La guerra in Ucraina diventa anche scontro di dichiarazioni tra Bruxelles e Mosca, con quest’ultima che respinge l’idea di una tregua energetica avanzata dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen come prerequisito per la partecipazione degli europei ai negoziati. “L’Europa non può dettare la linea”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Intanto a Bruxelles il dibattito per l’approvazione del bilancio comunitario si intreccia con il contributo degli stati membri per l’Ucraina.
Ucraina: Salvini, Zelensky non si permetta portare guerra qui
“Zelensky non si deve permettere di portare la guerra alle porte di casa nostra, perché il Mediterraneo è casa nostra, è il cuore dell’Europa e la Libia è vicina a casa nostra”. L’ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando a margine del suo intervento alla 43esima Assemblea Nazionale Anci in corso a Verona. “Andare a bombardare navi ormeggiate nei porti libici, di fronte all’Italia, è una cosa poco intelligente, poco costruttiva, che non avvicina la pace - ha poi aggiunto - il tutto da parte di un Paese che stiamo sostenendo economicamente, umanitariamente e militarmente. Usi quelle armi per difendere la popolazione e non per affondare navi nel Mediterraneo. E’ inaccettabile”
Cremlino, Kiev estende il conflitto a Mediterraneo e Baltico
Kiev sta estendendo la geografia del conflitto ucraino al Mediterraneo e al Baltico e questo desta preoccupazione negli Stati che si affacciano su tali mari - e, con ogni probabilità, nell’intera Nato. Lo ha denunciato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “Per quanto riguarda l’estensione del conflitto in Ucraina, si fa riferimento ai tentativi del regime di Kiev di ampliare il raggio geografico di tale conflitto. Stiamo assistendo ad attivita’ terroristiche da parte del regime di Kiev nel Mediterraneo e nel Baltico”, ha affermato Peskov parlando con i giornalisti. Secondo il portavoce della presidenza russa, “questo non puo’ che destare preoccupazione tra gli Stati costieri e, con ogni probabilità, all’interno dell’intera Alleanza Nord Atlantica”. “Naturalmente, nessuno vorrebbe vedere un’espansione della geografia del conflitto; si tratta di azioni potenzialmente molto pericolose da parte del regime di Kiev”, ha sottolineato.
Ucraina: Kushner, non entrerà nella Nato dopo il conflitto
Gli Stati Uniti non si aspettano che l’accordo di pace in Ucraina includa l’ingresso di Kiev nella Nato, ha dichiarato l’inviato speciale presidenziale statunitense Jared Kushner. “Al momento operiamo partendo dal presupposto che questo non sarà l’esito”, ha detto Kushner in un podcast del Ceo della società di media Axel Springer, Mathias Dopfner. “Tutto è sempre possibile e lasceremo che entrambe le parti trovino una soluzione”, ha affermato. Per quanto riguarda quale scenario di fine del conflitto gli sembri più realistico (sospendere le ostilità sulle posizioni attuali o consegnare l’intero Donbass alla Russia), Kushner ha detto che sarebbe soddisfatto di qualsiasi scenario che ponga fine alle ostilità
Meloni, 'niente tagli nel prossimo bilancio Ue, salvaguardare Pac e Coesione
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Romania Nicușor Dan hanno co-presieduto questa mattina, prima dell’avvio del Vertice Ue straordinario, una nuova riunione dei leader del gruppo ‘Amici della Coesione’, dedicata al prossimo bilancio Ue 2028-2034. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, secondo cui Meloni avrebbe ribadito la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse del prossimo bilancio e di salvaguardare le dotazioni destinate alla Pac e alla politica di coesione, essenziali per la crescita, la competitività e la convergenza economica e sociale dell’Unione.
Ucraina: Merz, aiutare Kiev per fine guerra ed evitare nuovi flussi profughi
“Quello che facciamo qui non lo facciamo per prolungare la guerra. Lo facciamo per aiutare gli ucraini e per porre fine alla guerra il più rapidamente possibile”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, sottolineando che “non abbiamo alcun interesse a nuovi flussi di profughi”. Merz ha ribadito che l’Ucraina deve ricevere “un sostegno sufficiente, sia militare sia umanitario”, per poter affrontare il difficile inverno e proseguire nel percorso di ricostruzione. “Anche l’aspetto umanitario non deve essere minimizzato”, ha osservato.
