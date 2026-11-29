Una notte indimenticabile. Domenica 29 novembre 2026 l’Italtennis torna, anzi rimane sul tetto del mondo per il quarto anno consecutivo. La Spagna è sconfitta 2-1 grazie a una prestazione splendida, maiuscola, strepitosa di Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori che hanno la meglio contro Carlos Alcaraz e Marcel Granollers con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. È la vittoria di un movimento, una nazione, quella italiana, capace di imprese così anche senza la presenza di un certo Jannik Sinner. Nei singolari del pomeriggio, Lorenzo Musetti ha sconfitto Rafael Jodar nella prima partita e, Carlos Alcaraz ha avuto la meglio contro Flavio Cobolli nella seconda. Si tratta della seconda Coppa Davis consecutiva vinta in casa. Una vittoria di carattere e qualità, le prestazioni sono state di livello eccelso, un risultato del genere non si può raggiungere se non cuore e talento come hanno fatto gli azzurri in questa settimana bolognese.

Le emozioni di Vavassori e Musetti

“Sono senza parole - afferma in lacrime Vavassori a fine gara - per me è un onore giocare con campioni così. Era la squadra più dura da battere, questa cornice di pubblico è stata indescrivibile. Me la porterò per sempre con me. Spero di aver lanciato un bel messaggio per il doppio, non c’è esempio migliore giocare in questa maniera. Non bisogna cambiare le regole ma fare in modo che il pubblico lo veda”, conclude. “Difficile parlare, il pubblico è stato il nostro asso nella manica. A inizio settimana dissi che mi piaceva l’idea di essere protagonista, si è realizzata”, afferma Musetti. “La vittoria del singolare l’ho dedicata a mio figlio che compie un anno, adesso la vittoria è del gruppo, di tutti noi, la dedico ai ragazzi che decidono di prendere in mano una racchetta affinché possano vivere un sogno così”.

Gli azzurri sono di nuovo campioni

12° game - Andrea Vavassori serve per la vittoria della Coppa Davis: arriva l’errore (0-15), poi arriva l’errore di Granollers con il dritto (15-15). Alcaraz trova la corsia centrale e fa punto, 15-30. Altro errore degli azzurri, 15-40 e due palle per il contro-break a favore degli spagnoli. Arriva l’ace al centro, 30-40. Sotto rete arriva il punto del 40-40, si alza il tifo del palazzetto. In rete la ribattuta di Granollers, match point Italia. Si chiude con un ace straordinario, Italia di nuovo campione del mondo!!! 6-4

11° game - In battuta torna Granollers: da 15-15 gran risposta di Vavassori sotto rete nei piedi di Alcaraz, imprendibile, per il 15-30. In rete la risposta di Vavassori, 30-30. Musetti mette in campo un’altra risposta sublime che vale il 30-40 e palla break Italia. La risposta di Vavassori va all’incrocio delle righe, break e 6-5!

10° game - Al servizio c’è Musetti che comincia con due prime vincenti (30-0). Lorenzo non si fa sorprendere, vede uno spazio scoperto e fa il punto, 40-0. Forzando con la seconda, c’è il primo doppio fallo della gara per gli azzurri, 40-15. La risposta di Alcaraz finisce sul corpo di Vavassori, 40-30. Granollers recupera, parità. Altra giocata di Carlos, adesso è set point per gli spagnoli ma viene annullata da una gran seconda di servizio di Musetti lanciata a 191 km/h. Lorenzo fa sempre la scelta più saggia, prima di servizio esterna e vantaggio per gli azzurri. La risposta di Granollers si spegne fuori, un recupero spettacolare per il 5-5.

9° game - Con le palle nuove torna in battuta Alcaraz: 15-0, poi una risposta fulminante di Vavassori vale il 15-15, poi arrivano due ottime coperture sotto rete di Granollers, 40-15.

8° game - Al servizio è il turno di Vavassori: subito 30-0, poi un miracolo di Musetti che con un pallonetto mette la palla all’incrocio delle righe, 40-0. Il game si chiude alla grande con l’ace di Andrea, 4-4.

7° game - In battuta Granollers ma il primo punto è azzurro grazie a una grande risposta di Lorenzo e l’errore di Alcaraz, 0-15. Il dritto di Vavassori scappa via (15-15). Arriva, inaspettatamente, il doppio fallo di Marcel (15-30). Scambio eccezionale, chiude alla grande Musetti con un dritto vincente, 15-40 e due palle break per gli azzurri. Alcaraz annulla con una smorzata (30-40), poi Vavassori stecca, parità. Gli spagnoli mettono in campo due punti, 4-3.

6° game - Al servizio torna Musetti: uno-due micidiale tra Lorenzo e Andrea, un punto a testa per il 30-0. Infallibile, con lo smash, Vavassori per il 40-0. Si chiude alla grande con l’ace di Musetti, 3-3.

