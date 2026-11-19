C’è chi lo ha paragonato alla “nuova Yalta” e chi si è limitato a definirlo “l’incontro del secolo”. Una cosa è certa: a Shenzhen, in Cina, va in scena qualcosa che non era mai successo nella storia. A margine dell’Apec, il Forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico, si ritrovano allo stesso tavolo Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, ovvero i leader di Stati Uniti, Cina e Russia, a capo delle tre potenze globali e detentori di oltre il 90% delle armi nucleari mondiali.
L’incontro si è concluso
La televisione di Stato cinese, la Cctv, ha dichiarato il vertice come concluso. L’incontro tra Xi, Trump e Putin è durato un’ora e mezza.
Trump sulla guerra in Ucraina e la pace
Trump ha affermato di aver parlato con Putin della possibilità di porre fine alla guerra in Ucraina. “Credo che le cose stiano cambiando, credo che lui, e spero anche l’altra parte (Kiev ndr), vorrebbero vedere la fine di questa guerra”, ha detto il tycoon. Il presidente statunitense ha inoltre spiegato di ritenere che il dialogo con Xi e Putin possa portare alla pace: “Troppo spesso, i leader del passato hanno evitato di parlare con le nazioni con cui avevano divergenze e noi la pensiamo diversamente. Nessun problema è mai stato risolto con il vecchio approccio, quello di rifiutarsi di parlarne. Nessuna pace è mai stata costruita negando le opportunità di confronto e di dialogo”.
L’avvertimento di Xi: “Il mondo è al sicuro se le grandi potenze sono in pace”
Xi ha presentato l’incontro quasi come se fosse necessario per evitare una nuova guerra mondiale. Emblematico il suo messaggio: “La storia ci insegna che quando le grandi potenze sono in pace, il mondo è al sicuro; quando le grandi potenze si scontrano, il mondo è nel caos”.
Putin chiede a Usa e Cina di collaborare per "mantenere la pace e la sicurezza internazionali”
Senza riferirsi alla guerra in Ucraina, Putin ha parlato dell’importanza di collaborare con Stati Uniti e Cina per mantenere la pace nel mondo. “I nostri tre Stati sono uniti non solo dallo status di Paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto dalla responsabilità comune di mantenere la pace e la sicurezza internazionali”, ha dichiarato il presidente russo all’inizio dei colloqui trilaterali. “Sono convinto che Russia, Cina e Stati Uniti, i nostri popoli, siano in grado di dare un contributo significativo al rafforzamento della sicurezza e della stabilità nel mondo”, ha proseguito Putin.
Trump: “Ridurre le armi nucleari”
Trump ha toccato subito il tema del nucleare. Ha spiegato ai suoi interlocutori che Cina, Stati Uniti e Russia si trovano in una posizione “unica” per ridurre il numero di armi nucleari nel mondo. “Devo dire, francamente, che è una cosa molto difficile da fare, perché una volta che si possiedono le armi nucleari, è molto difficile non averle più”, ha aggiunto il tycoon per poi ribadire che Washington non permetterà all’Iran “di dotarsi di un’arma nucleare”.
Il vertice è iniziato
È iniziato l’ “incontro del secolo”. I tre leader sono seduti attorno a un tavolo rotondo di legno. Le disposizioni: Xi è al centro, Trump alla sua sinistra e Putin alla sua destra. Il leader cinese ha aperto l’evento dichiarando di volere una “relazione costruttiva di stabilità strategica con gli Stati Uniti”. “Desidero congratularmi con il presidente Xi per aver ospitato un vertice APEC di grande successo”, ha replicato Trump aggiungendo che “in quanto presidenti di tre dei Paesi più grandi del mondo abbiamo una responsabilità speciale” nel mantenere una comunicazione aperta.
Il vertice non è ancora iniziato: è in ritardo di circa un’ora
Il trilaterale tra Xi, Putin e Trump, che avrebbe dovuto iniziare alle 8:45 ore italiane, non è ancora iniziato. Sulla tabella di marcia c’è un ritardo di circa un’ora. Il presidente statunitense e il leader cinese sono già arrivati a Kylin Villa. Il corteo del capo del Cremlino ha invece da poco lasciato il Conrad hotel per dirigersi al resort.
Ultimi preparativi a Kylin Villa: ecco il lussuoso resort del meeting
Trump, Putin e Xi si vedranno a Kylin Villa, un resort a cinque stelle immerso nel verde delle dolci colline del monte Qilin, nel nord-ovest di Shenzhen. La residenza, che si estende su oltre 200 acri e comprende sale per banchetti, un campo da golf e ville progettate in stile europeo, fu originariamente costruita per ospitare centinaia di funzionari cinesi in viaggio verso la vicina Hong Kong per il passaggio di consegne alla Cina nel 1997. Prende il nome da una bestia mitologica cinese considerata un presagio di prosperità.