Ucraina: Merz, su aiuti Ue a Kiev serve accordo a 27 non a 23 o 24
“Per me esiste un legame tra le questioni di cui stiamo discutendo. Vorrei che fosse riconoscibile il quadro complessivo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, riferendosi al sostegno all’Ucraina e ai negoziati sul bilancio pluriennale dell’Ue. “Non sento affatto una mancanza di sostegno. Al contrario, sento molto consenso sul fatto che dobbiamo collegare queste questioni. E del resto sono legate tra loro”, ha affermato Merz rispondendo a una domanda dei giornalisti. “L’Unione europea ha 27 membri, non 23 o 24”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di trovare un’intesa tra tutti gli Stati membri.
Ucraina: Mosca, dati Nato su caduti russi sono "inventati"
Le stime fornite dal segretario generale della Nato, Mark Rutte - il quale ha paragonato le perdite russe in Ucraina a quelle subite dagli Stati Uniti nei 14 anni della guerra del Vietnam - sono state “prese dal nulla”, ha dichiarato Sergei Shoigu, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ed ex ministro del Difesa. “Abbiamo preso nota di una recente dichiarazione di Rutte, in cui ha paragonato le stime dell’Alleanza - del tutto inventate - sulle perdite russe durante l’operazione militare speciale a quelle subite dagli Stati Uniti nei 14 anni della guerra del Vietnam”, ha affermato Shoigu, secondo quanto riportato in un comunicato stampa. Shoigu ha ribadito che, nonostante i finanziamenti occidentali a Kiev, gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno raggiunti. Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza, nel discutere le perdite statunitensi in Vietnam, Rutte ha omesso di menzionare la morte di 3,4 milioni di vietnamiti, inclusi 2 milioni di civili. “La portata dell’aggressione e’ ulteriormente dimostrata dal fatto che gli americani hanno sganciato circa 7,5 milioni di tonnellate di bombe sui paesi della regione: una quantita’ superiore a quella totale impiegata da tutte le parti in conflitto durante la Seconda guerra mondiale”, ha aggiunto.
Olanda, 'nessun Paese Ue può sottrarsi dai finanziamenti a Kiev'
“È chiarissimo che l’aggressione russa in Ucraina sia una delle sfide più grandi che dobbiamo affrontare, e gli ucraini stanno combattendo per la propria libertà, ma anche per la democrazia e i valori europei. Dobbiamo stare fianco a fianco con gli ucraini. Nei prossimi anni avranno bisogno di maggiore sostegno militare e finanziario, e questo è un impegno dal quale nessun paese dell’Ue può sottrarsi. Tutti devono dimostrare solidarietà agli ucraini, proprio come fanno i Paesi Bassi da molti anni”. Lo ha detto il premier olandese Rob Jetten arrivando al Consiglio Europeo.
Praga, 'inaccettabile legare fondi per Kiev con bilancio Ue'
“Non siamo d’accordo con la proposta di legare il finanziamento all’Ucraina a quello destinato agli Stati membri dell’Ue. Innanzitutto, dobbiamo stabilire degli obiettivi e impegnarci per la pace e fare tutto il possibile per essere presenti al tavolo dei negoziati di pace. Inoltre, dobbiamo organizzare un piano Marshall per l’Ucraina: non è ammissibile che questa guerra prosegua senza che noi facciamo nulla”. Lo ha dichiarato il primo ministro ceco Andrej Babiš al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Se la proposta di bilancio prevede che i fondi destinati agli Stati membri diminuiscano dal 62% al 42%, è assolutamente inaccettabile. E i programmi centrali avranno 325 miliardi di euro in più. Quindi per noi non è accettabile”, ha aggiunto. “La coesione è davvero l’obiettivo dell’Ue e la Repubblica Ceca si batterà per questi fondi” ha sottolineato Babiš, ribadendo che “il finanziamento dell’Ucraina dovrebbe essere negoziato separatamente”.