5° game - In battuta per la Spagna c’è Alcaraz: anche in questo game si gioca punto a punto, 30-30 e grande equilibrio. Musetti manda lungo un pallonetto, 40-30. Vavassori infila il lato di Granollers con una gran risposta, parità. La coppia spagnola mette in campo due punti consecutivi, 3-2.

4° game - Al servizio c’è Vavassori, grande equilibrio in questo game, un punto a testa fino al 30-30. Andrea mette in campo una gran prima di servizio, 40-30, poi il dritto di Granollers si spegne fuori, 2-2. Gli azzurri escono bene da un game molto complicato.

3° game - Al servizio Granollers, arriva un doppio fallo per gli spagnoli (15-15), poi la coppia avversaria è brava a salire 40-15, con la prima si conquistano il punto del 2-1.

2° game - È il turno di Musetti che comincia con un ace al centro, poi arriva una gran prima (30-0). Lo smash di Vavassori vale il 40-0, chiudono agevolmente 1-1 un game dominato lasciando a zero punti la coppia spagnola.

1° game - Al rientro in campo ricomincia la Spagna a servire con Alcaraz ma sono due i punti degli azzurri da urlo, prima con Musetti e poi con Vavassori in risposta, 0-30. Gli spagnoli recuperano (30-30), poi Carlos con la prima porta il punteggio 40-30. Granollers chiude, 1-0.

Gli azzurri vincono il primo set

8° game - Al servizio tocca a Vavassori provare a chiudere il primo set: Musetti è appostato sotto rete e non sbaglia, 15-0. Andrea mette in campo il secondo ace della partita, 30-0, ma poi sbaglia con il dritto (30-15). Una gran prima seguito da uno smash di Andrea vale il 40-15, doppio set point. Un’altra prima vincente, arriva il 6-2 dopo 38 minuti.

7° game - In battuta torna lo specialista spagnolo, Granollers, subito “fulminato” da una risposta con il dritto di Musetti in stato di grazia. Sul 15-15 altro punto per gli azzurri con Vavassori, la risposta degli spagnoli si spegne fuori (15-30). La prima è efficace anche per gli avversari, 30-30. Il rovescio di Lorenzo va fuori, 40-30 ma poi l’ennesima risposta da campione di Musetti costringe Granollers all’errore, 40-40. Dopo due parità consecutive, c’è l’ errore di Alcaraz e palla break per l’Italia

6° game - In battuta è la volta di Lorenzo Musetti: da 0-15 a 40-15, la coppia azzurra gioca bene e soprattutto la posizione in campo è quella che fa la differenza oltre al servizio del carrarino che chiude alla grande con un ace, 4-2.

5° game - Turno di servizio per Alcaraz che fa tutto per bene, 30-0. Vavassori è bravissimo e rapidissimo sotto rete a spiazzare gli avversari per il 30-15. Nessuna indecisione per Granollers che chiude con lo smash, 40-15 e successivamente arriva il punto, 3-2.

4° game - In battuta tocca a Vavassori: ottime prime di servizio, Alcaraz sbaglia due volte con il dritto che esce fuori, 30-0. Poi un grande ace a 230 km/h di Andrea, 40-0. Gran prima, poi smash sotto rete di Musetti, 3-1 e break consolidato.

3° game - Al servizio adesso c’è Granollers: subito un errore poi un gran risposta di Vavassori per lo 0-30. Grandi applausi per gli scambi e la “parata” di Vavassori sotto rete, 0-40 e tre palle break per gli azzurri. La prima viene annullata con un gran servizio di Granollers, non più la seconda con una gran risposta di Musetti, l’Italia strappa il servizio alla Spagna e sale 2-1.

2° game - Al cambio di campo è Lorenzo Musetti il primo dei due azzurri al servizio: 0-15 ma poi dagli spalti c’è la richiesta di un intervento medico. Il gioco viene fermato, si accendono i riflettori alla BolognaFiere Arena. Dopo alcuni minuti si riprende, la persona che ha accusato un malore viene portata via in barella tra gli applausi della gente e dei protagonisti in campo. Musetti è bravo con il dritto, risponde subito Alcaraz con la stessa moneta, 15-30. Ancora una volta Carlos mette in campo un passante vincente, 15-40 e due palle break. Lorenzo annulla la prima (30-40), Vavassori annulla anche la seconda, parità. Con due punti consecutivi, arriva l’1-1.

1° game - Inizia la gara, al servizio gli spagnoli con Alcaraz: 30-0 poi con il polso Musetti compie un’altra magia di giornata, 30-15. La risposta aggressiva di Vavassori, con il dritto, si perde fuori dunque 40-15, poi Carlos indovina la traiettoria giusta, 1-0 per la Spagna.