Terminato il bilaterale Trump-Xi
Terminato l’incontro con Putin, Trump ha avuto un breve bilaterale con Xi Jinping. Il presidente statunitense ha subito affermato di avere un “ottimo rapporto personale” con il leader cinese ringraziandolo per la calorosa accoglienza ricevuta al suo arrivo all’aeroporto di Shenzhen.
“Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo fatto passi da gigante per migliorare i legami economici. Il rapporto originario con la Cina era molto squilibrato. I nostri presidenti non hanno fatto il loro dovere”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca. E sulla guerra in Ucraina: “Penso di poter parlare a nome di entrambi. Abbiamo appena avuto un breve incontro con il presidente Putin per preparare il terreno e penso che potremmo avere un incontro proficuo”.
Trump vede Putin per un incontro informale: “È un mio amico”
Prima del trilaterale c’è stato un “incontro informale” durato circa 42 minuti tra Putin e Trump. Il tycoon, entrando nella stanza dove era presente il leader russo, lo ha indicato dicendo: “Chi è? È un mio amico”. Poi, avvicinandosi, gli ha stretto la mano dandogli una pacca sul braccio. “Stai facendo un ottimo lavoro”, ha invece affermato Trump rivolgendosi a Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, anche lui presente al vis a vis.
“Grazie mille, non vediamo l’ora di incontrarvi. Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni. Ci conosciamo da molto tempo”, ha detto Trump all’inizio dell’incontro con Putin. “E penso che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che sia l’inizio di qualcosa di positivo”, ha aggiunto il presidente statunitense.
Al mini vertice erano presenti Marco Rubio, il segretario di Stato Usa, Scott Bessent, il segretario al Tesoro, e Stephen Miller, il capo dello staff di Trump. La parte russa era rappresentata invece dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov, da quello delle Finanze Anton Siluanov, oltre che dal consigliere di politica estera del Cremlino Yuri Ushakov e da Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato speciale per i colloqui di pace con l’Ucraina.
Le dichiarazioni di Trump
Il quotidiano statale cinese People’s Daily ha pubblicato una serie di foto di Trump e Xi che si stringono la mano e sorridono. Il tycoon ha dichiarato ai media di aver parlato “per tutta la sera” con Xi Jinping, dopo cena, sottolineando che gran parte della conversazione ha riguardato l’intelligenza artificiale e i chip per computer.
Trump ha quindi insistito sul fatto di non credere che la donna con cui Jensen Huang ha avuto una relazione fosse una spia suggerendo che fosse impossibile per la Cina copiare il chip più avanzato di Nvidia. “È una tragedia. Un uomo brillante. Dobbiamo prenderci cura dei nostri geni. Non ne abbiamo molti”, ha tagliato corto il tycoon.
Incalzato sul tema dello spionaggio, Trump ha detto che è semplicemente qualcosa che i governi si fanno a vicenda: “Noi spiamo la Cina, loro spiano noi”. E sui misteriosi guasti, blackout e problemi capitati negli Usa: “Dite agli americani di stare tranquilli. Va tutto bene. Si tratta di episodi isolati”.
L’importanza del trilaterale
Il vertice rappresenta per Xi, il padrone di casa, un’opportunità per distogliere l’attenzione dai problemi interni e ricordare ai cittadini cinesi che sta elevando il prestigio internazionale del Dragone. Allo stesso tempo serve a Trump per accreditarsi come protagonista di una nuova stagione di diplomazia internazionale e rivendicare successi geopolitici con i rivali strategici di Washington, e a Putin per ribadire che Mosca non è isolata sulla scena internazionale.
I discorsi di Xi e Putin
Nel frattempo, nel suo discorso di apertura dell’Apec, Xi ha invocato la solidarietà, paragonando i Paesi della regione a passeggeri a bordo della stessa nave. “Per navigare le onde del Pacifico dobbiamo unirci e prenderci cura gli uni degli altri”, ha affermato il leader cinese esortando gli ospiti, non solo Trump e Putin, a costruire un “ecosistema aperto”.
Dal canto suo, Putin ha tenuto un discorso incentrato sull’economia russa minimizzando le gravi difficoltà che Mosca sta affrontando, come gli sforamenti di bilancio per lo sforzo bellico in Ucraina e l’inflazione persistentemente elevata. Il presidente russo ha inoltre sottolineato che il prodotto interno lordo della Russia è cresciuto del 10% negli ultimi tre anni, ribadendo che la maggior parte di questa crescita è dovuta alle ingenti somme che il suo governo ha speso per il settore militare e della Difesa.
Il logo dell’Apec
Piccola curiosità. Le sciarpe indossate da ciascun leader durante la foto di gruppo erano decorate con il logo Apec di quest’anno: un paio di ali intrecciate che formano la sagoma di una bestia mitologica, il Peng, capace di trasformarsi da un pesce gigante in un uccello colossale. Le ali sono composte da 21 piume, a simboleggiare i 21 membri del gruppo.