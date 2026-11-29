Un capolavoro. Un campione con la C maiuscola, una prestazione eccellente, la migliore non soltanto del 2026 ma tra le più importanti della sua carriera. Dopo oltre tre ore di gioco, Lorenzo Musetti sconfigge Rafael Jodar con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-1. In pratica, dallo 0-2 del secondo set in cui era in svantaggio lascia le briciole al suo avversario che va ko. Un tennis strepitoso, Lorenzo ha incantato la Bologna Arena con i numerosi colpi del suo repertorio, su tutti il rovescio. Una lezione di tennis. Adesso tocca a Flavio Cobolli affrontare Carlos Alcaraz nel secondo singolare della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna.

La felicità di Lorenzo

“Quest’anno è stato difficile ma sono contento di averlo avuto. Sono orgoglioso di come sto reagendo e della versione di me che sto mostrando. Sono molto migliorato su queste superfici. È sicuramente la mia più bella partita in Davis per come l’ho ripresa”, dichiara orgoglioso di se stesso Musetti al termine della super partita.

Musetti vince la gara in tre set

7° game - Jodar al servizio per rimanere in gara: un dritto decisamente fuori significa lo 0-15, sbaglia ancora con il dritto (ma per meriti di Musetti) vale lo 0-30. Out anche l’ennesimo destro, 0-40 e tre match point per l’azzurro: arriva un dritto che infiamma il pubblico di Bologna, finisce 6-1!!! 1-0 per l’Italia.

6° game - Al servizio tocca a Musetti: alcune sbavature in uscita dal servizio costano il 15-30, siamo al limite delle tre ore di gioco e da ambo le parti c’è una stanchezza più che giustificata. Jodar va 15-40, due nuove palle break. La prima se ne va (30-40), e con la prima di servizio Lorenzo è bravissimo a portare il game in parità. L’ace, provvidenziale, vale il vantaggio: uno-due micidiale, arriva il 5-1 e mette sempre più pressione allo spagnolo

5° game - Jodar al servizio con palle nuove che va sotto 0-30, poi 15-30 ma c’è un altro errore con il dritto, due nuove palle break a favore di Musetti. Sbaglia completamente direzione e misura, tornano due i break di vantaggio per l’azzurro che va 4-1.

4° game - In battuta c’è Musetti: da 15-0 arrivano due errori, 15-30. Dopo uno scambio lunghissimo, l’errore stavolta è di Jodar (30-30). Lo spagnolo non molla mai, 30-40 con un’accelerazione di rovescio e palla break. L’errore è di Musetti, lo spagnolo recupera uno dei due break di svantaggio, 3-1, e interrompe una serie di 9-0 per l’italiano dallo 0-2 del secondo set.

3° game - Lo spagnolo prova a scuotersi, si porta 40-15 ma poi Musetti, tre metri dietro la linea di fondo, lascia partire un rovescio strepitoso per il 40-30. Il dritto di Jodar finisce lungo, nuova parità. Tre punti consecutivi per l’italiano, palla break dopo un colpo pazzesco dell’italiano che recupera la palla in corsa. Sbaglia completamente lo smash, a campo aperto, 3-0 per l’italiano.

2° game - Musetti al servizio inizia in maniera impeccabile con un uno-due micidiale e aggressivo, 30-0. Rafael sbaglia con il dritto, 40-0, poi recupera due punti (40-30) ma sbaglia la terza, 2-0 per Lorenzo.

1° game - Dopo qualche minuto di pausa ricomincia la gara con Jodar al servizio. Si lotta tanto, punto a punto, 30-30: una strenua difesa di Musetti che poi va in attacco e costringe Jodar all’errore, 30-40 e subito palla break per l’azzurro. Stavolta non riesce la soluzione vincente a Lorenzo, comunque coraggioso in risposta, 40-40. Uno degli scambi più duri della partita lo vince il tennista di Carrara, straordinario, un’altra palla break a disposizione. Il dritto scivola fuori, peccato, ancora 40-40. Finisce fuori l’accelerazione di Jodar, altra palla break per l’italiano: per un soffio la palla va fuori, infinita parità. Musetti è stoico, arriva la quarta palla break ma anche stavolta non va in porto. Due ore e mezza di gioco in questo momento, quinta palla break per l’azzurro e stavolta c’è, il dritto di Jodar va fuori, 1-0 per Lorenzo.

