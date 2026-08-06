Ucraina, droni uraini su una raffineria. Raid russi du Kharkiv: tre morti

La cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina nella condivisione delle informazioni di intelligence sarebbe tornata ai livelli precedenti, contribuendo ai recenti risultati ottenuti da Kiev sul campo di battaglia e negli attacchi in profondita’ contro la Russia. Lo riferisce il portale “Politico”, citando parlamentari statunitensi ed esperti. “Non voglio entrare nei dettagli, ma la situazione e’ migliorata”, ha dichiarato il senatore democratico Mark Warner, vicepresidente della commissione Intelligence del Senato, secondo cui l’impiego ucraino di droni e missili a lungo raggio ha consentito a Kiev di colpire piu’ in profondita’ nel territorio russo e di rafforzare la propria posizione. Anche i senatori repubblicani John Cornyn e Roger Wicker hanno rilevato un aumento della cooperazione. “A tutti piacciono i vincitori e sembra che l’Ucraina abbia ribaltato la situazione”, ha affermato Cornyn. Il senatore democratico Tim Kaine ha riferito di aver riscontrato, durante una visita in Ucraina nel luglio scorso, “una maggiore fiducia nella comunicazione” rispetto all’aprile del 2025. Secondo George Barros, direttore dell’innovazione e delle strategie open source dell’Institute for the Study of War, le informazioni statunitensi avrebbero aumentato sensibilmente l’efficacia degli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche russe, nell’ambito di “una strategia piu’ ampia e coerente per generare costi reali” e spingere Mosca verso i negoziati. La Casa Bianca non ha confermato un ampliamento della cooperazione, ribadendo che il presidente Donald Trump “vuole che questa guerra si risolva affinche’ le insensate uccisioni abbiano fine” e resta impegnato a svolgere “un ruolo costruttivo” per raggiungere un accordo di pace. Secondo l’ex ambasciatore statunitense a Kiev John Herbst, lo scambio e’ vantaggioso anche per Washington, poiche’ “l’Ucraina possiede informazioni di intelligence eccezionali sulla Russia”.