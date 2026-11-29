Non è riuscita l’impresa a Flavio Cobolli che ha comunque il merito di averci creduto fino alla fine portando il secondo set al tie-break. Vince Carlos Alcaraz che si impone con il punteggio di 6-2, 7-6. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti che stravince il suo match contro Rafael Jodar, il punteggio tra Italia e Spagna è di 1-1. Servirà, dunque, il doppio per conoscere il nome di chi alzerà al cielo l’insalatiera. Il talento spagnolo ha dominato il primo set, l’azzurro è stato bravissimo a crederci fino alla fine annullando anche due match point prima del tie-break decisivo.

Alcaraz vince in due set

Tie-break: Cobolli inizia alla grande con una prima vincente, 1-0. Alcaraz sfrutta in pieno i due turni di servizio, 2-1. Cobolli fa lo stesso, ritrova il servizio e non concede possibilità allo spagnolo, 3-2. Al cambio di campo si va sul 3-3. Uno scambio lungo lo vince Flavio che strappa un mini-break, 4-3. Il dritto successivo scivola via, nuovo equilibrio (4-4). Un altro errore costa caro, 5-4 e due mini-break consecutivi per Alcaraz. Scappa via un altro dritto, 6-4 e due match point per lo spagnolo: chiude con un ace 7-4, 1-1 tra Italia e Spagna.

12° game - Alcaraz serve per portare il set al tie-break: 30-0, Flavio accorcia (30-15) ma non basta, arriva il 40-15 e poi il 6-6, sarà tie-break.

11° game - Cobolli si esalta, il pubblico lo spinge, 15-0, poi un altro errore dello spagnolo vale il 30-0. Alcaraz spinge bene con il dritto e recupera lo svantaggio (30-30). Un’altra risposta eccellente dello spagnolo significa 30-40 e palla break. Finisce in corridoio il passante di rovescio di Carlos, 40-40. L’azzurro si porta avanti dopo un dritto in rete di Alcaraz ma poi lascia tanto campo aperto, nuova parità. Straordinario, l’azzurro, che poi mette in campo i due punti che contano e per la prima volta dall’inizio della partita è avanti nel punteggio, 6-5.

10° game - Alcaraz serve per chiudere la gara: sotto 0-15, sale 30-15 poi la smorzata esce fuori di pochi centimetri, 30-30. Cobolli prova con la risposta vincente ma il dritto va lungo, 40-30 e match point per Carlos. Il rovescio successivo lo sbaglia, parità. Un’altra risposta lunga di Cobolli, secondo match point ma arriva un altro errore, nuova parità. Una splendida risposta vincente di Flavio, arriva la palla break (la prima) della sua partita. Cobolli è super: risponde tra i piedi dell’avversario, 5-5!

9° game - Cobolli serve per rimanere nel match: un gran passante vale il 15-0. Una prima di servizio a 184 km/h vale il 30-0, ancora una prima di servizio per il 40-0. Chiude in poco tempo, 5-4.

8° game - Tocca ad Alcaraz ma stavolta c’è maggiore equilibrio, almeno fino al 30-30. Poi Carlos accelera, alza nuovamente il livello e va 40-30. Scappa via il dritto di Cobolli, 5-3.

7° game - Cobolli sembra un po’ in crisi, più che altro sfiduciato dallo strapotere del suo avversario. Al servizio va sotto 15-30 complici due errori gratuiti. Poi, però, è bravo a recuperare e con il dritto in rete di Alcaraz e uno smash va 40-30. Purtroppo poi arriva un errore gratuito, 40-40. L’azzurro si carica, due punti di fila valgono il 4-3, Cobolli accorcia.

6° game - Alcaraz è ingiocabile, in questa fase, e riesce a fare ace anche con la seconda di servizio, 30-0. Ne arriva un altro per il 40-0 e chiude sotto rete un game perfetto, 4-2.

5° game - Flavio è in difficoltà: va sotto 0-40 e concede tre palle break ad Alcaraz. Non riesce a difendersi, il dritto va fuori e lo spagnolo si porta avanti 3-2.

4° game - Alcaraz gioca un game pressoché perfetto al servizio, 40-0. Una gran risposta di Cobolli rimane in campo (40-15), poi con servizio e dritto chiude in suo favore, 2-2.

3° game - Al servizio c’è Flavio ma gli applausi sono tutti per Alcaraz che si inventa il rovescio a una mano incredibile che vale il 15-30. Dopo il 30-30, è bravissimo Cobolli sotto rete che mette in campo un punto molto difficile, 40-30. Una splendida traiettoria a uscire vale l’ace, 2-1.

2° game - Lo spagnolo in battuta, anche lui si porta rapidamente 40-0 poi chiude alla grande con serve and volley, 1-1.

1° game - Si riparte con Cobolli al servizio: l’azzurro è efficace al servizio, sale 40-0 grazie a tre prime in campo (che diventano indispensabili), poi chiude con l’ace, 1-0

Alcaraz vince il primo set

8° game - Alcaraz serve per il set: 40-15 e primi due set point, molto difficile contrastare lo strapotere evidente di Carlos. Chiude immediatamente, 6-2 in 30 minuti e 1-0 per la Spagna.

7° game - Flavio subisce le risposte di Carlos, sempre molto precise, e non è così efficace con le prime di servizio. Ancora 30-30 poi c’è uno scambio meraviglioso tra i due che si conclude con un pallonetto delizioso dell’italiano, poi sbaglia Alcaraz, 40-30. Arriva il primo doppio fallo della gara, 40-40. Poi ecco la risposta vincente dello spagnolo e nuova palla break che conquista con un’altra grande accelerazione, 5-2.

6° game - Lo spagnolo al servizio, commette due errori che favoriscono il 15-30 ma poi arrivano servizio al corpo e dritto vincente, 30-30. Subito dopo anche un ace, 40-30 e chiude con l’errore di Cobolli il cui dritto va in rete, 4-2

5° game - Fino a questo momento è una gara in cui si scambia poco e prevalgono ace e prime di servizio. Cobolli, in battuta, va sotto 15-30 poi stecca e concede le prime due palle break (15-40). La risposta di Alcaraz va fuori (30-40), poi scappa via il dritto di Flavio, arriva il break ed è 3-2 Spagna.

4° game - Alcaraz, con la vistosa fasciatura alla fascia sinistra per la problematica che si porta dietro alle Atp Finals (dove ha comunque trionfato), sale 40-0 e pareggia il punteggio, 2-2.

3° game - In battuta tocca di nuovo a Cobolli che al servizio e in difesa ha cominciato benissimo l’approccio alla gara, 40-15 e con la seconda di servizio costringe all’errore Carlos, 2-1.

2° game - È la prima di servizio per Alcaraz che non sembra molto preciso in battuta ma con due accelerazioni e un errore di Flavio sale 40-15 e chiude il game, 1-1.

1° game - Il primo a servire è Flavio Cobolli che comincia la sua gara con un ace. L’azzurro comincia bene al servizio e si vede, 40-15, poi Alcaraz sbaglia con l’accelerazione di rovescio, 1-0.