Musetti vince il 2° set

8° game - Musetti serve per il set: subito 15-0, poi il dritto di Lorenzo è lungo (15-15). Due punti consecutivi dell’italiano che sale 40-15, due set point a disposizione. Il punto decisivo arriva subito, 6-2 e gran recupero dopo essere stato sotto 0-2, 1-1 Italia-Spagna e sei game vinti consecutivamente da Lorenzo.

7° game - Lo spagnolo torna in battuta ma da 30-0 si torna 30-30 complice anche un doppio fallo. Il suo dritto in lungolinea è sballato, 30-40 e nuova palla break per Musetti. Stavolta è bravissimo ad annullarla con un angolo stretto di dritto, 40-40. La pressione è tutta per Jodar, altra palla lunga e nuova palla break per l’italiano, annullata ancora una volta. Un altro dritto strepitoso rimane in campo, piena linea e terza palla break che ottiene con la volee alta di dritto, 5-2.

6° game - Musetti al servizio torna solido e centrato nel match, 30-0 e 40-0 successivo con una smorzata eccellente sotto rete con il dritto. Tutti in piedi per l’ennesima magia che vale il 4-2, straordinario.

5° game - Jodar al servizio mostra qualche piccola crepa. Si lotta punto a punto, ancora un 30-30 poi Lorenzo sbaglia col dritto in lungolinea, 40-30. Lo stesso errore, poco dopo, lo commette Rafael, punteggio di 40-40 e fase delicatissima del match. Applausi, da tutto il palazzetto, per un altro tocco sublime di Musetti che effettua un pallonetto imprendibile, palla break per l’azzurro. Jodar è straordinario, subito dopo, a mettere la prima in campo e scendere a rete, parità. Lorenzo è magnifico, prende il break e si porta 3-2.

4° game - L’azzurro al servizio ritrova la prima di servizio (30-15) ma il nastro non aiuta Musetti, la palla schizza in alto e poi fuori, 30-30. Jodar commette uno dei rari errori in risposta, palla in rete e 40-30. Con la prima, efficace, ottiene il punto, 2-2.

3° game - Sbaglia qualcosa anche lo spagnolo (0-30) poi è splendido Musetti che spinge al massimo, con il dritto ottiene il punto dello 0-40 e tre break point. Un pallonetto sublime consente a Musetti di prendere il break e accorciare, 1-2.

2° game - Musetti ricomincia con il servizio. Momento delicato dell’azzurro che va sotto 15-30, poi arriva il 30-40 e c’è una palla break per lo spagnolo. La seconda di servizio è troppo morbida, Jodar vince il game e sale 2-0.

1° game - Al servizio ricomincia lo spagnolo, serie di colpi da una parte e dall’altra ma Lorenzo è bravo a recuperare e portare il game ai vantaggi. Jodar, però, ne ha di più e si porta 1-0.

Jodar fa suo il primo set

Tie-break - Musetti al servizio ma lo sbaglia, primo mini-break per Jodar che poi sale 2-0. Con una magia, l’ennesima, Lorenzo recupera il mini svantaggio e va 1-2. Dal 2-2, Jodar è bravo a salire 3-2 con una accelerazione di dritto. Un altro angolo pazzesco trovato da Lorenzo vale il 3-3. Rafael vince lo scambio e va 4-3, ottima prima di servizio al centro di Lorenzo per il 4-4 ma poi sbaglia, 5-4 per lo spagnolo che torna avanti e ha due servizi a disposizione. Punto straordinario vinto dallo spagnolo con il rovescio, 6-4 e due set point: la chiude Jodar, 7-4 e 1-0 Spagna.

