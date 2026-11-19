Prima del trilaterale c’è stato un “incontro informale” durato circa 42 minuti tra Putin e Trump. Il tycoon, entrando nella stanza dove era presente il leader russo, lo ha indicato dicendo: “Chi è? È un mio amico”. Poi, avvicinandosi, gli ha stretto la mano dandogli una pacca sul braccio. “Stai facendo un ottimo lavoro”, ha invece affermato Trump rivolgendosi a Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, anche lui presente al vis a vis.

“Grazie mille, non vediamo l’ora di incontrarvi. Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni. Ci conosciamo da molto tempo”, ha detto Trump all’inizio dell’incontro con Putin. “E penso che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che sia l’inizio di qualcosa di positivo”, ha aggiunto il presidente statunitense.

Al mini vertice erano presenti Marco Rubio, il segretario di Stato Usa, Scott Bessent, il segretario al Tesoro, e Stephen Miller, il capo dello staff di Trump. La parte russa era rappresentata invece dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov, da quello delle Finanze Anton Siluanov, oltre che dal consigliere di politica estera del Cremlino Yuri Ushakov e da Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato speciale per i colloqui di pace con l’Ucraina.