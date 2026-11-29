L’ultimo atto. Da un lato gli azzurri di Volandri orfani di Jannik Sinner ma che hanno ampiamente dimostrato di essere in grado di raggiungere risultati straordinari con Musetti, Cobolli, Berrettini e Vavassori come dimostrato contro Corea del Sud e Repubblica Ceca. Dall’altra parte c’è una Spagna agguerrita e favorita con Alcaraz e Jodar che vogliono riportare il titolo che manca dal 2019. La prima gara vede Lorenzo Musetti contro Rafael Jodar, poi toccherà a Flavio Cobolli affrontare Carlos Alcaraz: per l’eventuale doppio, le scelte di Volandri sembrano orientate su Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. In diretta le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.

Si gioca il 2° set

7° game - Lo spagnolo torna in battuta ma da 30-0 si torna 30-30 complice anche un doppio fallo. Il suo dritto in lungolinea è sballato, 30-40 e nuova palla break per Musetti. Stavolta è bravissimo ad annullarla con un angolo stretto di dritto, 40-40. La pressione è tutta per Jodar, altra palla lunga e nuova palla break per l’italiano, annullata ancora una volta. Un altro dritto strepitoso rimane in campo, piena linea e terza palla break che ottiene con la volee alta di dritto, 5-2.

6° game - Musetti al servizio torna solido e centrato nel match, 30-0 e 40-0 successivo con una smorzata eccellente sotto rete con il dritto. Tutti in piedi per l’ennesima magia che vale il 4-2, straordinario.

5° game - Jodar al servizio mostra qualche piccola crepa. Si lotta punto a punto, ancora un 30-30 poi Lorenzo sbaglia col dritto in lungolinea, 40-30. Lo stesso errore, poco dopo, lo commette Rafael, punteggio di 40-40 e fase delicatissima del match. Applausi, da tutto il palazzetto, per un altro tocco sublime di Musetti che effettua un pallonetto imprendibile, palla break per l’azzurro. Jodar è straordinario, subito dopo, a mettere la prima in campo e scendere a rete, parità. Lorenzo è magnifico, prende il break e si porta 3-2.

4° game - L’azzurro al servizio ritrova la prima di servizio (30-15) ma il nastro non aiuta Musetti, la palla schizza in alto e poi fuori, 30-30. Jodar commette uno dei rari errori in risposta, palla in rete e 40-30. Con la prima, efficace, ottiene il punto, 2-2.

3° game - Sbaglia qualcosa anche lo spagnolo (0-30) poi è splendido Musetti che spinge al massimo, con il dritto ottiene il punto dello 0-40 e tre break point. Un pallonetto sublime consente a Musetti di prendere il break e accorciare, 1-2.

2° game - Musetti ricomincia con il servizio. Momento delicato dell’azzurro che va sotto 15-30, poi arriva il 30-40 e c’è una palla break per lo spagnolo. La seconda di servizio è troppo morbida, Jodar vince il game e sale 2-0.

1° game - Al servizio ricomincia lo spagnolo, serie di colpi da una parte e dall’altra ma Lorenzo è bravo a recuperare e portare il game ai vantaggi. Jodar, però, ne ha di più e si porta 1-0.

Jodar fa suo il primo set

Tie-break - Musetti al servizio ma lo sbaglia, primo mini-break per Jodar che poi sale 2-0. Con una magia, l’ennesima, Lorenzo recupera il mini svantaggio e va 1-2. Dal 2-2, Jodar è bravo a salire 3-2 con una accelerazione di dritto. Un altro angolo pazzesco trovato da Lorenzo vale il 3-3. Rafael vince lo scambio e va 4-3, ottima prima di servizio al centro di Lorenzo per il 4-4 ma poi sbaglia, 5-4 per lo spagnolo che torna avanti e ha due servizi a disposizione. Punto straordinario vinto dallo spagnolo con il rovescio, 6-4 e due set point: la chiude Jodar, 7-4 e 1-0 Spagna.