12° game - Lo spagnolo serve per portare la gara al tie-break. Subito 30-0, poi Lorenzo prova a metterlo in difficoltà e agguanta il 30-30. Rafael si ferma un attimo, si butta a terra toccandosi la caviglia ed è costretto a fermarsi. In panchina interviene il medico per capire la problematica. Una vistosa fasciatura affinché possa tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Dopo qualche minuto di stop forzato si riprende: al servizio ricomincia molto bene con un ace, 40-30. Uno scambio eccezionale lo vince Lorenzo, 40-40. Alla fine arrivano due punti, 6-6 e tie-break.

11° game - Lorenzo si carica, tocca a lui servire. Scende un po’ la percentuale con le prime di servizio ma con dritto e rovescio si porta egregiamente sul 40-15. Una sventagliata impressionante con il destro vale il 6-5, reazione da campione e Italia nuovamente avanti.

10° game - Jodar in battuta, comincia con un ace, poi una magia di Musetti con il dritto vale il 15-15. Un punto a testa, 30-30, poi lo spagnolo serve bene con la prima di servizio e va 40-30 ma la risposta di Musetti lo mette in difficoltà, 40-40. Alla fine è Jodar a ottenere il punto, 5-5 e ristabilita la parità.

9° game - Musetti al servizio per portare a casa il primo set. Non entrano le prime di servizio, lo spagnolo è aggressivo e va 0-30, primo momento di difficoltà dell’italiano. Grande game di Jodar, 0-40 e tre palle break per lo spagnolo. Le prime due le annulla bene con il servizio (anche con la seconda). Poi arriva il doppio fallo, contro-break per la Spagna che accorcia (5-4).

8° game - Jodar al servizio per rimanere nel set, Lorenzo è straordinario anche quando gioca da fondo campo, mostra tutte le sue soluzioni mettendo in difficoltà l’avversario (15-30). Un paio di errori gratuiti, come è normale che capiti, di Musetti valgono il 40-30 per Rafael che chiude con un ace, 5-3.

7° game - Musetti riparte con un ace al servizio, poi è strepitoso nel prendere in contropiede Rafael e sale 30-0. Il rovescio dello spagnolo va fuori, 40-15: un servizio vincente vale il 5-2.

6° game - “Questo è il tennis”, commentano i telecronisti della Rai. Sul servizio di Jodar, arriva il primo punto (0-15) di Musetti con un rovescio incredibile. Lo spagnolo va fuori giri e sbaglia con il dritto, 0-30. Ingiocabile, Lorenzo è stellare un’altra volta con il rovescio, va 0-40 e ottiene altre tre palle break. Lo spagnolo, però, è bravo a cancellarle tutte e tre, siamo 40-40. Jodar esce egregiamente da un game difficile, arriva il punto (4-2).

5° game - Musetti torna al servizio, l’azzurro è perfetto con servizio e dritto, punteggio di 40-15. Con uno smash sotto rete Lorenzo ottiene il 4-1, fino a questo momento una gara perfetta.

4° game - Prima un rovescio lungolinea a una mano, poi un dritto perentorio: 0-30 Musetti che strappa applausi da tutto il palazzetto. Un dritto impressionante, vincente, vale lo 0-40 e tre palle break per l’azzurro. Jodar ne recupera soltanto uno, di punto, poi Lorenzo ottiene il break e sale 3-1.

3° game - Ancora molto bene al servizio Lorenzo che è centrato e preciso con le prime di servizio. Lo scambio più lungo della gara, fin qui, lo vince Musetti che va 40-15. Jodar è un osso duro ma il suo dritto poi si infrange in rete, tra il coro “Italia, Italia” l’azzurro sale 2-1.

2° game - Adesso è il primo turno di servizio di Jodar: straordinario Musetti che strappa applausi con un pallonetto capolavoro che vale il 30-30. Un grande punto di Rafael vale il 40-30, poi arriva l’1-1.

1° game: La gara inizia con il servizio di Musetti, subito scambi intensi e punteggio di 30-30. Con il back la palla finisce sul nastro, subito palla break per Jodar (30-40). Una gran prima di servizio costringe all’errore Jodar, parità. Dopo una serie di vantaggi e nuove parità, Lorenzo porta avanti l’Italia 1-0.