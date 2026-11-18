La guerra in Ucraina scende in campo. Anche su quello di calcio. Mentre le trattative di pace sono in stallo e il conflitto non accenna a calare di intensità, i tifosi della nazionale ucraina hanno deciso di prendere una posizione netta. Con ironia, un po’ per stemperare la paura e l’ansia di una guerra terribile che va avanti da quasi cinque anni, ma in maniera chiara e inequivocabile.

Durante la partita contro la Georgia sul campo neutro di Kosice, in Slovacchia vista l’impossibilità di giocare in patria, i tifosi della nazionale gialloblù hanno intonato un coro di stretta attualità: «Kerch bridge on fire! your defence is terrified» (Il ponte di Kerch brucia, le vostre difese sono terribili), come sfottò verso le difese russe dopo l’operazione militare ucraina contro il ponte di Kerch, infrastruttura strategica che collega la Russia alla Crimea occupata.

Il coro è una parodia del celebre brano dance Freed from Desire della cantante italiana Gala, utilizzato più volte dai tifosi di tutto il mondo in diverse versioni.

Un modo chiaro per gli ucraini sugli spalti per dire la loro sul conflitto e far capire al mondo che loro, i russi in casa non li vogliono. Per la cronaca: mentre i tifosi vincevano, a loro modo, sugli spalti, la nazionale ucraina ha vinto 1-0 sul campo.