Ucraina: Cremlino a Von der Leyen, 'Non può dettare condizioni per negoziati, Russia non deve nulla a UE'
“L’Unione Europea difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore o di partecipante al processo di pace in Ucraina lanciando ultimatum”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Interfax, dopo che ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva detto che la Ue parteciperà al prossimo round di negoziati e che la Russia deve sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. “Naturalmente, con ultimatum di questo tipo, è molto difficile rivendicare il ruolo di mediatore o di partecipante ai negoziati di pace”, ha osservato Peskov, aggiungendo ancora che “la Russia non deve nulla, la Russia deve garantire i propri interessi nazionali”.
Ucraina: Kristersson, sostegno a Merz, inaccettabili deroghe ai contributi per Kiev
La Svezia condivide la posizione del cancelliere tedesco Friedrich Merz secondo cui gli Stati membri dell’Unione europea non possono accettare di finanziare l’Ucraina sottraendosi contemporaneamente alla responsabilita’ di contribuire alle spese. Lo ha dichiarato il primo ministro svedese Ulf Kristersson al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, rispondendo a una domanda sul collegamento tra il sostegno a Kiev e i negoziati sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. “Sono molto d’accordo con Friedrich Merz nel dire che non e’ accettabile tenere in ostaggio il sostegno all’Ucraina dicendo che accetteremo il sostegno dell’Unione europea per l’Ucraina, ma non lo pagheremo noi stessi”, ha affermato Kristersson. Secondo il premier svedese, la richiesta di alcuni governi di ottenere deroghe ai contributi finanziari non rispetta i principi alla base del funzionamento del Consiglio europeo e rischia di creare un precedente. “Non penso che sia un modo ragionevole di pensare, non è in linea con le regole di base del Consiglio europeo e non dovremmo creare deroghe e inaugurare una nuova tradizione”, ha dichiarato. “Questa è la mia fortissima convinzione”, ha concluso Kristersson.
Ucraina, Rutte: presidente Trump sta mettendo alla prova Putin
“Ciò che sta facendo il presidente Trump, anche in occasione dell’incontro a Shenzhen, è mettere alla prova Putin”, ha dichiarato in una intervista a Fox News il segretario generale della Nato, Mark Rutte, rispondendo ad una domanda sul fatto che il presidente Trump ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin un “amico”. “Quando la guerra finirà, sia attraverso un accordo di pace - il che sarebbe preferibile - sia, qualora ciò non fosse possibile, tramite un cessate il fuoco a lungo termine, dobbiamo garantire che l’Ucraina disponga di garanzie di sicurezza per il futuro», ha dichiarato inoltre Rutte. “Dobbiamo assicurarci che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per continuare a combattere con altrettanto successo e per esercitare la massima pressione sui russi”, ha aggiunto.
Ucraina, Trump e Rutte: Russia non estenda la guerra
Il presidente americano Donald Trump e il capo della Nato, Mark Rutte, hanno invitato la Russia a non “estendere la guerra” in Ucraina, in una dichiarazione congiunta pubblicata nella notte al termine di un incontro presso la residenza del presidente statunitense, in Florida. I due hanno “discusso dell’importanza, per la Russia, di evitare qualsiasi azione che possa estendere la guerra - deliberatamente o involontariamente - e della necessità di giungere a una risoluzione pacifica del conflitto nel più breve tempo possibile”, ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato. L’incontro giunge pochi giorni dopo l’impegno assunto da Rutte a difendere la Polonia, Stato membro della Nato, in seguito alla caduta di missili russi sul suo territorio. Secondo il comunicato congiunto, Donald Trump e Mark Rutte hanno discusso anche dell’aumento delle spese per la difesa, che il presidente statunitense richiede con insistenza alle potenze europee. L’incontro avviene in un momento in cui il capo del Pentagono, Pete Hegseth, sta valutando una revisione della presenza delle forze americane in Europa.
Filorussi, 'almeno 5 morti per attacco droni ucraini in regione Zaporizhzhia'
Cinque persone sono state uccise in un attacco con droni ucraini nella regione ucraina di Zaporizhzhia sotto il controllo delle forze di Mosca. “A seguito di un attacco con un drone nemico contro un parcheggio, cinque persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite nella località di Vessioloïe”, ha riferito il governatore regionale insediato dalla Russia, Evgenij Balitski.