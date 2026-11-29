Noi contro Alcaraz, la Coppa Davis è tutta qui. Ed anche contro Jodar, che non è un particolare ininfluente. Ma vedendo il 6-1, 6-2 con cui Carlitos ha disintegrato il britannico Fery per sigillare il 2-0 che ha portato la Spagna in finale, forse è lui l’unico appiglio a cui ci si può aggrappare. Eppure

Eppure i campioni uscenti siamo noi, e come sempre ci proveremo. La finale delle Finals (dalle 15) è la stessa di un anno fa, ma se allora Cobolli fece l’eroe e gli azzurri chiusero tutti i match 2-0 compreso quello contro Carreño Busta e Munar (capite la differenza), quest’anno a Bologna è stata tutta un’altra sofferenza. E quindi: quante possibilità abbiamo? Per capitan Volandri il segreto delle vittorie dei giorni scorsi è molto semplice: «Siamo sempre disposti a morire». Sportivamente parlando, è una descrizione molto efficace. Lo si è visto nel doppio, con Vavassori che un anno fa fece da spettatore e che invece stavolta è stato decisivo. E lo si è capito dal modo in cui Lorenzo Musetti si è regalato un venerdì da leone, finendo addirittura nelle braccia di Berrettini, scena impensabile solo il giorno prima (merito del lavoro diplomatico di Binaghi e Volandri): «All’inizio dell’anno, dopo l’ennesimo infortunio, ero finito in depressione si è poi sfogato -: ero top 5, ma molti sono scesi dal mio carro. Ho capito che è molto facile essere dei vincenti quando si vince, e che bisogna esserlo anche quando si perde. Questa settimana mi ha fatto ritrovare le sensazioni positive: ce la possiamo giocare».

Non sarà semplice, diciamolo: ieri il capitano iberico Ferrer se la rideva vedendo Carlos sfoderare le sue magìe. Eppure mai dire mai, e non solo perché l’Italia gioca in casa: «È stato deciso che questa competizione si giocherà in una sola nazione e che quella nazione arriverà sempre in finale ha protestato il capitano ceco Berdych -. Questa non è la Coppa Davis». E invece lo è, perché bisogna lottare fino all’ultimo. Il ranking dice che i singolari saranno Musetti-Jodar e Cobolli-Alcaraz, ma chissà che nello spogliatoio Volandri non tiri fuori un altro coniglio dall’Insalatiera: «Lo decideremo tutti insieme, come al solito». Così funziona l’Italia, caro Tomás.