12° game - Lo spagnolo serve per portare la gara al tie-break. Subito 30-0, poi Lorenzo prova a metterlo in difficoltà e agguanta il 30-30. Rafael si ferma un attimo, si butta a terra toccandosi la caviglia ed è costretto a fermarsi. In panchina interviene il medico per capire la problematica. Una vistosa fasciatura affinché possa tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Dopo qualche minuto di stop forzato si riprende: al servizio ricomincia molto bene con un ace, 40-30. Uno scambio eccezionale lo vince Lorenzo, 40-40. Alla fine arrivano due punti, 6-6 e tie-break.

11° game - Lorenzo si carica, tocca a lui servire. Scende un po’ la percentuale con le prime di servizio ma con dritto e rovescio si porta egregiamente sul 40-15. Una sventagliata impressionante con il destro vale il 6-5, reazione da campione e Italia nuovamente avanti.

10° game - Jodar in battuta, comincia con un ace, poi una magia di Musetti con il dritto vale il 15-15. Un punto a testa, 30-30, poi lo spagnolo serve bene con la prima di servizio e va 40-30 ma la risposta di Musetti lo mette in difficoltà, 40-40. Alla fine è Jodar a ottenere il punto, 5-5 e ristabilita la parità.

9° game - Musetti al servizio per portare a casa il primo set. Non entrano le prime di servizio, lo spagnolo è aggressivo e va 0-30, primo momento di difficoltà dell’italiano. Grande game di Jodar, 0-40 e tre palle break per lo spagnolo. Le prime due le annulla bene con il servizio (anche con la seconda). Poi arriva il doppio fallo, contro-break per la Spagna che accorcia (5-4).

8° game - Jodar al servizio per rimanere nel set, Lorenzo è straordinario anche quando gioca da fondo campo, mostra tutte le sue soluzioni mettendo in difficoltà l’avversario (15-30). Un paio di errori gratuiti, come è normale che capiti, di Musetti valgono il 40-30 per Rafael che chiude con un ace, 5-3.

7° game - Musetti riparte con un ace al servizio, poi è strepitoso nel prendere in contropiede Rafael e sale 30-0. Il rovescio dello spagnolo va fuori, 40-15: un servizio vincente vale il 5-2.

6° game - “Questo è il tennis”, commentano i telecronisti della Rai. Sul servizio di Jodar, arriva il primo punto (0-15) di Musetti con un rovescio incredibile. Lo spagnolo va fuori giri e sbaglia con il dritto, 0-30. Ingiocabile, Lorenzo è stellare un’altra volta con il rovescio, va 0-40 e ottiene altre tre palle break. Lo spagnolo, però, è bravo a cancellarle tutte e tre, siamo 40-40. Jodar esce egregiamente da un game difficile, arriva il punto (4-2).

5° game - Musetti torna al servizio, l’azzurro è perfetto con servizio e dritto, punteggio di 40-15. Con uno smash sotto rete Lorenzo ottiene il 4-1, fino a questo momento una gara perfetta.

4° game - Prima un rovescio lungolinea a una mano, poi un dritto perentorio: 0-30 Musetti che strappa applausi da tutto il palazzetto. Un dritto impressionante, vincente, vale lo 0-40 e tre palle break per l’azzurro. Jodar ne recupera soltanto uno, di punto, poi Lorenzo ottiene il break e sale 3-1.

3° game - Ancora molto bene al servizio Lorenzo che è centrato e preciso con le prime di servizio. Lo scambio più lungo della gara, fin qui, lo vince Musetti che va 40-15. Jodar è un osso duro ma il suo dritto poi si infrange in rete, tra il coro “Italia, Italia” l’azzurro sale 2-1.

2° game - Adesso è il primo turno di servizio di Jodar: straordinario Musetti che strappa applausi con un pallonetto capolavoro che vale il 30-30. Un grande punto di Rafael vale il 40-30, poi arriva l’1-1.

1° game: La gara inizia con il servizio di Musetti, subito scambi intensi e punteggio di 30-30. Con il back la palla finisce sul nastro, subito palla break per Jodar (30-40). Una gran prima di servizio costringe all’errore Jodar, parità. Dopo una serie di vantaggi e nuove parità, Lorenzo porta avanti l’Italia 1-0.