea di Sheikh Isa. Il Comando Centrale degli Stati Uniti aveva riferito che i droni erano stati intercettati con successo.

Nella giornata di oggi il Ministero dell’Interno del Bahrein aveva già dichiarato che un attacco iraniano ha incendiato un impianto industriale “civile” nell’area di Sitra. “I rapporti preliminari indicano danni materiali, ma non si segnalano feriti”, hanno precisato le autorità. Il Ministero dell’Interno del regno ha lanciato l’allarme riguardo a una “potenziale minaccia” e ha esortato cittadini e residenti a mantenere la calma, a recarsi nel luogo sicuro più vicino e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.

Le autorità non hanno ancora reso noto il nome dell’azienda né la sua esatta ubicazione. Ma sembra confermato l’uso di droni, utilizzati direttamente contro la base statunitense di Manama. Secondo alcune segnalazioni, i danni riscontrati sarebbero stati causati dalla caduta di detriti in seguito a intercettazioni effettuate dalle forze statunitensi. Né il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) né le autorità del Bahrein hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Il Bahrein è finito sotto attacco a causa del suo stretto legame con Washington: il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense, situato a Manama, garantisce infatti la presenza navale americana nel Golfo Persico. L’accordo di cooperazione militare USA-Bahrein del 1991, rinnovato nel 2017, e il successivo accordo strategico C-SIPA del 2023 hanno consolidato il rapporto di sicurezza tra i due Paesi.

La Naval Support Activity Bahrain di Juffair, nell’area di Manama, è il quartier generale della Quinta Flotta e del comando NAVCENT. Fornisce supporto logistico, operativo e amministrativo alle forze americane e della coalizione. La Shaikh Isa Air Base, invece, è strategica per pattugliamento marittimo, ricognizione e sorveglianza, anche attraverso i velivoli P-8A Poseidon.