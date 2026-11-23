L’attacco di droni ucraini contro una nave russa al largo del porto libico di Bengasi è “preoccupante”. A dirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani che lancia un monito: “evitare assolutamente la guerra nel Mediterraneo Occidentale”. Il presidente Zelensky ha rivendicato il raid in Libia definendolo “operazione esemplare”. Sul fronte, oltre 150 droni russi sono stati lanciati nella regione di Kiev, causando almeno 14 morti. Il Cremlino, intanto, apre a nuovi colloqui trilaterali ad Abu Dhabi.
Libia: Zelensky conferma raid contro navi russe, operazione esemplare
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato il raid ucraino contro due navi russe al largo delle coste libiche definendolo “un’operazione esemplare”. “Inostri guerrieri hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante tutti gli sforzi del nemico per contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata. Insieme alla corvetta è stato distrutto anche un elicottero da combattimento Ka-27”, ha scritto su X. “Il nostro secondo obiettivo era la nave mercantile russa Mv Angara, utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. Risultato: obiettivo colpito - ha aggiunto - continuiamo le nostre operazioni. Stiamo rispondendo all’aggressione russa. Stiamo sviluppando armi ucraine”, ha concluso.
Cremlino: "presto nuovi negoziati trilaterali" ad Abu Dhabi
Un nuovo ciclo di negoziati trilaterali che vedrà coinvolti Stati Uniti, Russia e Ucraina si terrà nel prossimo futuro; non è stata ancora fissata una data precisa, ha dichiarato alle agenzie russe il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “L’incontro si terrà presto, ma non c’è ancora certezza sulle date”, ha affermato il portavoce, senza fornire ulteriori dettagli. Interpellato su dove potrebbe svolgersi l’incontro, Peskov ha osservato: “Supponiamo che sarà ad Abu Dhabi, ma potrebbero esserci molte altre opzioni”. Il precedente ciclo di negoziati tra i tre Paesi si è tenuto il 10-11 novembre ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, con l’architettura di sicurezza europea come tema centrale.
Tajani, preoccupa esplosione nave russa in Libia, evitare guerra in Mediterraneo
“Quando inizia un dialogo per raggiungere la pace c’è sempre l’incremento delle attività militari, perché ognuno vuole dimostrare di avere una forza contrattuale notevole. Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia, questo è preoccupante, soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sua visita a Baku, commentando l’esplosione di una nave russa nel porto libico di Bengasi. “Sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un paese che si stava avviando verso la stabilità. La guerra nel Mediterraneo occidentale è qualcosa che deve essere evitata assolutamente”, ha aggiunto. È troppo vicina però speriamo che si tratti solo di episodi, noi lavoriamo comunque per costruire la pace garantire la sicurezza e la libertà di navigazione ma è preoccupante che in Libia ci sia una nuova tensione che nessuno vuole", ha sottolineato Tajani aggiungendo che nel Mediterraneo “la presenza russa certamente deve essere seguita con grande attenzione”.
Ucraina, almeno 14 morti in attacchi russi nella regione di Kiev
Almeno 14 persone sono rimaste uccise in seguito ad attacchi russi nella regione di Kiev: dieci hanno perso la vita nel crollo parziale di un edificio residenziale, secondo l’ultimo bilancio fornito oggi dalle autorità. Nella notte tra sabato e domenica, un attacco su Dymer, a nord di Kiev, ha colpito un edificio di cinque piani, causando almeno dieci vittime, secondo quanto riferito da Tymour Tkatchenko, capo dell’amministrazione militare della regione di Kiev. Il bilancio ha continuato ad aggravarsi con il passare delle ore. Secondo Tkatchenko, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive dalle macerie un bambino e una donna di 79 anni. Sempre secondo le autorità locali, altre tre persone sono rimaste uccise a Vychneve e un’altra a Bila Tserkva.