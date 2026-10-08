Ucraina, raid russo su un autobus a Kramatorsk: 12 morti. Tensione ai confini Nato, Rubio: “La guerra rischia di allargarsi”

Non ci sono ritardi nell’organizzazione di una conversazione telefonica tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump; avra luogo non appena verra concordata, ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo.“Non ci sono ritardi, i contatti verranno semplicemente presi non appena saranno concordati”, ha dichiarato ai giornalisti.

Dmitry Peskov (twitter)