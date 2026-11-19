I democratici non hanno ancora assunto ufficialmente il controllo del Congresso, ma le lettere stanno già arrivando: conservate i documenti, custodite i messaggi, preparatevi a rispondere. Per Donald Trump, le conseguenze della disfatta di Midterm cominciano ad assumere una dimensione personale: i figli, il genero, gli uomini che hanno eseguito i suoi ordini. Se il grido di battaglia del tycoon prima del suo ritorno alla Casa Bianca era «retribution», il castigo per i suoi nemici politici, quello dei democratici è «reckoning»: la resa dei conti. Il deputato democratico Robert Garcia, destinato a presiedere da gennaio la commissione di Vigilanza della Camera, ha inviato 12 richieste di conservazione di documenti. I democratici preparano indagini sui presunti conflitti d’interesse della famiglia presidenziale, sugli abusi nelle retate e nelle deportazioni degli immigrati e sulla gestione dei dossier Epstein. «Questo è soltanto l’inizio», ha avvertito.

Intanto, i dem hanno designato Hakeem Jeffries come candidato alla poltrona di speaker della Camera. Jeffries, 56 anni, deputato di New York, si prepara a diventare il primo afroamericano della storia a ricoprire la carica. Dal 3 gennaio avrà a disposizione una maggioranza di almeno 257 seggi, contro i 171 dei repubblicani - 7 seggi devono ancora essere assegnati. Dall’Alaska è arrivata l’ultima misura del tracollo repubblicano. La democratica Mary Peltola ha sconfitto il senatore repubblicano uscente Dan Sullivan, diventando la prima nativa dell’Alaska eletta al Senato. Il successo porta i democratici a quota 56 contro 44 repubblicani: nove seggi strappati al Gop. L’opposizione potrà indagare da entrambe le camere.

L’elenco di Garcia spiega il nervosismo della Casa Bianca. Donald Trump Jr. e Eric Trump sono nel mirino per i possibili conflitti legati a World Liberty Financial, l’impresa di criptovalute di famiglia. Per Jared Kushner, il mirino è puntato sugli investimenti e la sua attività diplomatica come inviato del suocero e le possibili sovrapposizioni tra le due attività. Nell’amministrazione, il procuratore generale Todd Blanche e il vicepresidente JD Vance figurano tra i destinatari delle richieste sul caso Epstein. Il capo di gabinetto Stephen Miller dovrà rispondere della politica anti immigrazione. Esposto anche il segretario al Commercio Howard Lutnick, sotto pressione per la gestione delle restrizioni sui chip Nvidia destinati alla Cina. La minaccia più concreta di impeachment riguarda però Pete Hegseth. Il 10 novembre, con 211 voti contro 204, la Camera ha rinviato alla commissione Giustizia la risoluzione contro il capo del Pentagono, fermando l’iniziativa del repubblicano ribelle Thomas Massie sulla conduzione della guerra all’Iran. A gennaio l’assalto potrebbe ripartire.

La Casa Bianca contrattacca, prospettando conseguenze penali per eventuali abusi degli investigatori parlamentari. Ma il rischio, per i democratici, è un altro, concentrarsi troppo su inchieste e tentativi di impeachment e tralasciare l’altra parte dell’agenda proposta agli elettori: abbassare il costo della vita, riportare alla normalità il prezzo dei carburanti, mettere fine alla guerra con l’Iran. Il pericolo per Trump è consumare il resto del mandato sulla difensiva, mentre il suo partito valuta quanto costerà proteggerlo ancora, con le presidenziali 2028 già all’orizzonte.