Ucraina, droni uraini su una raffineria. Raid russi du Kharkiv: tre morti

Mosca, "Abbattuti nella notte 605 droni di Kiev"
La Russia ha reso noto di aver abbattuto nella notte 605 droni ucraini sopra una ventina delle sue regioni e sulla penisola annessa di Crimea. “Nel corso della notte appena trascorsa, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 605 droni aerei ucraini”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato, precisando che gli attacchi hanno colpito in particolare la regione di Tver, dove un centro logistico di Wildberries, gigante russo dell’e-commerce, è stato “leggermente danneggiato”, secondo le autorità locali.
Ucraina:"Attaccata una delle più grandi raffinerie di petrolio russe"
Droni ucraini hanno colpito nella notte una delle più grandi raffinerie di petrolio russe, nella regione di Yaroslavl. Lo riportano i canali di monitoraggio locali. Alcuni video mostrano un vasto incendio presso la raffineria di petrolio Slavneft-Yanos a Yaroslavl, a oltre 700 chilometri dal confine ucraino. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l’impianto era già stato attaccato la notte precedente. Le riprese effettuate dai residenti di Yaroslavl mostrano colonne di fumo che si levano sulla città durante un attacco di droni avvenuto durante la notte.
Il canale di notizie indipendente russo Astra, presente su Telegram, ha analizzato i filmati utilizzando la geolocalizzazione e ha stabilito che la raffineria Slavneft-Yanos era in fiamme. Il governatore dell’oblast di Yaroslavl, Mikhail Yevrayev, ha annunciato in serata che droni ucraini stavano attaccando la regione.
Ucraina: Mosca colpisce mercantili a Odessa, 'trasportavano equipaggiamento militare'.
La Russia ha colpito due navi mercantili vicino al porto di Odessa, sulla costa ucraina del Mar Nero. Lo ha riferito l’agenzia di stampa russa TASS, citando il Ministero della Difesa, aggiungendo che le navi “trasportavano equipaggiamento militare”.
Raid russo nella regione di Kharkiv, 3 morti a Balakliya
Tre persone sono state uccise da un bombardamento russo su Balakliya, nella regione di Kharkiv. Lo riferice il capo dell’Amministrazione militare di Balakliya, Vitalii Karabanov, come riportato da Ukrainska Pravda. Secondo quanto riferito da Karabanov, il primo attacco nemico ha colpito un edificio residenziale privato, causando la morte di una donna. Sul luogo dell’incendio, i soccorritori stanno rimuovendo le macerie. Il secondo attacco nemico ha colpito nei pressi di un’altra abitazione privata. Questo attacco ha causato la morte di altre due persone: un uomo e una donna.
Usa-Ucraina: "Politico", condivisione dell'intelligence tornata ai livelli precedenti
La cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina nella condivisione delle informazioni di intelligence sarebbe tornata ai livelli precedenti, contribuendo ai recenti risultati ottenuti da Kiev sul campo di battaglia e negli attacchi in profondita’ contro la Russia. Lo riferisce il portale “Politico”, citando parlamentari statunitensi ed esperti. “Non voglio entrare nei dettagli, ma la situazione e’ migliorata”, ha dichiarato il senatore democratico Mark Warner, vicepresidente della commissione Intelligence del Senato, secondo cui l’impiego ucraino di droni e missili a lungo raggio ha consentito a Kiev di colpire piu’ in profondita’ nel territorio russo e di rafforzare la propria posizione. Anche i senatori repubblicani John Cornyn e Roger Wicker hanno rilevato un aumento della cooperazione. “A tutti piacciono i vincitori e sembra che l’Ucraina abbia ribaltato la situazione”, ha affermato Cornyn. Il senatore democratico Tim Kaine ha riferito di aver riscontrato, durante una visita in Ucraina nel luglio scorso, “una maggiore fiducia nella comunicazione” rispetto all’aprile del 2025. Secondo George Barros, direttore dell’innovazione e delle strategie open source dell’Institute for the Study of War, le informazioni statunitensi avrebbero aumentato sensibilmente l’efficacia degli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche russe, nell’ambito di “una strategia piu’ ampia e coerente per generare costi reali” e spingere Mosca verso i negoziati. La Casa Bianca non ha confermato un ampliamento della cooperazione, ribadendo che il presidente Donald Trump “vuole che questa guerra si risolva affinche’ le insensate uccisioni abbiano fine” e resta impegnato a svolgere “un ruolo costruttivo” per raggiungere un accordo di pace. Secondo l’ex ambasciatore statunitense a Kiev John Herbst, lo scambio e’ vantaggioso anche per Washington, poiche’ “l’Ucraina possiede informazioni di intelligence eccezionali sulla Russia”.