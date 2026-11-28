Tanto veloci a salire sul carro dei vincitori, così rapidi a scendere quando le cose non vanno bene. È un malcostume della società moderna che riguarda da vicino tifosi e spettatori più o meno interessati. A dirlo senza mezzi termini è Lorenzo Musetti, indiscusso protagonista della semifinale di Coppa Davis che l’Italia ha vinto 2-1 contro la Repubblica Ceca approdando alla quarta finale consecutiva. Il carrarino è stato determinante con la sua vittoria, in singolare, contro Jakub Mensik e contribuito alla vittoria nel doppio con ad Andrea Vavassori. In conferenza stampa post gara, però, si toglie alcuni sassolini dalle scarpe.

Lo sfogo di Musetti

“Tutti erano sul carro l’anno scorso quando ho fatto la semifinale al Roland Garros, una stagione sulla terra pazzesca, l’ingresso in Top 10, le Finals a Torino, in Australia Top 5. Poi al primo infortunio, tutti i miei fan, la parte dei fan che parla, tutti spariti. Questo mi fa riflettere sulle persone e sullo sport in generale”. Facile esultare quando le cose vanno bene, molto più difficile “rimanere” e incitare quando non si è più sulla cresta dell’onda.

Il 2026 travagliato di Lorenzo

Un calvario iniziato a gennaio 2026 agli Australian Open con il ritiro ai quarti di finale mentre era avanti di due set contro Novak Djokovic, stop di quasi un mese. E lì accade qualcos’altro di più profondo e complicato. “Sono stato quasi depresso dopo l’infortunio in Australia”, ha aggiunto davanti ai giornalisti presenti a Bologna per le finali di Coppa Davis.

A marzo il secondo stop per un problema al braccio e il riposo forzato per non compromettere la stagione sulla terra rossa. A maggio arriva il problema più grave: lesione al retto femorale nel corso degli Internazionali di Roma con la diagnosi arrivata il giorno successivo all’eliminazione contro Casper Ruud. Musetti è costretto a saltare Roland Garros, Wimbledon e tutta la stagione sull’erba. E poi, a settembre arriva anche una piccola frattura all’anulare della mano destra, l’ennesimo contrattempo che lo costringe al forfait dell’Atp 500 di Tokyo.

Le sensazioni per la finale di domenica

Insomma, un 2026 tutt’altro che felice per Lorenzo Musetti che in queste finali di Coppa Davis sta dimostrando uno stato di forma eccellente e il recupero delle energie non solo fisiche, ma anche quelle mentali. Ieri ha giocato due incontri, ore e ore in campo a livelli altissimi contro Mensik e con Andrea, tutt’altro che scontata questa tenuta alla vigilia della competizione.

“È molto facile essere dei vincenti, quando si vince, bisogna esserlo anche quando si perde. ha aggiunto Muso - Quest’anno per me è stato complicatissimo, soprattutto fisicamente. Alla fine della conferenza stampa un sorriso e soprattutto la felicità per essere tornato ai suoi livelli. “Ritrovare sensazioni così mi fa sentire un vincente ed è questo che ha fatto la differenza oggi. Con questo atteggiamento, domenica ci possiamo giocare il titolo”.