“Non siamo d’accordo con la proposta di legare il finanziamento all’Ucraina a quello destinato agli Stati membri dell’Ue. Innanzitutto, dobbiamo stabilire degli obiettivi e impegnarci per la pace e fare tutto il possibile per essere presenti al tavolo dei negoziati di pace. Inoltre, dobbiamo organizzare un piano Marshall per l’Ucraina: non è ammissibile che questa guerra prosegua senza che noi facciamo nulla”. Lo ha dichiarato il primo ministro ceco Andrej Babiš al suo arrivo al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Se la proposta di bilancio prevede che i fondi destinati agli Stati membri diminuiscano dal 62% al 42%, è assolutamente inaccettabile. E i programmi centrali avranno 325 miliardi di euro in più. Quindi per noi non è accettabile”, ha aggiunto. “La coesione è davvero l’obiettivo dell’Ue e la Repubblica Ceca si batterà per questi fondi” ha sottolineato Babiš, ribadendo che “il finanziamento dell’Ucraina dovrebbe essere negoziato separatamente”.