Il 7 ottobre del 2022, un milione di morti fa, ipotizzai sul Giornale un possibile sbocco per la guerra: il Donbass alla Russia e l’Ucraina nella Nato. Scrivevo: «Kiev perderebbe sì un pezzo di territorio, ma il suo futuro sarebbe direttamente garantito dai dispositivi dell’Alleanza». E per futuro intendevo libertà, indipendenza e democrazia: baratto forse ingiusto ma che per gli ucraini varrebbe la pena accettare per assicurarsi un domani. All’epoca l’idea fu accolta dalla diffidenza dei filo-ucraini e dalle ironie banali dei filo-russi che oggi come allora pensano che Putin sia onnipotente. Tre mesi dopo Henry Kissinger, un totem della diplomazia, fece la stessa proposta ma non ebbe miglior fortuna del sottoscritto. Poi nel marzo del 2025 Giorgia Meloni ha avanzato l’idea dell’estensione dell’art. 5 della Nato all’Ucraina: soluzione che è ancora lì. Ora l’ipotesi dell’ingresso di Kiev nell’Alleanza ha ripreso vigore: Trump ne ha parlato con Zelensky; il genero Kushner l’ha tirata fuori; Macron l’ha sposata. I russi continuano a dire di no. Mentre i filo-ucraini più radicali ripetono che i territori non si toccano per non premiare la prepotenza. Tutto vero ma dopo cinque anni di violenze e lutti non ci possono essere vincitori senza la capitolazione di uno dei due contendenti. Prospettiva non all’orizzonte. Quindi per evitare che la guerra duri in eterno sia Putin sia Zelensky debbono poter dire di aver vinto o, comunque, di non aver perso. L’equazione possibile, quindi, è sempre la stessa: una vittoria nel presente allo Zar, con l’annessione del Donbass; una vittoria Ucraina con l’ingresso nella Nato che gli garantisca un domani di libertà. Dicono i filorussi la Russia non accetterà mai: certo, ma intanto per questa guerra sono finiti già sotto l’ombrello dell’Alleanza Svezia e Finlandia. Uno in più uno in meno che differenza fa? Neppure gli ucraini potrebbero lamentarsi: sotto l’ombrello Nato ci si sente sicuri. Lo riconobbe pure quel comunista di Berlinguer cinquanta anni fa.