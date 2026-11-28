Ancora il doppio, ancora una Squadra: l’Italia di Davis è di nuovo in finale, per la quarta vittoria di fila, dopo una giornata da impazzire. L’ultimo punto dopo 6 ore e mezzo in altalena, quando tutto sembrava quasi perduto. L’abbraccio finale e totale che rimette tutto a posto, la felicità che il tennis italiano continua a dare nonostante tutto. Domani a Bologna saremo ancora lì, a giocarci l’Insalatiera.

Il cielo è sempre più blu cantano tutti, ed alla fine è stato il grande giorno di Musetti e Berrettini, ed anche di Andrea Vavassori, l’eroe di queste nostre grandi Finals. Lorenzo ha trascinato l’Italia in singolare e doppio, il secondo è stato il perfetto capitano ultrà ogni oltre dissidio, Wave ha chiuso il cerchio con una partita da urlo. È finita al tie-break del terzo set contro Lehecka-Machac, «è pazzesco ragazzi» esulta subito dopo Andrea. «L’unione fa la forza» aveva detto Musetti dopo aver battuto Mensik nel primo singolare, con quella catenina tricolore al collo regalata dalla nipote e che ha portato fortuna. Vittoria in due set 6-3, 6-4, «ma non è stata facile comunque» ha precisato in attesa di riscendere in campo, anche se nessuno ancora sapeva che Berrettini non aveva superato il dolore al braccio. Lui, Matteo, anzi si sbracciava a bordo campo più che mai, segnale che il gruppo viene prima di tutto, ed è anche questo è il merito tutto di Capitan Volandri.

E allora: spazzato via Mensik, è toccato a Cobolli affrontare Lehecka, ma non è questo il Flavio migliore e si sapeva. È stato bravo a stare in partita, ma alla fine si è spento (6-2, 1-6, 6-3) e dunque si è arrivati allo show finale. Perso il primo set contro i cechi, l’improvvisata coppia Vavassori-Musetti è salita di livello, ha lottato, sofferto, salvato due break point sul 3-4 del terzo set, è partita sotto nel tie-break rimontando con la rabbia dei grandi. Così, dopo l’ultimo smash di Musetti, l’esplosione: Berrettini salta in campo e lo abbraccia forte, Volandri poi abbraccerà tutti e due, che felicità. «Questa ormai è come una squadra di rugby dice il presidente Binaghi -, non molla mai». E domani tutto può succedere. Ancora.