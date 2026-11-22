Il nuovo cyber attacco contro Fbi e dipartimento dell’Agricoltura americano mette in luce tutte le criticità della difesa informatica statunitense. Non è il primo caso di interruzioni tecnologiche presso importanti istituzioni americane. La sede dei federali, già attaccata lo scorso settembre, è stata nuovamente presa di mira da due hacker: l’agenzia federale stava indagando su un’intrusione nel National Crime Information Center (NCIC), che ha una banca dati di criminali che collega le forze dell’ordine federali, statali e locali e viene utilizzata per condividere informazioni su mandati di arresto e controlli dei precedenti. Si tratta di un immenso archivio utilizzato quotidianamente da migliaia di poliziotti per varie indagini, che è stato violato così come accaduto recentemente a Microsoft Outlook e alla Federal Aviation Administration.

«Non va bene. Forse così impareremo cose che non avremmo appreso in un altro modo» ha commentato Donald Trump. Per questa ragione pochi giorni fa la Casa Bianca ha sollevato dal suo incarico il responsabile della sicurezza informatica Sean Cairncross, dopo le forti critiche ricevute a seguito delle interruzioni del servizio. E ora traballa il posto del direttore Fbi Kash Patel.

Il presidente americano ha aggiunto che il presunto attacco potrebbe avere un risvolto positivo: potrebbe, a suo dire, svelare ulteriori dettagli di quella che ha definito la «bufala Russia». Come è noto Trump ha da tempo sollevato dubbi nei confronti dell’Fbi dopo la cosiddetta operazione Plasmic Echo, l’indagine penale sulla gestione da parte di Trump di alcuni documenti governativi classificati e relativi alla difesa nazionale. Sotto la lente di ingrandimento dei federali c’è la possibilità che sia stato violato l’Espionage Act. Ma l’opinione pubblica non ha seguito la crociata del tycoon e ha lasciato intendere che e’ sempre più allarmata dalla vulnerabilità delle difese informatiche statunitensi. Dopo i cyber attacchi un ex agente dell’FBI ha dichiarato alla BBC di temere per la sicurezza dei dipendenti attuali, le cui informazioni personali «potrebbero presto finire online nelle mani di criminali e hacker al soldo di stati ostili». Non solo gli eredi di Hoover sono stati attaccati, anche il sistema di pagamento per gli agricoltori è stato preso di mira.

Lo scorso settembre, un gruppo denominato ShinyHunters ha hackerato il portale per le offerte di lavoro dell’Fbi per sottrarre dati sensibili.