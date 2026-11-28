La guerra tra Russia e Ucraina apre un nuovo fronte nella competizione tecnologico-militare. Kiev ha annunciato di aver abbattuto un drone russo a propulsione jet mediante Blysk, un sistema laser sviluppato dall’azienda ucraina Carmine Sky. L’episodio, reso noto il 25 novembre dal consigliere presidenziale Serhii Beskrestnov, riguarda un velivolo della famiglia Geran impegnato in una missione d’attacco contro il territorio ucraino. L’intercettazione è stata effettuata da un’unità privata di difesa aerea, secondo quanto riferito da Brave1 all’agenzia AFP. Il risultato, sebbene ancora circoscritto alla fase sperimentale, apre una prospettiva tecnologica che interessa direttamente gli equilibri della difesa aerea: ridurre il ricorso agli intercettori missilistici, contenere i costi delle operazioni e ampliare le capacità nazionali di contrasto alle incursioni russe.

Cosa sappiamo

Il sistema è stato sviluppato da Carmine Sky con il sostegno di Brave1, piattaforma governativa ucraina dedicata alla ricerca e all’innovazione nel settore della difesa. Il progetto è finanziato nell’ambito del programma Private Air Defense, attraverso il quale Kiev coinvolge operatori privati nelle attività di protezione dello spazio aereo. Le unità partecipanti operano sotto il coordinamento della componente aeronautica delle forze armate ucraine. Il modello punta a valorizzare le competenze industriali nazionali e ad accelerare l’introduzione di nuove tecnologie nelle attività operative, riducendo i tempi che separano la ricerca dall’impiego sul campo. Brave1 ha riferito che almeno sette gruppi ucraini stanno sviluppando soluzioni laser per la difesa antiaerea. La stessa organizzazione ha tuttavia precisato che il successo di una singola intercettazione non dimostra la maturità del sistema né la possibilità di avviarne una produzione su vasta scala. La disponibilità di una filiera tecnologica nazionale rappresenta, in questa prospettiva, un elemento della strategia ucraina di autonomia industriale nel settore della sicurezza.

La minaccia dei droni a reazione e il costo della difesa

L’impiego russo di velivoli senza pilota a propulsione jet modifica le condizioni operative della difesa ucraina. La maggiore velocità rispetto ai modelli a elica riduce i tempi di reazione e rende più impegnative le attività di individuazione, tracciamento e neutralizzazione. Per le forze di Kiev, il problema riguarda anche la sostenibilità delle operazioni: contrastare sistematicamente droni relativamente economici attraverso missili antiaerei di costo superiore può determinare uno squilibrio nell’impiego delle risorse disponibili. Le armi a energia diretta offrono una possibile alternativa per alcune categorie di bersagli. Il loro funzionamento si basa sulla concentrazione di un fascio laser sulla superficie del velivolo, trasferendo energia termica fino a danneggiarne la struttura o i componenti elettronici. Le prestazioni dipendono dalla potenza erogata, dalla precisione del puntamento, dalla distanza e dal tempo necessario a mantenere il fascio sul bersaglio. Nebbia, precipitazioni e particelle sospese possono attenuare la trasmissione energetica, limitando l’efficacia del dispositivo. Il sistema Blysk non sostituisce pertanto le batterie missilistiche e gli altri strumenti antiaerei, ma potrebbe affiancarli in una configurazione multilivello, riservando gli intercettori più costosi alle minacce che richiedono capacità d’ingaggio differenti.

Iron Beam e la competizione internazionale sulle armi a energia diretta

La sperimentazione ucraina trova un termine di confronto nei programmi sviluppati da altri Paesi per integrare le armi laser nelle rispettive architetture di difesa. Israele ha raggiunto una fase industriale più avanzata con Iron Beam, sistema ad alta potenza realizzato da Rafael Advanced Defense Systems in collaborazione con la Direzione per la ricerca e lo sviluppo della difesa del Ministero della Difesa israeliano. Il 28 dicembre 2025 il dicastero ha annunciato la consegna del primo sistema alle Forze di difesa israeliane, dopo una campagna di prove che ha compreso l’intercettazione di razzi, colpi di mortaio e velivoli senza pilota. Iron Beam è destinato a integrare la rete nazionale insieme a Iron Dome, David’s Sling e Arrow, con una funzione complementare rispetto alle capacità missilistiche già disponibili. Il confronto tra i programmi israeliano e ucraino evidenzia differenti livelli di maturità tecnologica, ma una comune direttrice strategica: diversificare gli strumenti di difesa, ridurre il consumo di intercettori convenzionali e contenere l’esposizione economica alle campagne di saturazione aerea. Per Kiev, la sfida resta trasformare il risultato ottenuto da Blysk in una capacità riproducibile, integrata con i sistemi radar e di comando e sufficientemente affidabile per operare in condizioni di combattimento differenti. L’evoluzione di queste tecnologie potrebbe incidere sulla futura configurazione delle difese aeree europee e sui programmi di investimento nel settore delle armi a energia diretta.