“Quando inizia un dialogo per raggiungere la pace c’è sempre l’incremento delle attività militari, perché ognuno vuole dimostrare di avere una forza contrattuale notevole. Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia, questo è preoccupante, soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sua visita a Baku, commentando l’esplosione di una nave russa nel porto libico di Bengasi. “Sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un paese che si stava avviando verso la stabilità. La guerra nel Mediterraneo occidentale è qualcosa che deve essere evitata assolutamente”, ha aggiunto. È troppo vicina però speriamo che si tratti solo di episodi, noi lavoriamo comunque per costruire la pace garantire la sicurezza e la libertà di navigazione ma è preoccupante che in Libia ci sia una nuova tensione che nessuno vuole", ha sottolineato Tajani aggiungendo che nel Mediterraneo “la presenza russa certamente deve essere seguita con grande attenzione”.